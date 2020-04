Kansanedustaja Mia Laiho on yhdeksän muun kokoomuslaisen kanssa jättänyt kirjallisen kysymyksen hoitohenkilökunnan suojavälineiden riittävyydestä ja ohjeistuksesta.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok) on jättänyt kirjallisen kysymyksen koronaepidemian suojavarusteiden saatavuudesta ja ohjeistuksesta.

– Kun työntekijöitä voidaan määrätä töihin, on edesvastuutonta heittää heidät koronan kitaan ilman suojavarusteita, Laiho totesi tiedotteessaan.

Laihon mielestä suojavälineiden riittävyys ja ministeriön sekavat ohjeet ovat olleet iso huolenaihe.

– STM on antanut toimijoille ohjeita, mutta yksiköissä ei ole riittävästi varusteita. Tämä ongelma on erityisen suuri ympärivuorokautisessa hoivassa sekä kotihoidossa. Suojavarusteiden puutteet näkyvät jo hoivakodeissa vanhusten tartuntoina, Laiho sanoi tiedotteessaan.

Laiho muistuttaa, että sairaanhoitajien ja lääkäreiden määrää ei pystytä kasvattamaan koronaan sairastuneiden lisääntyessä, jos henkilökunnalla ei ole asianmukaisia suojavarusteita.

Laiho toivoi, että valtiovalta tiedottaisi suojavälinetilanteesta paremmin ja että viranomaiset saisivat kuntoon kriisiajan hankintaketjunsa.

– Ihmettelen suuresti, myös miksi varmuusvarastojen suojavarusteiden määriä tai edes arvioita niiden riittävyydestä ei kerrota. Avoimella tiedottamisella sairaalat ja yritykset osaisivat varautua paremmin muuttuvaan tilanteeseen. Varmuusvarastojen ei tietenkään oleteta kestävän ikuisesti ja niitä pitää tällaisessa epidemiassa täydentää jatkuvasti.

– Logistiikka ei tunnu olevan oikein kenelläkään hallussa. Kotimaisten valmistajien suhteen ministeriön pitäisi myös lupautua ostamaan tuotteita, eikä jäädä pyörimään byrokraattiseen hankintarumbaan. Kun Suomessa eletään poikkeustilaa, niin tarvitsemme myös hankintoihin kriisiajan suoraviivaiset hankinta- ja toimitusketjut, Laiho esitti.

Laihon kirjallisen kysymyksen on allekirjoittanut myös yhdeksän muuta kokoomuksen kansanedustajaa.

Myös perussuomalaiset ovat arvostelleet hallitusta ja päättäjiä suojavälineiden puutteista.

Kansanedustaja Mari Rantanen (ps) sanoi tiedotteessaan, että kentältä tulee viestiä suojavälineiden huutavasta pulasta, ja työturvallisuuslaki edellyttää työnantajat huolehtimaan riittävistä suojavarusteista.

Rantanen viittasi STM:n ylijohtajan Päivi Sillanaukeen eiliseen haastatteluun Ylen A-Studiossa.

– Epäselväksi jäi niin huoltovarmuuskeskuksen tavaran riittävyys kuin ohjeistuskin suojaimien käyttämisestä. Kotihoitoon ja hoivapalveluihin ilmeisesti suunnitellaan vain kankaisia suusuojaimia, vaikka vanhusten hoivakodeissa on jo kuolemantapauksia. Hoitotyössä kankaisten suojaimien käyttö ei ole hyväksyttävää. Ne eivät suojaa, niiden käyttö on mainostemppu. Tämä on pilkkaa vanhuksia ja heidän hoitajiaan kohtaan, Rantanen totesi.

Kansanedustaja Mari Rantanen sanoi, että kankaiset suojat ovat pilkkaa niin vanhuksia kuin heitä hoitavia hoitajia kohtaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen jätti eilen kirjallisen kysymyksen hengityssuojainten kotimaisen tuotannon käynnistämisestä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi tänä aamulla ennen kehysriihtä Säätytalolla toimittajille, että hengityssuojaimien valmistus Suomessa alkaa toukokuussa ja tavoitteena on tehdä 200 000 hengityssuojainta päivässä.