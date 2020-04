Lintilä: Hengityssuojainten ja -koneiden valmistus Suomessa alkaa toukokuussa

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan valmistelut kotimaisen tuotannon aloittamiseksi ovat jo pitkällä.

Hengityskoneiden ja suojavarusteiden kotimainen valmistus alkaa toukokuussa, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi saapuessaan Säätytalolle hallituksen kehysriiheen.

Tavoitteena on valmistaa noin 200 000 hengityssuojainta vuorokaudessa. Lintilän mukaan valmistus alkaa ”toukokuun puolella”.

– Meillä on kaksi, kolme yhtiöitä, joille on kalustoa tulossa ja jotka tulevat aloittamaan kotimaisen valmistamisen, Lintilä kertoi.

Kotimaisen valmistuksen tiellä on tähän asti ollut kaksi kaksi estettä: raaka-aineiden ja koneiden puute.

Myös respiraattoreiden valmistus alkaa Lintilän mukaan toukokuussa. Lintilä kuvasi respiraattoria kevyemmäksi versioksi teho-osastolla käytettävästä hengityskoneesta.

Niiden valmistus on Lintilän mukaan verrattain vaativaa ja valmistukseen tarvitaan vielä lisenssit Ruotsista.

Myös Valtioneuvosto kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että työ- ja elinkeinoministeriön, suomalaisen elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja muiden viranomaisten selvityksessä on löydetty kymmeniä kotimaisia valmistajia, joilla on kiinnostusta ja edellytyksiä valmistaa joko hengityssuojaimia tai suojavaatteita.

Ensimmäinen tavoite on käynnistää kotimaisten suu-nenäsuojainten sekä hengityssuojainten ”isojen volyymien tuotanto nopealla aikataululla”.

– Nyt poikkeustilanteessa kotimaisen hankinnan käynnistäminen lisää osaltaan merkittävästi tarvittavien materiaalien saatavuutta, tiedotteessa todetaan.

Suojavaatteiden valmistuksen osalta lähtötilanne on hengityssuojaimia parempi, sillä Suomessa toimii yrityksiä, jotka valmistavat muun muassa suojapukuja, -myssyjä ja -käsineitä. Monet yritykset ovat myös jo käynnistäneet visiirien valmistuksen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on viikonlopun aikana arvioinut yritysten teknisen valmiuden. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt keskustelut VTT:n arvioissa esiin nousseiden yritysten kanssa ja selvittänyt, miten esimerkiksi Business Finlandin rahoituksella on mahdollisuus vauhdittaa kotimaisen tuotannon liikkeelle lähtöä.

Kotimaisen valmistuksen liikkeelle lähtöä viivästyttää tiedotteen mukaan kuitenkin suojaimien ja niissä käytettävien materiaalien sekä valmistuksessa tarvittaviin laitteisiin maailmalla kohdistuva poikkeuksellisen kova kysyntä.

– Mikäli suunnitelmat etenevät odotusten mukaisesti, kotimainen hengityssuojainten ison mittakaavan valmistus käynnistyy toukokuussa, tiedotteessa todetaan.

Suojavarusteita pyritään ostamaan lisää myös ulkomailta. Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) kertoi, että etenkin Suomen suurlähetystöt Kiinan Pekingissä ja Etelä-Korean Soulissa tekevät töitä kauppojen eteen.

Juttua täydennetty kello 11:24: Lisätty tietoja Valtioneuvoston tuoreesta tiedotteesta