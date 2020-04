Suora lähetys kello 8: Hallitus tiedottaa rajaliikenteen tiukentamisesta – IS seuraa

IS SEURAA

Ruotsin ja Suomen välisen rajaliikenteen rajoittaminen on ollut odotettua vaikeampaa. Ratkaisua länsirajan liikenteen mahdollisesta rajoittamisesta odotettiin jo viime viikolla.

Hallitus pitää tiedotustilaisuuden tänään tiistaina kello kahdeksalta aamulla. Tiedotustilaisuudessa käsitellään rajaliikenteen tiukentamiseen liittyviä hallituksen linjauksia.

Paikalla ovat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd).

Ilta-Sanomat seuraa koko tilaisuuden suorana.

Hallituksen linjauksella on tähän mennessä rajoitettu liikennettä niin maan ulkorajoilla kuin myös maan sisällä.

Ulkorajoilla liikennettä on rajoitettu monin tavoin. Matkustajalaivaliikenne ja lentoliikenne ovat lähes kokonaisuudessaan lakanneet, mutta Suomen kansalaisella on oikeus palata maahan. Suomeen ulkomailta saapuva asetetaan 14 vuorokauden karanteeniin.

Rajaliikennettä on myös rajoitettu maarajoilla. Muun muassa Ruotsin ja Norjan vastaisien rajojen valvontaa on kiristetty. Silti Tornion pohjoispuolisen rajan ylitti viikonlopun aikana 2000 henkilöä.

Ratkaisua länsirajan liikenteen mahdollisesta rajoittamisesta odotettiin jo viime viikolla ja viimeksi eilen maanantaina, mutta asian valmistelu on vaatinut odotettua pidemmän ajan.

Ruotsin ja Suomen välisen työmatkaliikenteen rajoittaminen on ollut ennalta arvioitua hankalampi kysymys, sillä rajan ylittävä työssäkäynti kumpaankin suuntaan on tärkeää erityisesti kriittisillä aloilla. Puheenvuoroissa rajaa on kuitenkin vaadittu suljettavaksi, muun muassa siksi, ettei Ruotsi ole ryhtynyt rajoittamaan kansalaistensa liikkumista koronan takia yhtä paljon kuin Suomi.

EU-komission mukaan kriittisillä aloilla työskentelevillä on oikeus rajanylitykseen.

Lisäksi Suomen sisäisessä liikenteessä liikkumista on rajoitettu Uudellemaalle ja sieltä pois. Uudenmaan sulun pitäisi kestää näillä näkymin 19. huhtikuuta asti.

Jo nyt rajavalvontaa on kuitenkin vähennetty eikä kaikilla maakuntarajan ylittävillä teillä ole enää ympärivuorokautista valvontaa.