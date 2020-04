Valtio-omisteinen Posti on päättänyt palkita yhtiön ylimpiä johtajia erityisillä 2X-bonuksilla, joiden maksimipalkkio on jopa 60 prosenttia vuosipalkasta.

Myös valtionyhtöiden johdon on osallistuttava talkoisiin, perussuomalaisten Mari Rantanen ja Rami Lehto vaativat.

Postin hallintoneuvostoon kuuluvat perussuomalaisten kansanedustajat Mari Rantanen ja Rami Lehto suomivat kovin sanoin Postin päätöstä johdon tulospalkkioista.

– Maailmantalous on syöksymässä kohti historiallista taantumaa. Postin päätös ylimmän johdon ökypalkkioista on härski tässä tilanteessa. Kaikkien on osallistuttava talkoisiin, jotta Suomi saadaan jaloilleen. Tämä koskettaa myös valtionyhtiöiden johtoa, Rantanen sanoo tiedotteessa.

Lännen Media uutisoi maaliskuun lopulla, että valtio-omisteinen Posti on päättänyt palkita yhtiön ylimpiä johtajia erityisillä 2X-bonuksilla.

Postin palkka- ja palkkioselvityksen mukaan 2X on siirtymävaiheen kannustinohjelma, joka perustuu konsernin oikaistuun liiketulokseen ja koko konsernin asiakastyytyväisyyteen.

Maksimipalkkio on 2X-ohjelmassa alhaisimmillaan 12 ja korkeimmillaan 60 prosenttia vuosipalkasta. Dokumentista ei selviä, kuinka suuria tulospalkkioita ohjelmassa lopulta maksetaan.

Liiketulosta ja asiakastyytyväisyyttä vuoden 2018 jälkipuoliskolla ja vuoden 2019 alkupuoliskolla.

Lue lisää: Lännen Media: Omistajaohjausministeri Tuppurainen vaatii valtionyhtiöiltä pidättyvyyttä johdon palkitsemisessa

Postin johdon palkitseminen nousi julkiseen keskusteluun myös viime syksynä.

Silloisen toimitusjohtajan Heikki Malisen saamat bonukset herättivät paheksuntaa, kun Posti kertoi aikovansa siirtää noin 700 Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijää toisen työehtosopimuksen piiriin. Työntekijöitä edustava ammattiliitto Pau arvioi muutoksen pudottavan työntekijöiden palkkoja noin kolmanneksella.

Kohun myötä Malinen luopui kahden kuukauden palkastaan ja päätyi lopulta eroamaan.

– Moni yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen on näyttänyt esimerkkiä luopumalla palkkioistaan koronaviruksen aiheuttaman taloustilanteen takia. Postinkin tulisi tehdä juuri päinvastoin kuin se nyt tekee, Rami Lehto sanoo tiedotteessa.

Rantasen ja Lehdon mukaan Postilla on muukin rooli kuin pelkästään osana valtion tuottavaa yrityssalkkua.

– Valtio-omisteisella yrityksellä on yhteiskuntavastuu eikä sen pidä tuijottaa pelkkää tulosta. Nyt on erityisen tärkeää pitää huolta henkilöstöstä. Toimiva postilaitos on myös iso osa huoltovarmuutta, Rantanen ja Lehto muistuttavat.