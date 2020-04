Ulkoministeri Haavisto: Suomeen palaa maailmalta päivittäin satoja, joskus toista tuhatta suomalaista

Haavistolla ei ollut tarkkoja lukuja, kuinka paljon suomalaismatkustajia ja -turisteja on vielä ympäri maailmaa järjestelemässä paluumatkaa kotiin.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Suomeen palaa maailmalta päivittäin edelleen satoja, joskus toista tuhatta suomalaisturistia.

– Kun katsoo lentokentän lukuja Suomeen tulevista määristä, se on ollut sadoissa, jopa toista toista tuhatta päivittäin, jotka ovat palanneet. Näyttäisi, että hyvin paljon matkailijoita ja turisteja on tullut takaisin, Haavisto sanoi.

Koronakriisin aikana ulkomailta kotiin on tullut Haaviston mukaan tuhansia suomalaisia.

Haavistolla ei ollut tarkkaa tietoa, kuinka paljon suomalaisturisteja on vielä maailmalla. Suomalaisia on naimissa ulkomailla, ja kaikki matkoille lähtevät eivät tee matkustusilmoitusta ulkoministeriöön.

– Meillä on päivittäin muuttunut tilanne sitä mukaa, kun ihmiset ovat päässeet matkustamaan kaupallisilla lennoilla, esimerkiksi Qatar Airways on lennättänyt ihmisiä yhteyksiensä kautta. Kun omaa lentoa ei ole, ihmiset ovat omin varoin hankkineet toisesta lentoyhtiöstä lipun.

– Ja kun tätä palvelua ei ole, on ollut näitä tuettuja lentoja. Ne on järjestetty niin, että on ollut ryhmä ihmisiä Goalla, Marokossa tai Havannassa, jotka ovat ottaneet yhteyttä ulkoministeriöön – tai ovat muodostaneet Facebook-rinkejä – ja näyttäneet, että täällä on porukka, että me tarvitsimme apua. Tämä on laukaissut valmistelun meidän puolelta, Haavisto kertoi.

Haaviston mukaan Pohjoismaat tekevät hyvää yhteistyötä kansalaistensa kotiin lennättämisessä. Suomalaiset pääsevät mukaan pohjoisten naapureidensa lennoille, ja Suomi ottaa järjestämilleen paluulennoille pohjoismaalaisia.

– Olemme kertoneet, että jos teillä on lento tänne suuntaan menossa, meillä olisi tällainen suomalaisten porukka, joka voisi hypätä kyytiin. Ihmiset itse maksavat näistä lennoista, joitakin satoja euroja, kaukolennot vähän kalliimpia. Ei sen hintaisia, että kenelläkään raha muodostaisi paluun estettä, Haavisto totesi.

Oma lukunsa ovat niin sanotut reppureissaajat, jotka ovat esimerkiksi Aasiassa tai Latinalaisessa Amerikassa.

– Näitä yksittäisiä tietoja tulee henkilöiltä, jotka ovat hyvin vaikeissa paikoissa, Indonesian saaristossa, Filippiinien saaristossa tai jossain muualla, josta paluureitti alkaa olla aika vaikea. Vaikka yhden lennon saisi, transit-ongelma on siellä.

– Me emme voi lähettää konetta yhtä ihmistä varten, se edellyttää aina, että saamme ryhmän kasaan. Omatoimimatkailijoita jonkin verran on. Myös Latinalaisesta Amerikasta on tullut viestejä, että omatoimimatkailijoita on pienissä paikoissa, jonne meidän apu ei tällä hetkellä ulotu, Haavisto sanoi.

Ulkoministeri Haavisto oli toimittajien haastateltavana puhelinkokouksessa EU:n epävirallisen ulkoministerikokouksen jälkeen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto oli toimittajien puhelinhaastattelussa EU:n epävirallisen ulkoministerikokouksen jälkeen. Haavisto toivoi, että EU-kokouksia voitaisiin myös jatkossa pitää etänä ja että etäkokouksissa voitaisiin tehdä päätöksiä. Kuva hallituksen koronatilannekatsauksesta viime viikolta.

Koronakriisin aikana myös EU-kokoukset järjestetään etäyhteyksien kautta.

Ulkoministeri Haavisto sanoi etätiedotustilaisuutensa päätteeksi, että hän oli kokouksessa ehdottanut EU:lle uutta käytäntöä. Haaviston mielestä videokokouksissa voitaisiin tehdä päätöksiä, nyt EU:n säännöt eivät sitä salli.

– Taas säästettiin lentomatkoissa, ja ilmasto kiittää. Uskon, että tästä jää pysyviä käytäntöjä, Haavisto totesi.