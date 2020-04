Aletaanko hengitysmaskeja valmistaa Suomessakin? Valmiusjohtaja vaitonainen: ”Ehdottomasti tehty jo paljon työtä tämän eteen”

Suojavisiirejä on valmistettu valmiuspäällikkö Pekka Tulokkaan mukaan kotimaassa jo viikkojen ajan.

Koronaepidemia on herättänyt huolen suojavarusteiden riittävyydestä.

Asia nousi esiin myös torstaina eduskunnan kyselytunnilla. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kertoi, että suojavarusteiden valmistus on aloitettu jo Suomessakin.

Valmiusjohtaja Pekka Tulokas sosiaali- ja terveysministeriöstä tarkentaa IS:lle, että kasvoja suojaavia muovivisiireitä on valmistettu kotimaassa jo viikkojen ajan.

– Nyt tarkastellaan kaikkea muutakin materiaalia, mitä tarvitaan, hän sanoo.

Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua hengityssuojaimista. Tulokas ei vastaa suoraan, kun häneltä kysyy, valmistetaanko kirurgisia suu-nenäsuojuksia jo Suomessa.

– Ehdottomasti on tehty jo paljon työtä tämän eteen. Enempää en pysty ottamaan tässä vaiheessa kantaa. Työtä on tehty todella valtava määrä taustalla.

Tulokas sanoo, että suojavarusteiden valmistamisessa pyritään ”ilman muuta kohtuullisen nopeaan aikatauluun”.

Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot avattiin viime viikolla, mutta terveydenhuollon kentältä on kuulunut huolia suojavarusteiden riittävyydestä.

Pekonen kertoi keskiviikkona valtion hankkivan lisää kirurgisia kertakäyttöisiä maskeja, suojatakkeja, hengityssuojaimia sekä visiirejä.

Suojaimia kuluu runsaasti myös vanhusten kotihoidossa. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi määräyksen, jonka nojalla kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta.

– Se tarkoittaa sitä, että alueella ollaan hädässä siitä, riittävätkö suojaimet, jos epidemiaviikot jatkuvat näin. Mutta nyt on kysymys siitä, riittävätkö Suomessa tehohoitopaikat, jos meiltä pettää suojaus sekä tehostetun palveluasumisen että kotihoidon suhteen. Ihmisten terveyden ja hengen suojelu on niin tärkeä asia, että me teemme sen. Kentällä on järjestettävä suojaimet niin, että niitä riittää myös kotihoitoon, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kommentoi asiaa kyselytunnilla.