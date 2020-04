Tässä ovat hallituksen uudet tukitoimet yrittäjille – suorat tuet, perintäkulut, ulosotot...

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kehotti viranomaisia välttämään tarpeetonta pilkunviilausta tukihakemuksia käsiteltäessä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kertoivat perjantaina uusista yrityksille suunnattavista tukitoimista.

Toimet ovat väliaikaisia. Videolla Henrikssonin puheenvuoro hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Ensimmäisessä aallossa tuetaan Lintilän mukaan yksinyrittäjiä ja pk-yrittäjiä, toisessa aallossa tuetaan keskisuuria yrityksiä ja kolmannessa aallossa suuria yrityksiä.

Yksinyrittäjät voivat hakea asuinkunnastaan 2000 euron avustusta. Yksinyrittäjien tukiin on varattu 100 miljoonaa euroa. Lintilän mukaan hallitus on varautunut nostamaan yksinyrittäjien tukea.

Yksinyrittäjiltä tuli kolmen ensimmäisen päivän aikana yhteensä 4600 hakemusta.

Ely-keskukset tukevat koronaviruksen aiheuttamista häiriöistä kärsineitä pk-yrityksiä.

Ely-keskusten tukiin on varattu 200 miljoonaa, ja Business Finlandin isompiin yrityksiin suunnattuihin tukiin 700 miljoonaa euroa. Business Finland on käsitellyt 2200 hakemusta. Jonossa on yhä 13 600 hakemusta, joiden arvo on Lintilän mukaan noin 500 miljoonaa. Myönnettyjä tukia on 71 miljoonaa.

– Nämä luvut kertovat, kuinka kauhea vauhti ja paine siellä on päällä. Toivon jaksamista yrittäjille, menossa on Suomen taloushistorian pahin vaihe, Lintilä kommentoi.

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi aloittaa 14. huhtikuuta uuden rahoitusohjelman keskisuurille yrityksille, joiden liikevaihto on vähintään kymmenen miljoonaa euroa ja jotka työllistävät yli 50 ihmistä. Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa.

Takauksia yritysten uusille lainoille myöntävä Finnvera on ottanut vastaan maaliskuun loppuun mennessä 3930 rahoitushakemusta 717 miljoonan euron edestä.

Finnvera ilmoitti torstaina alentavansa takaustensa hinnoittelua. Jatkossa takausprovisio on enintään 1,75 prosenttia, alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksu on jatkossa 0,1 prosenttia takauksen määrästä.

Finnveraan on palkattu 50 uutta työntekijää hakemussumaa purkamaan.

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on kertonut antavansa 100 prosentin vuokranalennuksen, joka koskee noin kolmea sataa yritystä.

Lintilä vetosi yleisesti vuokranantajiin, jotta he tulisivat vuokralaisia vuokrissa vastaan.

– Pahimmalle kuulostavat ne kommentit, että miksi me liikutaan, jos valtio suunnittelee kompensoivansa vuokran. En ole kovin innostunut siitä, että ulkomainen kiinteistösijoittaja on se, jonka taskuun päätyisivät suomalaiset veroeurot.

Lintilä kehotti viranomaisia välttämään tarpeetonta pilkunviilausta tukihakemuksia käsiteltäessä. Kritiikkiä on herättänyt esimerkiksi se, että tukien ehdoksi on laitettu jo valmiiksi tukalassa tilanteessa yrityksen kehittäminen.

– Ohjeistuksen täytyy mukautua kriisin mukaan. Pitää muistaa, että avustukset on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat olleet terveellä pohjalla ennen koronakriisiä. Emme ole lähteneet kompensoimaan ansiotulon menetyksiä, vaan niitä kustannuksia, joita yritystoiminnalla on. Tässä linjauksessa olemme ainakin toistaiseksi pysyneet.

Useat yrityksiä koskevat tukitoimet ovat oikeusministeriön alla.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kertoi, että ulosottolakia tulkitaan jatkossa nykyistä joustavammin niin yksittäisten henkilöiden kuin yritystenkin kohdalla.

Väliaikainen maksukyvyttömyys ei saisi johtaa välittömästi luottotietomerkintään. Joustavampi tulkinta voi tarkoittaa esimerkiksi häätöjen lykkäämistä tai maksuaikojen myöhentämisiä.

Velkojan oikeus hakea yritys konkurssiin äkillisen maksuhäiriön perusteella estetään.

Konkurssin asettamisedellytyksenä säilyy se, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan.

Tarkoituksena on Henrikssonin mukaan välttää turhat konkurssit.

Perintälakia muutetaan siten, että kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismääriä sovellettaisin myös yrityssaatavien perintään velallisyrityksen ollessa pieni tai keskisuuri yritys.

Muutoksen tarkoituksena on estää se, että pk-yrityksiltä perittäisiin korona-aikana kohtuuttomia perintäkuluja.

Yhteisölainsäädäntöön tehdään muutoksia, jotta yhtiökokouksia voidaan lykätä normaalin määräajan yli.

Yhtiökokouksia voidaan järjestää rajoitustoimista huolimatta etänä ja niissä voidaan käyttää valtuutettua.

Ihmisten ylivelkaantumista koronakriisin aikana pyritään ehkäisemään puuttumalla pikavippifirmojen toimintaan.

Pikavippien enimmäiskorko puolitetaan: pikavipeistä voi jatkossa pyrkiä korkoa enintään 10 prosenttia. Pikavippien suoramarkkinointi kielletään.