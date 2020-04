Ministeri Kiuru lupasi kyselytunnilla: ”On järjestettävä suojaimet myös kotihoitoon” – pääministeri moitti Kelaa

Pääministeri Marin moitti Kelaa palvelupisteiden sulkemisesta pääkaupunkiseudulla vastoin hallituksen ohjeita.

Henkilökunnan suojavarusteet nousivat kyselytunnin kuumimmaksi puheenaiheeksi.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi, että kaikkialla Suomessa kodinhoitajilla pitäisi olla suojavarusteet.

– Hallituksella on linja, joka on se, että kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa olevat asiakkaat ansaitsevat sen, että heitä suojellaan. Se tarkoittaa sitä, että alueella ollaan hädässä siitä, riittävätkö suojaimet, jos epidemiaviikot jatkuvat näin. Tiedän, että me pyydämme paljon, ja nyt kentällä on järjestettävä suojaimet niin, että niitä riittää myös kotihoitoon, Kiuru lupasi. Jossain päin Suomea kodinhoitajia on pyydetty käyttämään hengityssuojana omaa liinaa.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru linjasi, että kodinhoitajilla on oltava suojavarusteet.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) puolestaan vakuutteli, että Suomessa on riittävästi suojavälineitä varastoissa, niitä ostetaan koko ajan maailmalta lisää ja Suomessa on alkamassa myös oma suojavälineiden tuotanto.

Pekonen myös kiisti väitteet, että Huoltovarmuuskeskuksen varastoista olisi toimitettu kentälle vanhentuneita kirurgisia maskeja.

– Edellisen pandemian ajalta meille on jäänyt varastoon myöskin vanhentunutta materiaalia, joka on tarkastettu, testattu ja tutkittu, että se on käyttöön sopivaa. Uutisissa on liikkunut myöskin tietoja, että HUSissa olisi käytössä Huoltovarmuuskeskuksesta toimitettuja, vuonna 2012 vanhaksi menneitä suojavarusteita, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Niitä ei ole toimitettu Huoltovarmuuskeskuksesta tämän epidemian aikana, Pekonen totesi.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoi, että suojavarusteita on riittävästi ja niitä hankitaan kaiken aikaa lisää.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomi ei saa maailmalta suojavälineitä niin paljon kuin haluaisi, suojavälineiden tilanne on erilainen eri puolilla maata, ja kaikkialla tilanne ei ole niin hyvä kuin pitäisi.

Kyselytunnilla Marin valitteli myös sitä, että kaikki hallituksen linjaukset eivät mene käytäntöön niin kuin pitäisi.

Marin ojensi poikkeuksellisesti viranomaisia ja nosti esimerkiksi Kelan.

Pääministeri Sanna Marin tuskaili sitä, että kentällä viranomaiset toimivat vastoin hallituksen linjauksia ja hallituksen aikaa menee paimentamiseen.

Marin sanoi, että Kela on sulkenut pääkaupunkiseudulla toimipisteitään, vaikka hallituksen linjaus oli päinvastoin.

– Yhtenä haasteena tällä hetkellä on se, että nämä linjaukset, joita hallitus on tehnyt, eivät jalkaudu kentälle sillä tavalla kuin pitäisi. Tällä hetkellä kaikkialla Suomessa niitä linjauksia, joita hallitus on tehnyt, ei ole noudatettu.

– Yksi esimerkki tästä on vaikkapa Kela, joka on ilmoittanut jälleen, että täällä pääkaupunkiseudulla toimipisteitä suljettaisiin tilanteessa, jossa ihmiset kipeästi tarvitsevat myös toimeentuloonsa ratkaisuja. Ja hallituksen linja nimenomaisesti ei ole ollut se, että suljetaan virastoja ja tällaisia toimipisteitä, jotka ovat ihmisille kriittisiä. Me joudumme nyt hallituksena joka päivä paimentamaan tätä kenttää, että niitä linjauksia noudatetaan, jotta nämä ohjeistukset joka puolelle jalkautuvat, Marin sanoi.