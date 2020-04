Li Anderssonilta tiukka viesti huoltajille – ”myös poikkeusoloissa velvollisia huolehtimaan siitä, että oppivelvollisuus suoritetaan”

Mikäli oppilaaseen ei saada yhteyttä etäopetusjakson aikana, vertautuu tilanne Anderssonin mukaan siihen, että oppilas jäisi tulematta kouluun.

Opetusministeri Li Andersson (vas) toi esiin hallituksen koronatilannekatsauksessa huolensa lapsista ja nuorista, joiden kotiolot ovat turvattomat.

– On ensiarvoisen tärkeää, että oppimisen tukeen panostetaan myös tämän poikkeuksellisen ajanjakson ja etäopetuksen aikana. Emme saa jättää yhtäkään lasta tai nuorta yksin. Huoltajat ovat myös poikkeusoloissa velvollisia huolehtimaan siitä, että oppivelvollisuuteen kuuluvat nuoret myös oppivelvollisuutensa suorittavat, Andersson teroitti.

Anderssonin mukaan nyt tarvitaan myös koulunkäynninohjaajien, erityisopettajien, koulukuraattoreiden ja koulupsykologien työpanosta.

Tukea oppimiseen on mahdollista antaa esimerkiksi videoneuvottelun kautta, puhelimitse tai henkilökohtaista tukea järjestämällä, kunhan huomioi hygienia- ja turvallisuusohjeet.

– Mikäli oppilaaseen ei saada yhteyttä etäopetusjakson aikana, vertautuu tilanne siihen, että oppilas jäisi normaalioloissa tulematta kouluun. On itsestäänselvää, että koululla on tällaisessa tilanteessa velvollisuus puuttua tilanteeseen, Andersson sanoi.

Lapsi tai nuori voi saada tarvittaessa omatyöntekijän kunnan sosiaalitoimen perhepalveluista, ja myös etsivää nuorisotyötä kannattaa käyttää Anderssonin mukaan apuna.

– Jos on epäilys siitä, että lapsella on muu vakavampi hätä, voidaan konsultoida lastensuojelua.

Epäselväksi jäi, kuinka suuria eroja kuntien välillä on lapsia ja nuoria koskevien palvelujen laadussa.

Myös oppositiopuolue kokoomus nosti torstaina esille lasten ja nuorten pärjäämisen tilanteessa, jossa sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet roimasti koronaan liittyvien rajoitustoimien vuoksi.

Ex-opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) ja Lastenliiton puheenjohtaja Mia Laiho (kok) esittävät hallitukselle valtakunnallisen ja ympärivuorokautisen auttavan puhelimen perustamista.

Ajatuksena on, että nuoret voisivat ottaa yhteyttä ammattilaisiin puhelimen ja digitaalisen chat-palvelun avulla.

– Lapsille on saatava turvallisia väyliä ottaa yhteyttä heitteillejätön, kotiväkivallan ja vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmien takia, Laiho kommentoi.

Hallitus aikoo sopia Anderssonin mukaan ensi viikon kehysriihessä lapsia ja nuoria koskevista tukitoimista.

Tarkoituksena on taata kunnille lisäresursseja, jotta erityisopetuksen, opinto-ohjauksen ja tukiopetuksen tuntimäärää saadaan kasvatettua, kun kaikki pääsevät palaamaan lähiopetuksen pariin.

Hallitus on pyrkinyt lievittämään jo aiemmin yrittäjien ja kotitalouksien koronaiskua lisäämällä suoria tukia ja lykkäämällä veroja ja sosiaaliturvamaksuja.

Tukitoimille on laaja poliittinen hyväksyntä, mutta jo nyt on selvää, että koronasta on tulossa jättimäinen lasku.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander arvioi, että velkaa joudutaan ottamaan lisää useita miljardeja euroja.

Julkisen talouden alijäämä voi kasvaa jopa kahdeksan miljardia euroa.