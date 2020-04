THL:n Salminen: Suomen rajoitustoimet ovat jo purreet – kannustaa pesemään käsiä 20 kertaa päivässä

Suomi aikoo kolminkertaistaa koronatestauskapasiteettinsa. Kumppania etsitään Aasiasta.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että Suomessa tulee varautua yhä siihen, että koronaepidemia jatkuu useiden kuukausien ajan.

Salmisen mukaan jo nyt on silti nähtävissä, että rajoitustoimet ovat purreet.

Suomessa on todettu 1446 laboratoriovarmistettua koronatapausta, vuorokaudessa uusia tapauksia raportoitiin 62. Koronaan on kuollut Suomessa 17 ihmistä.

– Olisi ollut odotettavissa, että tapausmäärät nousevat melko eksponentiaalista vauhtia päivä päivältä. Tätä ei nyt nähdä. Voidaan aika varmasti sanoa, että rajoitukset ovat selvästi hidastaneet kehitystä ja tämä on hyvin hyvä uutinen. Myös Uudellamaalla kehitys on hidastunut. Kiitos kaikille suomalaisille, että rajoituksia noudatetaan. Oma käsienpesufrekvenssini on noussut ehkä kahdesta tai kolmesta kerrasta päivässä ainakin kahteenkymmeneen, suosittelen tätä kaikille, Salminen evästi.

Hallitus ja THL ovat saaneet kritiikkiä testauslinjauksistaan.

Koronatestauksessa on priorisoitu terveydenhuollon ammattihenkilöt ja vakavista hengitystieinfektioista kärsivät, vaikka eri asiantuntijatahot ovat painottaneet aggressiivista testausta ja koronaan sairastuneiden kontaktien jäljittämisen merkitystä.

Salmisen mukaan Suomi on periaatteessa noudattanut WHO:n testaamissuosituksia, mutta ”kapasiteettikysymys tuotannon alkuvaiheessa johti siihen, että kaikkein tärkeimmät ryhmät oli pakko priorisoida”.

– Nyt tilanne vähitellen muuttuu ja prioriteetitkin voivat muuttua, Salminen sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ilmoitti Suomen kaksinkertaistavan koronatestien määrän ”aivan lähiaikoina”.

Hiukan pidemmällä tähtäimellä testikapasiteetti on tarkoitus kolminkertaistaa.

Testejä otetaan Kiurun mukaan tällä hetkellä 2500 vuorokaudessa. Testejä voitaisiin tehdä tällä logiikalla jatkossa päivittäin 7500 kappaletta.

– Kapasiteetin nostamiseksi tarvitaan prosessin alkupäässä, erityisesti näytteenotossa, riittävästi henkilökuntaa ja suojavarusteita, Kiuru kommentoi.

Testauksen kolminkertaistaminen on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä korkeakoulujen, yliopistojen ja yritysten kanssa.

Suomi hakee vetoapua testauksessa myös Aasiasta. Mahdollista kumppanimaata Kiuru ei paljastanut.

– Tärkeää on, että laadunvarmistus on kunnossa. Tällaista kumppania haetaan Aasiasta, vaikka se tarkoittaisi viivettä testauksessa erityisesti sellaisten henkilöiden osalta, jotka nyt sairastavat kotona turvassa karanteenissa.

Kumppaneita etsitään myös sairastuneiden kontaktien jäljittämisessä.

Kyseeseen voisivat tulla Kiurun mukaan yritykset, opiskelijat tai sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka on siirtynyt kiireettömästä työstä muihin tehtäviin.