Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) vakuutti, että varmuusvarastoissa riittää yhä suojamateriaaleja.

Huoltovarmuuskeskus teki reilu viikko sitten historiallisen päätöksen ja avasi huoltovarmuusvarastot.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee kertoi, että varastojen avaamisen myötä terveydenhuoltokenttää varten on käytössä miljoonia kirurgisia maskeja, suojaimia sekä satojatuhansia hengityssuojaimia.

Keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) ilmoitti valtion hankkivan lisää suojamateriaaleja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön.

– Hankintoja on tehty miljoonilla euroilla. Hankimme edelleen muun muassa kirurgisia kertakäyttöisiä maskeja, suojatakkeja, hengityssuojaimia sekä visiirejä, Pekonen sanoi.

Pekosen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta on tullut huolestunutta viestiä suojavarusteiden riittävyydestä.

Esimerkiksi HUS on myöntänyt, että käsidesin pumppupullojen, silmäsuojien ja visiirien saatavuudessa on ollut ongelmia.

IS kysyi Pekoselta, miksi suojavarusteita pitää haalia jo nyt lisää, kun viestinä huoltovarmuusvarastojen avaamisen jälkeen oli se, että materiaalia riittää yllin kyllin.

– Tilanne on ollut aikamoinen, ja koronavirusepidemia on päässyt yllättämään monella sektorilla. Huoltovarmuuskeskuksesta on jaettu kaikkiin sairaanhoitopiireihin jo suojavarusteita. Nämä varastot eivät ole tyhjentyneet, meillä on edelleen varmuusvarastoissa suojamateriaalia, mutta haluamme varmistua siitä, että suojamateriaalia riittää, koska näyttää siltä, että epidemia jatkuu ja etenee ympäri Suomea, Pekonen vastasi.

– Tällä hetkellä suurin tarve on Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla, mutta pikkuhiljaa tarvetta on myös muissa sairaanhoitopiireissä. Emme halua joutua siihen tilanteeseen, että ensin tyhjennetään varastot ja vasta sitten varaudutaan hankkimaan lisää. Sen takia teemme nyt kaikkemme, että saamme varastot täytettyä, Pekonen lisäsi.

Valtio selvittää myös kotimaisen tuotannon käynnistämistä materiaalisen valmiuden turvaamiseksi Suomessa. Esimerkiksi suomalainen suojavisiirivalmistus on jo aloitettu.

Yritykset toimittavat pienempiä eriä materiaalia ja laitteita suoraan terveydenhuollon käyttöön.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi sosiaali- ja terveysministeriön antavan valmiuslain mukaisen määräyksen, jonka nojalla kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta.

– Tämä on äärettömän tärkeää asiakkaan suojelemiseksi, samoin on toimittava riskiryhmään kuuluvien osalta, vammaisten henkilöiden avussa on pidettävä tästä ohjeesta kiinni, samoin tehostetun palveluasumisen asukkaiden osalta, Kiuru sanoi.