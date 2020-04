Pekonen: Suojavarusteita hankittu jo miljoonilla euroilla ja lisää hankitaan

Valtio täydentää jatkuvasti huoltovarmuuskeskuksen varastoja.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) mukaan hoitohenkilökunnan suojavarusteiden tilanne on valtakunnallisesti hyvä, mutta yksittäisillä alueilla on tarvetta suojamateriaalien täydennyksiin. Hän sanoo, että henkilökunnan huoli varusteiden riittävyydestä on kuultu ministeriössä.

– Sairaaloissamme ei tällä hetkellä ole kriittistä henkilöstö- tai suojavarustetarvetta, Pekonen painotti hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa huoltovarmuusvarastoista on jo jaettu mittavia määriä materiaalia erityisesti Uudenmaan alueelle, mutta myös muualle Suomeen.

– Valtio hankkii lisämateriaaleja ja täydentää huoltovarmuuskeskuksen varastoja koko ajan.

Pekosen mukaan hankinnoista on tehty jo sopimuksia ja hankintoja on tehty useilla miljoonilla euroilla. Hänen mukaansa valtio hankkii edelleen lisää muun muassa kirurgisia kertakäyttöisiä maskeja, suojavaatteita kuten takkeja, hengityssuojaimia ja visiirejä.

Varusteita hankitaan useiden hankintarenkaiden kautta, kuten EU:n yhteishankintamekanismin ja Puolustusvoimien kautta.

– Ensimmäisiä suojamateriaalien lisätoimituksia saapuu Suomeen tällä viikolla. Materiaalit jaetaan viiden erityisvastuualueen kautta.

Koronaviruksen leviäminen on lisännyt suojamateriaalin tarvetta merkittävästi verrattuna normaalitilanteeseen, Pekonen sanoi.

Kotimaisen tuotannon käynnistämistä selvitetään

Valtion hankintojen lisäksi yksittäiset toimijat toimittavat pienempiä määriä materiaaleja ja laitteita suoraan terveydenhuollon toimijoille.

Pekosen mukaan valtio selvittää parhaillaan myös kotimaisen tuotannon käynnistämistä materiaalisen valmiuden turvaamiseksi Suomessa.

– Tämä tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Suojaimien on kuitenkin täytettävä EU:n terveys- ja turvallisuusvaatimukset.