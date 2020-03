Miksi ravintolat kiinni vasta lauantaina? ”Eduskunnan päätöksenteko olisi sivuutettu”

Hallitus antoi tänään viiden kieppeillä asetuksen ravintoloiden sulkemisesta, asetus menee huomenna eduskuntaan ja tulee voimaan lauantaina.

Ravintolat suljetaan vasta lauantaina, jotta asetus saadaan läpi eduskunnasta, ja hallitus ei kävele eduskunnan yli.

Ravintoloiden sulkemisesta päätettiin viime viikolla ja viikonloppuna. Eilen kerrottiin, että ravintolat menevät kiinni heti.

Tänään illansuussa uutisoitiin, että ravintolat menevät kiinni huhtikuun 4. päivä.

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Ravintoloiden sulkeminen tulee huomenna uudelleen eduskunnan käsittelyyn, se on suuressa salissa lähetekeskustelussa ja perustuslakivaliokunta alkaa puida asiaa todennäköisesti torstaina, ja asetus pitäisi olla vihdoin voimassa lauantaina.

Kun asetus ravintoloiden sulkemisesta tulee voimaan vasta lauantaina, eduskunta ja perustuslakivaliokunta ehtivät sanoa oman sanansa asiasta.

– Siinä tapauksessa, jos se olisi tullut välittömästi voimaan, siinä eduskunnan päätöksenteko olisi sivuutettu. Se olisi tullut meille jälkitarkastettavaksi. Se tulee meille täysmääräisesti käsiteltäväksi, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) sanoi.

Viime viikolla perustuslakivaliokunta duubioi ravintoloiden sulkemisessa kahta asiaa: ensin asetuksessa pitäisi perustella, miksi ravintolat suljetaan koko maassa, ja toiseksi pitäisi säätää laki, jolla ravintoloitsijoille korvataan kohtuullisesti ravintoloiden kiinnipitämisestä.

Ravintolayrittäjille säädetään erillinen laki, se ei ole vielä eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan pöydällä.

– Meidän lausunto meni talousvaliokunnalle, ja talousvaliokunta myös totesi, että tämä asia vaatii selvittelyä, miten se toteutetaan, ja mikä malli siihen olisi rakennettavissa. Se voi tulla myöhemmin, Ojala-Niemelä totesi.

Perustuslakivaliokunta kokoontuu todennäköisesti torstaina pohtimaan asetusta ravintoloiden sulkemisesta. Asialistalla on se, miten hallitus on asetuksessa onnistunut perustelemaan ravintoloiden sulkemisen koko maassa.

Ravintoloiden sulkeminen onnistuu ensi lauantaina, jos hallitus on kirjoittanut asetuksen, jossa se perustelee ravintoloiden sulkemisen koko maassa perustuslain kirjaimen mukaan.

– Siinä on välttämättömyyden vaatimus, ja on katsottava, että muut viranomaisten toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Kun sitä edellisellä kerralla käsiteltiin, nähtiin että on hankalaa, kun Kainuussa ei ole yhtään tapausta, onko tarpeen että sielläkin laitetaan ravintolat kiinni, Ojala-Niemelä kertoi.

– Nyt kuulemme uuden tilannekatsauksen viruksen leviämisestä ja viimeaikaisesta mallintamisesta, miten tauti etenee. Sitä taustaa vasten arvioidaan toimen välttämättömyyttä ja oikeansuhtaisuutta, Ojala-Niemelä jatkoi.

Jos asetus saa perustuslakivaliokunnalta vielä huomioita, lähteekö se sakkokierrokselle vai unohdetaanko koko juttu ja ravintolat voivat olla auki?

– Toivon, että se menisi eteenpäin. En osaa tällaisia duubioita sanoa, mitä voisi tulla kyseeseen. Torstain käsittely sen näyttää. Lähtökohta on, että menee eteenpäin, Ojala-Niemelä vastasi.

Jos asetuksessa on yhä perustuslaillista häikkää, mikä on sitten edessä?

– En sillä spekuloi. Aina keinot on keksitty, jos tarve vaatii, Ojala-Niemelä totesi.