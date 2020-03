Niinistön ja Marinin välinen kirjeenvaihto julki – näin presidentti ehdotti ”nyrkin” perustamista

Kirjeen julkaisun syyksi kerrotaan asiaa koskevat lukuisat tietopyynnöt.

Tasavallan presidentin kanslia on julkaissut kokonaisuudessaan kirjeen, jonka presidentti Sauli Niinistö lähetti pääministeri Sanna Marinille (sd) liittyen erillisen asiantuntijaryhmän mahdolliseen perustamiseen koronakriisin hoitamista varten.

Ehdotuksen päädyttyä julkisuuteen asiasta nousi iso kohu. Presidentin kanslian mukaan kirje julkaistaan asiaa koskeneiden lukuisten tietopyyntöjen vuoksi.

Alla 26. maaliskuuta lähetetty kirje sanasta sanaan.

Arvoisa pääministeri, hyvät ministerit

Pahoittelen, että vaivaan teitä jälleen. Toivon, että aikaa riittäisi lukaista tämä ennen huomista tputvaa.

Paha on vasta edessä ja pahin seuraa sitä. Teiltä vaaditaan kovia päätöksiä ja niitä on myös tehty. Kovat päätökset eivät kuitenkaan yksin riitä, on johdettava myös operatiivisesti ja huolehdittava, että kokonaistilanne on vähintään tiedossa, mieluiten hallittavissa.

Toteamus, että viranomaiset virkavastuulla hoitavat päätösten tavoitteet toteen, ei riitä. Operatiivinen puoli vaatii ennakkotyötä, jotta jo päätöstä tehtäessä tiedetään mihin käytännön toimiin koneisto ryhtyy.

Toistan moneen kertaan esitetyn ajatuksen operatiivisen ”nyrkin” käyttämisestä. Hyvin koottu kriisiryhmä kartoittaa ongelmat, hankkii tiedot, kerää julkisen ja yksityisen osaamisen ja esittää sitten maan hallitukselle tilannekuvaa ja ehdottaa toimenpiteitä. Ryhmä siis omistautuisi kokonaan koronan käsittelyyn.

Tämä ajattelu ei ole mitenkään hallitukselta pois, vaan lisää. Operatiiviset toimet etenevät nopeasti ja hallitusti sitten kun hallitus on linjannut saamistaan punnituista vaihtoehdoista.

Tilanteen kehittyminen tuo tullessaan varmasti haasteita, joita emme osaa ennakoida. Hallituksella on valtavasti töitä lainsäädännön ja yleisten määräysten kehittelyssä. Tiiviisti käytännön asioissa työskentelevä ryhmä takaisi, että rattaat pyörivät säädettyyn tahtiin.

Sauli Niinistö

Myös pääministeri Marinin vastaus Niinistölle on Ilta-Sanomien hallussa. Se kuuluu näin:

Arvoisa Tasavallan presidentti,

Kiitän teitä viestistänne ja tähän mennessä tehdystä yhteistyöstä korona-virusepidemian hillitsemiseksi. Kiitän teitä myös siitä, että olette omalla toiminnallanne ja puheenvuoroillanne kansalaisten suuntaan tukenut työtä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Olette oikeassa siinä, että tarvitsemme ennakoivaa valmistelua. Päätösten on tärkeä perustua virkavastuulla valmistelluille esityksille, joiden tukena on kattava tilannekuva ja operatiivinen ennakointikyky. Samalla vastuusuhteiden tulee säilyä selkeinä, niin valtioneuvoston vastuun kuin yksittäisen valmistelijan virkavastuunkin. Vastuiden selkeys on oleellista myös ulospäin kun kriisi korostaa tarvetta viestiä suomalaisille tilanteesta. Otan hallituksen puolesta harkintaani tekemänne ehdotuksen kriisiryhmästä. Keskustelemme asiasta valtioneuvoston jäsenten kesken.

Sanna Marin

Pääministeri

