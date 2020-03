Presidentin idea koronakriisiryhmästä herättää ristiriitaisia reaktioita – puhemies Vanhanen: ”Sotkisi toimivaltasuhteita”

Presidentin avaus saa tukea kokoomuksesta. Myös hallituksen sisällä kaivataan muutoksia johtamisjärjestelyihin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ehdotus koronakriisiin kytkeytyvän asiantuntijaryhmän perustamisesta herättää ristiriitaisia reaktioita.

Pääministeri Sanna Marin (sd) torjui ajatuksen ”hyvin kohteliaaksi” kuvatussa vastauksessaan. Niinistön ja Marinin kirjeenvaihto julkaistiin maanantaina.

Myöskään eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) ei näe tarvetta asiantuntijaryhmän perustamiselle.

– En ole nähnyt ehdotusta, lasken sen instituutioiden väliseen vuoropuheluun, mutta päätöksiä tekevät ne, joille ne kuuluvat. Tällaiset sivusta tulevat ryhmät sotkisivat helposti valmistelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanokoneiston, Vanhanen kommentoi IS:lle.

– Tämä (koronatilanne) on ennen muuta pääministerin johdossa oleva kokonaisuus, pelkään, että kaikki rinnakkaisorganisaatiot sotkevat toimivaltasuhteita, Vanhanen lisää.

Vanhanen kertoo, että hänen kantansa on sekä presidentin että pääministerin tiedossa. Vanhanen selvitti kantojaan jo valmiuslain käyttöönoton aikaan Marinille ja valtiovarainministeri Katri Kulmunille (kesk).

Vanhasen mukaan johtamisen koronakriisissä täytyy tapahtua aidosti pääministerin johdolla, koska ”poliittinen vastuukin kaatuu pääministerin niskaan”.

– Minkäänlaista kaksipäistä johtamista en kannata, johtovaltasuhteiden täytyy olla selkeitä ja tällä kertaa näin on tapahtunutkin. Presidentti tuntee juristina tavattoman hyvin perustuslakimme.

Niinistö painotti IS:lle, ettei asiantuntijaryhmällä olisi päätöksentekovaltaa, vaan ryhmä tuottaisi analyyseja hallituksen käyttöön.

Vanhanen sanoo, että useat kansanedustajat ovat jakaneet Niinistön huolen.

– Hallitus on itse parhaiten tietoinen siitä, että koronasta on tietoa aivan liian vähän. Uskon, että hallituksessa on suuri tuska siitä, onko meillä kaikkein paras tieto käytettävissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esitteli hallitukselle viime viikolla sähköpostitse ideaansa kriisiryhmästä. Niinistö kertoi käyneensä pääministeri Marinin kanssa ”viesteillä hyvin kohteliaan ajatustenvaihdon”.

Oppositiojohtaja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvioi, että hänen ajattelunsa on samankaltaista kuin presidentillä.

– Pitää olla tähän valjastettu ryhmä, jolla on selkeä vetäjä, kriisijohtaja. Ei ryhdyttäisi välttämättä ulkopuolelta etsiskelemään, vaan ne olisivat samat ihmiset, joilla on valta.

Myös hallituspuolue keskustassa kaivataan muutoksia johtamisjärjestelyihin. Keskustalähteen mukaan kriisijohtaminen pitäisi keskittää valtioneuvoston kansliaan.

– Nyt jokainen ministeriö johtaa omaa osuuttaan, eikä johtaminen ole riittävästi hanskassa kenelläkään. Pitäisi olla yksi johtokeskus, josta operaatiota johdetaan. Olisi yksi tilannekuva ja ohjeistuksia jaettaisiin ministeriöihin.

Nyt koronatilannetta hoitaa helmikuun lopulla perustettu, ministeriöiden kansliapäälliköistä koostuva COVID-19-ryhmä.

IS:n tietojen mukaan koronajohtamiseen on lähdetty tekemään jo muutoksia. Jatkossa COVID-19-ryhmän alle tulee erillinen valmiuspäälliköiden ryhmä, jonka tehtävänä on kartoittaa mahdollisia koronatilanteessa eteen tulevia sudenkuoppia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tviittasi sunnuntaina, että kriisiaika ei hetki, jolloin uudistetaan johtamisen rakenteita tai kyseenalaistetaan toimivaltaisten viranomaisten osaamista. Kuvassa Marin ja varapuhemies Antti Rinne (sd) viime torstain kyselytunnilla.

Tapahtumia lentokentillä pidetään sekä hallituksessa että oppositiossa esimerkkinä siitä, miten käy, kun kukaan ei johda toimintaa ja vastuuta pallotellaan.

Suomeen pääsi livahtamaan suuri joukko matkailijoita epidemia-alueilta ilman, että heidän saapumiseensa kiinnitettiin erityistä huomiota.

– Finavia ei voi tehdä viranomaisten toimia, Rajavartiolaitoksella ei ole valtuuksia, THL:n asiantuntijoille ihmiset tulivat kuulemma yllätyksenä, ja ministeriössä oli tietokatkos. Tämä toiminta levittää virusta. Miten tämä on mahdollista? Riikka Purra (ps) kyseli viime kyselytunnilla.

– Kaksi viikkoa on puhuttu siitä, että palaavat matkustajavirrat pitää saada kuriin, on tapahtunut jo isoa vahinkoa, Orpo sanoo.

Nyt lentokenttien poikkeustoimia on kiristetty, mutta yksittäiset matkailijoiden kertomukset antavat edelleen viitteitä epäkohdista.

Vanhanen katsoo, että lentokentillä tapahtunut ”hidas herääminen” on esimerkki siitä, kun tieto viranomaisten ja ministeriöiden välillä ei liiku toimeenpanovaiheessa.

– Sen estämiseen asiantuntijaryhmät eivät olisi tuoneet välttämättä mitään apua.

Toisenlaisiakin näkemyksiä on. Ilkka Kanerva (kok) sanoo, että asiantuntijaryhmästä voisi olla apua siinä, ettei ”prosessissa pääsisi muodostumaan heikkoja renkaita”.

– Kaikki kunnia THL:lle, mutta kokonaisuus valottuu vain heidän näkökulmastaan.

Myös keskustan eduskuntaryhmässä on pohdittu, kannattaako koronakriisissä tukeutua ainoastaan THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tilannekuvaan.

– Ei välttämättä, johtopäätös kuuluu.

Kanerva piti maanantaina puhelinpalaverin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johdon kanssa selvittääkseen, mikä sairaanhoitopiirissä on tilanne suojavarustusten, potilaspaikkojen ja henkilökunnan riittävyyden osalta.

– Jos yhden murheen sanoo, niin huomio kiinnittyy johtamisjärjestelmään. En tiedä, miten sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviranomaisen yhteistyö pelaisi, jos joutuisimme keskelle hyökyaaltoa. Siitä meillä ei ole kokemusta.