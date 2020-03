Suora lähetys: Eduskunta hyväksynee tänään ravintoloiden sulkemisen – suljetaanko ravintolat koko Suomessa?

Työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioidaan IS:lle, että rajoitukset olisi mahdollista saada voimaan heti alkuviikosta, mahdollisesti jo maanantaina.

Eduskunta käsittelee ja hyväksynee tänään lauantaina kello 10 alkavassa ylimääräisessä täysistunnossaan ravintoloiden sulkemista koskevan hallituksen esityksen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi kuitenkin viime torstaina kyselytunnilla, että ravintoloiden sulkeminen on osoittautunut lakiteknisesti vaikeaksi.

– Tämän vuoksi itse arvioin, että tänä viikonloppuna emme saa näitä kuppiloita ja ravintoloitakaan vielä suljettua, Marin totesi torstaina eduskunnalle.

Hallitus antoi tiistaina eduskunnalle esityksen, jolla määrätään ravintolat, kahvilat ja vastaavat suljettaviksi toukokuun loppuun asti. Ravitsemisliikkeet suljettaisiin asiakkailta, mutta ulosmyynti olisi kuitenkin sallittua.

Alkuperäinen hallituksen suunnitelma oli sulkea ravintolat jo lauantaina.

Perustuslakivaliokunta esitti kuitenkin keskiviikkona, että kieltoa rajattaisiin alueellisesti ja ajallisesti tilanteen niin salliessa.

Valiokunnan mukaan kaikkien Suomen ravintoloiden sulkeminen ei välttämättä olisi tarpeen esimerkiksi Uudenmaan ulkopuolella alueittain vaihtelevan tautitilanteen vuoksi.

Valiokunta piti myös välttämättömänä, että lailla säädetään ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneiden menetyksien kohtuullisesta korvaamisesta yrittäjille.

Eduskunta edellyttikin hallitukselta vielä asetusta joka tarkentaisi sitä, mitä maakuntia tai alueita rajoitukset koskevat.

Käytännössä kyse on siitä, astuisiko rajoitus voimaan esimerkiksi alueellisesti portaittain vai yhdellä kertaa koko Suomessa. Eli suljetaanko ravintolat koko Suomessa vai vain osassa maakuntia tai kuntia.

Yksi keskusteluissa ollut mahdollisuus olisi sulkea kaikki ravintolat, ja tilanteen helpottuessa niitä voitaisiin avata asteittain.

Ravintoloita ei voida velvoittaa sulkemaan oviaan ennen kuin hallitus on antanut täydentävän asetuksen.

Asetuksen laatimisesta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kirjoittamistyö on virkamiehillä edelleen kesken, mutta asetus on tarkoitus saada eduskunnalle niin nopeasti kuin mahdollista, työ- ja elinkeinoministeriöstä kerrotaan. Tavoitteeksi on asetettu maanantai.

Eduskunta on päättänyt ylimääräisestä istunnosta myös ensi maanantaille, ja työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioidaan IS:lle, että rajoitukset olisi mahdollista saada voimaan heti alkuviikosta, mahdollisesti jo maanantaina.

Rajoitusten astuminen voimaan vaatii asetuksen käsittelyä vielä kertaalleen eduskunnan suuressa salissa, perustuslakivaliokunnassa ja mahdollisesti myös talousvaliokunnassa, joka laati esityksestä suurelle salille mietinnön.