Riskialueilta palasi vielä viikonloppuna suomalaisia ilman koronakontrollia – vastuuta sotkusta pallotellaan nyt iloisesti edestakaisin

Syyttävät sormet osoittavat lentokenttäsotkussa vuoroin Finavian, STM:n, THL:n ja ulkoministeriön suuntaan.

Viime viikon maanantaina hallitus kehotti ulkomailla olevia suomalaisia palaamaan Suomeen ja jäämään kahden viikon kotikaranteeniin.

Tämän jälkeen ihmetystä on herättänyt, miten riskialueilta on edelleen voinut palata Suomeen ilman tarkempaa kontrollia.

Käytännön järjestelyt lentoasemilla ovat herättäneet kysymyksiä, sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia täyteen ahdetuista lentokenttäbusseista.

Miten vastaavaa pääsi tapahtumaan, kysytään nyt.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Tuija Kumpulainen sanoo IS:lle, että Suomeen palasi viime viikonlopun aikana joukko ihmisiä muun muassa Espanjasta, joille ei ehditty antaa erillistä koronaan liittyvää ohjeistusta.

– Ulkoministeriö pitää meidät ajan tasalla heidän järjestämistään kotiutuslennoista. Suomeen on tullut kuitenkin lukuisia lentoja eri tavoilla ja myös yksityisinä järjestelyinä ja tieto näistä on ollut vaihtelevaa. Näillä lennoilla ehti tulla joukko ihmisiä, joita ei erikseen ohjeistettu maahantulon yhteydessä.

Kumpulaisen mukaan sosiaali- ja terveysministeriössä kuultiin kyseisistä lennoista ”hyvin viime tingassa”.

Kumpulainen sanoi Iltalehden Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa, että ministeriöiden välillä tapahtui tietokatkos.

– En tarkoittanut ministeriöiden välistä, vaan ylipäänsä eri toimijoiden välistä. Lentokentällä on runsaasti informaatiota eri puolilla, mutta ei henkilökohtaista ohjausta. Tartuntalaki ei tuo heille valvontaa, mutta on tärkeää, että heidät informoidaan, hän tarkentaa.

Tuija Kumpulainen.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) puolustautui torstaina kyselytunnilla toteamalla, että ilmailua lähdettiin rajoittamaan jo hyvissä ajoin.

– Oman toimivaltani osalta totean, että kun nämä poikkeusolot todettiin, niin välittömästi 19. maaliskuuta ryhdyimme rajoittamaan ilmailua ja kaiken ulkomailta tulevan lentoliikenteen ohjasimme vain kahdelle kentälle manner-Suomessa, Helsinkiin ja Turkuun.

Kyseiset kaksi kenttää ovat hänen mukaansa ainoat ”terveystarkastuslentokentät”, joiden edellytykset ja mahdollisuudet paluulentojen hoitamiseen ovat hyvät.

Harakka myös lisäsi, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja ulkoministeriö vastaavat kotiutuslennoista.

Timo Harakka.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) piti tänään torstaina valitettavana, ettei turvavälikäytäntöä lentokentällä ole noudatettu ja hänen mukaansa ”tilanne on pyritty ottamaan haltuun”.

Haaviston arvion mukaan maahan on vielä palaamassa joitakin tuhansia suomalaisia. Ensimmäiset tuetut koetuslennot tulevat perjantaina, ja terveydenhuoltohenkilökunta on ihmisiä kentällä vastassa.

Haavisto toi esiin, että lentoasemalla on oltava johtaja, joka pystyy toimeenpanemaan määräykset. Hänen mukaansa ”asia sinänsä kuuluu Finavialle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja THL:lle”.

Pekka Haavisto.

Myös ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen viesti on samankaltainen.

– Tämä ei lähtökohtaisesti ole ollut ulkoministeriön asia, mutta nyt pitää toimia.

Finavia taas toimii omistajaohjausministerin alaisuudessa. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan hän vastaa vain Finavian yhtiöiden taloudellisista toimintaedellytyksistä ja strategisen tason toiminnasta huolehtimisesta.

– Operatiivisen tason päätökset kuuluvat yhtiön johdolle ja yhtiön hallitukselle, Tuppurainen sanoo.

– Karanteenitoimenpiteiden osalta ohjeistuksesta vastaa ministeriötasolla STM, ja vastaavasti lentokentän operoinnista ja sen koronatoimista viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti vastaa Finavia, poliisi, rajavartiolaitos.

Tuppurainen kertoo olleensa yhteydessä Finaviaan jo helmikuun lopulla sen varmistamiseksi, että Finavialla on valmius noudattaa terveysviranomaisten ohjauksia.

– Olen huomannut, että julkisuudessa terveysviranomaiset ovat todenneet, että heillä on ollut tietojenkulun kanssa ongelmia. Yhtiön osalta on kuitenkin varmistettu, että he ovat noudattaneet kaikkia saamiaan ohjeita koko ajan.

Tytti Tuppurainen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) myönsi kyselytunnilla torstaina, että lentokentille saapuvien matkustajien ohjeistus jäädä karanteeniin ei ole ollut riittävän selkeää.