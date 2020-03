Puoluejohtajat saivat tiistaina eteensä huomattavasti aiempaa karumman korona-arvion – 200 000 suomalaisen paluu yllätti viranomaiset

Säätytalon kokouksessa vallitsi yhteisymmärrys siitä, että ulkomailta saapuneiden karanteenin osalta tyrittiin.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan THL:n viesti ja asenne oli tiistaina muuttunut hyvin paljon toissa viikon Säätytalon tapaamisesta.

– He suosittivat näitä esillä olleita voimakkaampia toimia, kuten Uudenmaan eristämistä. Se on tietenkin hyvin raju toimi, mutta tuli hyvin selväksi, että jos Uudenmaan tyyppinen leviämisnopeus leviäisi kaikkiin maakuntiin, niin heikommissa maakunnissa tehohoitopaikkoja ei joka viikolle riitä. Sen takia tämä on nyt elämän ja kuoleman kysymys, Mykkänen sanoo.

Vielä 12 päivää sitten Säätytalolla pidetyssä kaikkien puolueiden yhteiskokouksessa THL:n lähtökohta oli se, ettei uusia rajoitustoimia ole tarpeen asettaa.

Eilen tiistaina Säätytalolla järjestetyssä yhteiskokouksessa THL:n kanta oli muuttunut huomattavasti.

Asiasta uutisoi aiemmin myös Helsingin Sanomat.

Sen mukaan etenkin Uudenmaan osalta tarvitaan nyt kovia toimia.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) viittasi IS.n tietojen mukaan nimenomaan THL:n arvioon uusia toimia perustellessaan.

Kai Mykkänen

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan pontimen uusille rajoituksille antoivat nimenomaan THL:n uudet skenaariomallit.

– Kun on katsonut näitä laskelmia, joita on vilissyt julkisuudessa ja mitä vaikkapa HUS:n lääkärit ovat tuoneet esille, niin kyllä nämä luvut ovat pyörineet julkisuudessa jo aiemminkin, Essayah sanoo.

– Mutta totta kai se, mitä THL ja STM linjaavat, on hallitukselle sitä virkamiesinfoa, mikä toimii päätöksenteon perusteena.

Sari Essayah

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mielestä THL on tullut jäljessä analyysiensa kanssa.

– Minun mielestäni tässä tulisi myös pohtia, onko koronatorjuntaoperaation operatiivinen johtaja Sanna Marin vai joku THL:n johtaja. Kyllä tässä pitäisi olla jo selkeät suhteet, ettei kyse ole mistään eri virastojen puuhastelua.

Ville Tavio

THL:n arvion muuttumiseen vaikutti muun muassa se, että Suomeen on saapunut ulkomailta riskialueilta jo 200 000 suomalaista.

Suomeen saapuneet ovat päässeet kävelemään lentokentältä suoraan julkisiin liikennevälineisiin, eikä karanteenia ole kaikilta osin noudatettu.

Tähän tarttui myös Harry Harkimo (liik).

– Helsinki-Vantaan lentokentälle tulee yhä suuri määrä paluumuttajia Espanjasta. Heitä ei aseteta karanteeniin, vaan sullotaan täysinäisiin busseihin. Puhuin viime torstaina tästä ministeri (Aino-Kaisa) Pekoselle ja (Timo) Harakalle ja pyysin tekemään asialle jotain, Harkimo kirjoitti Twitterissä.

Mykkäsen mukaan kokouksessa vallitsi yksimielisyys siitä, että ulkomailta palaavien osalta on epäonnistuttu.

– Tästähän tehtiin selvät hallituksen tahtotilalinjaukset, mutta karanteenin toimeenpano jäi huonoksi, voi sanoa, että se tyrittiin viimeisen 1,5 viikon aikana.

Erikoiselta näyttää ulospäin myös se, miten terveysviranomaiset ja lentokenttiä hallinnoiva Finavia pallottelevat vastuuta toisilleen.

– Voi jossitella, että ministereiden keskinäinen johtaminen olisi voinut voittaa aikaa jonkin verran.

Essayahin mielestä koko kriisin ajan ongelmana on ollut juuri se, että ulkomailla tulee tartuntoja lisää, eikä ketjuja välttämättä seurata.

– Ihmettelen, miten edelleen ohjeistus lentokentillä tuntuu valuvan kuin hanhen selästä. Ihmiset kävelevät koneesta ja hyppäävät busseihin, menevät Tikkurilassa junaan, Essayah sanoo.

– Tämä on huolestuttava tilanne, jossa ulkomailta tulee jatkuvalla syötöllä ulkomaalaisia, eikä heitä mitenkään näytetä eristettävän tai testattavan. Tilanne on ihan sama kuin silloin, kun ensimmäisiä tartuntoja alkoi tänne tulemaan Italiasta ja Itävallasta, Tavio lisää.

THL:n mukaan yhteistyö Finavian kanssa alkoi jo koronatilanteen alkuvaiheessa tammikuussa.

– Yhteistyö on sujunut hyvin koko ajan, ja ajantasaista tietoa on välitetty sitä mukaan, kun sitä on ollut saatavilla, THL viestitti Twitterissä keskiviikkona.

Ilta-Sanomat ei ole tiistaina tavoittanut THL:n edustajia kommentoimaan asiaa.

Finavia korosti vastauksessaan tiedotusvälineille, että yhteistyö muiden viranomaisten kanssa on ”koettu sujuvaksi”.

– Olemme olleet proaktiivisesti yhteydessä ja tehneet parhaamme sen hetkisten ohjeistuksen mukaisesti, mitä meille on viranomaisilta jaettu.

Hallitus kertoi tiistaina sulkevansa ravintolat, kahvilat ja baarit asiakkailta toukokuun loppuun saakka.

Hallituksen odotetaan kertovan tänään keskiviikkona myös Uudenmaan eristämisestä.