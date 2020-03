Koronakokouksessa kipinöi ministereiden välillä – oikeusministeriön virkamiesten kriittisyys aiheuttaa jännitteitä

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on ollut virkamiestensä kanssa samoilla linjoilla. Keskusta ja vihreät ovat tukeneet tiukempia toimia.

Koronaviruksen vastainen taistelu alkaa kiristää tunnelmia hallituksen sisällä.

Hallituslähteistä kerrotaan IS:lle, että jännitteet pulpahtivat pintaan hallituksen koronakokouksessa maanantaina.

– Kyllä siellä on ministereiden kesken kipinöinyt. Oli kovat ja pitkät neuvottelut, IS:lle kommentoidaan.

Jännitteitä aiheuttaa erityisesti se, että oikeusministeriön virkamiehet ovat suhtautuneet hyvin kriittisesti uusiin rajoitustoimiin.

– Se on jossain määrin heijastunut hallituksen touhuun. Rkp on ollut hyvin nihkeä, mikä liittyy ehkä siihen, että oikeusministeri Anna-Maja Henriksson seuraa virkamiehiään, IS:lle arvioidaan.

Julkisesti uusiin rajoitustoimiin on suhtautunut kriittisesti oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen, joka on korostanut, että uusien liikkumisrajoitusten tulisi olla välttämättömiä – pelkkä tarpeellisuus tai hyödyllisyys ei riitä.

Myös Henriksson itse painotti maanantaina, että ”nyt ei ole huutokaupasta kyse”.

– Jos lisätoimia on välttämätöntä ottaa käyttöön, olennaista on, että toimet ei mene pidemmälle kuin on perusteltua väestön suojelemiseksi. Liikkumisvapaus on hyvin keskeinen perusoikeus, Henriksson sanoi Ylelle.

Hallituksessa kovempia rajoitustoimia on ajanut etenkin keskusta.

– Keskustan eduskuntaryhmä on aivan varmasti valmis kaikkiin tiukimpiinkin toimiin sen puolesta, että tästä kriisistä joskus selvitään, valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kommentoi Ylelle maanantaina.

Myös vihreät on ollut kovempien toimien kannalla, ja keskusta ja vihreät ovatkin yllättäen löytäneet toisensa koronantorjuntatoimissa.

Vasemmistoliitto on antanut tukensa tiukemmille toimille, vaikka poikkeusvaltuuksien antaminen viranomaisille on hallituskumppanien mukaan vasemmistoliitolle periaatteellisesti vaikea asia.

Koronantorjunnassa keskeisiä ministereitä ovat olleet etenkin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas).

Ylen ja Iltalehden mukaan Kiuru ja Pekonen esittelivät jo aiemmin hallituspuolueiden johtoviisikolle paketin, jossa ehdotettiin ravintoloiden, yökerhojen ja pubien sulkemista, mutta asia ei edennyt hallituksen sisäisissä neuvotteluissa. Iltalehden mukaan ministerit esittivät myös liikkumisrajoitusta Uudenmaan maakunnasta muualle Suomeen, joka on nyt hallituksen pöydällä.

Hallituslähteistä kiistetään, että Kiuru ja Pekonen olisivat tehneet kiristystoimista varsinaista esitystä.

– He ovat puhuneet asiasta yleisellä tasolla. He (sosiaali- ja terveysministeriön ministerit) yrittävät pelastaa itseään, sillä heillähän raskain vastuu on. THL:n mukaan on menty, ja sosiaali- ja terveysministeriö on samassa linjassa, hallituskumppani kritisoi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan eduskuntapuolueiden johtajien kokouksessa tiistaina olivat esillä ravintoloiden sulkeminen sekä Uudenmaan alueen eristäminen.

Ravintoloiden ja kahviloiden sulkeminen on etenemässä. Myös Uudenmaan eristämiselle on Marinin mukaan vahvat perusteet, vaikka pääministeri sanoi toimenpiteen olevan ”monen lukon takana”.

Hallituslähteiden mukaan Uudenmaan eristäminen on ”massiivinen juttu”, jolla pyritään kitkemään kaikki ylimääräinen liikkuminen.

Pikavauhtia suoritettavassa lainvalmistelussa hallituksen pitää pystyä osoittamaan, miksi yksi maakunta pitää rajata maantieteellisesti muusta Suomesta.

Ravintoloille sallittaisiin IS:n tietojen mukaan jatkossakin ruuan ulosmyynti. Keskustassa on väläytelty alkoholisäännösten väljentämistä ja vahvempien alkoholituotteiden ulosmyynnin mahdollistamista, mutta tätä pidetään kuolleena syntyneenä ajatuksena.

Hallitus on saanut toimenpiteilleen opposition tuen.

Yhden miehen eduskuntaryhmää johtava Harry Harkimo (liik) jäi kaipaamaan vielä jyrkempiä toimia.

– Rajoittaisin enemmän ihmisten liikkuvuutta, kun näyttää siltä, että ihmiset eivät usko vapaaehtoisiin suosituksiin. Käyrä menee kuin Espanjassa. Jos me ei kontrolloida tätä lisää, tämä levähtää käsiin, Harkimo sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) palasi jatkamaan neuvotteluita Säätytalolle tiistaina.

Harkimon mielestä Suomessakin kaikki tapaamiset tulisi rajata korkeintaan kahden henkilön välisiksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pettyi siihen, ettei hallituksella ollut Säätytalolla jo valmiita lakiesityksiä.

– Huolta aiheuttaa Lappi ja tuhannet suomalaiset, jotka ovat palanneet maailmalta ilman kunnollista kontrollia tai karanteenia, Orpo sanoo.

Orpo ja Harkimo vaativat hallitukselta suoria tukia yrittäjien pelastamiseksi. Kokoomus esitti tiistaina 500 miljoonaa suoriin tukiin.

Harkimon mukaan valtion tulisi avustaa yrityksiä vuokranmaksussa.

– Puhutaan, että Finnvera takaa ja pankit jakaa, niin eihän se mene niin. Yrittäjät joutuvat takaamaan itse lainoja osaksi. Yritykset eivät pysty ottamaan enää lainaa, niillä ei ole minkäänlaista kassavirtaa eikä liikevaihtoa, lainoja on täysin mahdotonta maksaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi Säätytalolta lähtiessään, että puolueilla on laaja yhteisymmärrys toimien kiristämisestä, jotta ”katastrofi voitaisiin välttää”.

Perussuomalaisten kansanedustajat Ville Vähämäki, Sami Savio ja Toimi Kankaanniemi ovat julkaisseet 40-kohtaisen toimenpidelistan koronan pysäyttämiseksi. Kolmikon mukaan ihmisten tulisi liikkua koronan vuoksi vain omassa kaupunginosassaan.