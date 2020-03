OM:n kansliapäällikkö: Liikkumisrajoitusten käyttöön pitää valmistautua – hallituksen johtoviisikko koolle tänään

Oikeusministeriön kansliapäällikön Pekka Timosen mukaan on vielä mahdotonta sanoa, tulevatko liikkumisrajoitukset käyttöön.

Liikkumisrajoitusten käyttöä valmistellaan ja selvitellään mahdollisena keinona koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Asiasta kertoi oikeusministeriön (OM) kansliapäällikkö Pekka Timonen valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa.

Timonen viittasi tilaisuudessa pääministeri Sanna Mariniin (sd), joka on hänen mukaansa selvästi sanonut, että kaikki välttämättömät keinot koronakriisin hoitamiseksi tullaan käyttämään. Tätä varten pitää Timosen mukaan myös valmistella ja selvittää keinoja, jotka eivät ole käytössä.

– Nämä liikkumisrajoitukset ovat nimenomaan sellainen. On mahdotonta sanoa, tulevatko ne käyttöön, mutta on välttämätöntä varautua siihen, että ne joudutaan ottamaan käyttöön, Timonen sanoi tilaisuudessa maanantaina aamupäivällä.

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoi samassa yhteydessä, että hallituksen johtoviisikko on tänään kokoustamassa lisätoimista. Anderssonin mukaan valmistelua on tehty koko viikonlopun.

Ravintoloiden sulkeminen edellyttäisi lainmuutosta

Oikeusministeriön Timonen kommentoi tiedotustilaisuudessa myös matkustamista Suomen sisällä sekä ravintoloiden mahdollista sulkemista.

Kansliapäällikön mukaan ei ole vastuullista, että Etelä-Suomesta, jossa epidemia on yleistynyt nopeimmin, siirryttäisiin muualle maahan kasvattamaan tartuntariskiä. Tähänastiset toimet perustuvat epidemian leviämisen hillitsemiseen, ja tällainen liikkuminen olisi niiden vastaista. Hän kuitenkin kertoi ymmärtävänsä perheitä, jotka ovat esimerkiksi siirtyneet talviasuttavalle mökille isojen ruokavarastojen kanssa.

– He ovat siellä tehokkaammin eristettynä kuin he olisivat täällä kaupungissa. Minun on mahdotonta ajatella, että tämä olisi näiden tavoitteiden vastaista, Timonen sanoi.

Timosen mukaan myöskään kaikki ravintolatoiminta ei ole ongelmallista hallituksen tavoitteiden kannalta. Haitallista on hänen mukaansa kokoontuminen joukolla pieneen tilaan, jossa koronavirus voi levitä helposti. Sen sijaan esimerkiksi ruoka- ja ulosmyyntiravintoloiden toimintaa tarvitaan normaaliin ruokahuoltoon.

– Meillä ei ole lainsäädännössä yleistä mahdollisuutta kieltää elinkeinotoimintaa. Se edellyttää aina jotain erityistä perustetta, Timonen sanoi ja jatkoi myöhemmin:

– Minusta on näyttänyt siltä, että ravintoloiden kieltäminen suoraan lainsäädännöllä edellyttäisi jonkin soveltuvan lain muuttamista ensin. Sen sijaan vastuullisuuden odottaminen myös ravintolaelinkeinotoiminnan harjoittajilta on aina perusteltua.