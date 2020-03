Näin hallitus rutisti valmiuslait kulisseissa käyttöön yöllisissä palavereissa – presidentin toteamus sysäsi viimeisen vaiheen käyntiin

Pääministeri piti presidenttiä tiiviisti kartalla hallituksen valmistelutyöstä. IS:n tietojen mukaan hän soitti presidentille ennen ratkaisevaa tiedotustilaisuutta varmistaakseen, että kaikilla oli varmasti yhteinen käsitys siitä, millä perustein poikkeusolot todetaan.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus kertoi suomalaisille maanantaina 16. maaliskuuta maassa vallitsevan poikkeusolot. Keskeisiä päiviä valmiuslakiin tarttumisen kannalta on useita, mutta vauhtia koneeseen tuli perjantaina tasavallan presidentin ja valtioneuvon ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan, eli tp-utvan, kokouksen jälkeen.

IS käy tässä artikkelissa läpi, millä tavalla hallitus asiassa eteni. Artikkeli perustuu IS:n useiden tahojen kanssa asiasta käymiin taustakeskusteluihin ja keskeisten henkilöiden julkisiin ulostuloihin.

Pääministeri Sanna Marin tiedotustilaisuudessa maanantaina 16. maaliskuuta.

Perjantaina 13. maaliskuuta Suomen valtiojohdon oli tarkoitus osallistua talvisodan päättymisen muistojuhlaan. Nyt se on koronaviruksen vuoksi peruttu. Hallitus on edellisenä päivänä kieltänyt yli 500 hengen yleisötapahtumat.

Valtiojohto osoittaa kunnioitustaan muistojuhlan sijaan kuuntelemalla Valtioneuvoston linnan parvekkeelta kirkonkelloja talvisodan syttymishetkenä.

Nytkin käydään sotaa, mutta se on luonteeltaan aivan erilaista. Vihollinen on silmälle näkymättömissä ja nimeltään COVID-19.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja presidentti Sauli Niinistö vaihtavat ennen kirkonkelloja muutaman sanan edellisenä iltana Säätytalolla olleesta kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kokouksesta.

Pääministeri on hankkinut kokouksessa hallitukselle selkänojan valmiuslain mahdollista käyttöönottoa varten.

Hän on esittänyt puolueille kaksi kysymystä: 1) Ovatko ne valmiita ottamaan käyttöön kovempia toimia ja millaisia? 2) Jos on tarve, ovatko ne valmiita ottamaan valmiuslain käyttöön?

Ensimmäisen kysymyksen vastauksissa kukaan ei vastustanut toimia, mutta kaikki eivät vielä osanneet sanoa, milloin aika olisi. Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne esittää Säätytalolla puolueensa kannan näin: ”Vielä on liian aikaista sanoa, tarvitaanko valmiuslakia, mutta jos tarvitaan, niin siihen ollaan valmiita”.

Nopeiten edetä halusivat oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset. Toiseen kysymykseen kaikkien vastaus on kyllä.

Takaisin perjantaihin. Joitakin tunteja kirkonkellojen jälkeen presidentti ja hallitus kokoontuvat normaalissa päiväjärjestyksessä tp-utvaan.

Tilaisuuteen on ennakolta pyydetty oikeuskansleri Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri Tuomas Lankinen ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen. Heidän tehtävänsä on vastata valtiojohdolle valmiuslain käyttöönottoon liittyviin kysymyksiin.

Tuomas Pöysti

Pekka Timonen

Presidentti Niinistö on tullut omissa pohdinnoissaan torstai-iltana tulokseen, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Hän kertoo tämän kokouksessa pääministerille ja hallitukselle.

Pääministeri Marin on tehnyt henkisen ratkaisun siitä, että valmiuslaki joudutaan todennäköisesti tulevien päivien aikana ottamaan käyttöön keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Päätös syntyy pääministerin palattua kotiin A-studiosta ja käytyä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun kanssa pikkutunneille asti venyvän puhelinkeskustelun.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla päätöksiä, joilla hallitus kieltää yli 500 hengen yleisötapahtumat ja kehottaa matkoilta palaavia jäämään kahdeksi viikoksi kotiin karanteeniin.

Kiuru nostaa puhelussa esiin, että myöhemmässä vaiheessa voidaan joutua tekemään vielä kovempia päätöksiä. Suomi on noin viikon tai kaksi muita Euroopan maita koronan leviämisessä jäljessä.

Ajatus siitä, että valmiuslakiin on tulevien päivien aikana turvauduttava nousee puhelun aikana ensimmäisen kerran hallituksessa esiin.

Edellisenä päivänä pääministerille on valjennut koronakriisin taloudelliset vaikutukset Eurooppa-neuvoston puhelinkonferenssissa, jossa Saksan liittokansleri Angela Merkel on esittänyt huolestuneita lausuntoja.

Pääministeri ottaa kokouksen jälkeen yhteyttä valtionvarainministeri Katri Kulmuniin (kesk) ja sanoo, että Suomen on ryhdyttävä valmistelemaan talouden apupaketteja pikimmiten.

Näiden tapahtumien jälkeen hän katsoo tarpeelliseksi pyytää kaikki eduskuntapuolueet Säätytalolle torstaiksi.

Kun presidentti tp-utvassa kertoo oman näkemyksensä valmiuslakeihin ja toteaa maassa vallitsevan poikkeusolot, käynnistyy iso pyörä.

Presidentti Sauli Niinistö.

Pääministeri on jo edellisenä päivänä saanut Säätytalolta muiden puolueiden tuen valmiuslain käytölle. Nyt hänellä on tiedossaan myös presidentin kanta. Hallitus voi todeta poikkeusolot vain yhteistoiminnassa presidentin kanssa.

Valmistautuminen valmiuslain mahdolliseen käyttöönottoon on ollut jo aiemmin käynnissä.

– Kun presidentti oli omalta osaltaan todennut poikkeusolojen vallitsevan, lähdimme välittömästi valmistelemaan valmiuslain käyttöönottoa, pääministeri Marin kuvasi tapahtunutta eilen IS:n haastattelussa.

Perjantaina tp-utvan jälkeen pääministeri kutsuu viisikon koolle hallituksen isoon huoneeseen eduskunnan täysistunnon jälkeen. Valtionvarainministeri Kulmuni, sisäministeri Maria Ohisalo ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ovat estyneitä.

Pitkän pöydän yhdessä päädyssä istuvat viisikosta pääministeri Marin ja opetusministeri Li Andersson (vas). Paikalla ovat myös sosiaali- ja terveysministeriön ministerit Aino-Kaisa Pekonen (vas) ja Krista Kiuru.

– Asia oli edessä ja alkuviikosta piti olla valmista, IS:lle kuvataan tilannetta.

Opetusministeri Li Andersson.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Koska toimittajat alkavat parveilla oven liepeillä, ministerit siirtyvät Kesärantaan. Työlistalla on hahmotella kokonaisuus toimenpiteitä, joihin valmiuslakia tarvitaan koronavirustilanteessa. Samalla asioita jalkautetaan keskeisiin ministeriöihin.

Kokous venyy puolille öin. Opetusministeri Andersson on jo poistunut aiemmin omaan ministeriöönsä valmistelemaan mm. koulujen sulkemiseen liittyviä yksityiskohtia.

Hallitus juoksee aikaa ja koronavirusta vastaan. Valmistelutyö jatkuu kuumeisena läpi viikonlopun. Presidentti Niinistö kertoo myöhemmin Ylen radiohaastattelussa yllättyneensä, kuinka nopeasti hallitus lopulta sai valmiuslakipaketin kasaan.

Lauantaina 14. maaliskuuta ministerit Pekonen ja Kiuru jatkavat kokonaisuuden valmistelua ministeriössään.

Keskeistä toimien kannalta on se, missä vaiheessa käyttöön otettuna niillä on paras tavoiteltava vaikutus. Keskusteluissa hahmottuu entisestään kuva siitä, että aika koviin toimiin tarttumiselle on tullut.

Koko Eurooppa on epidemian kynsissä. Tilanne naapurimaissa on muuttunut. Suomalaiset ovat olleet paljon ulkomailla, joten se on karanteenisuosituksesta huolimatta omiaan kiihdyttämään viruksen leviämistä

– Tämä on oikea tie, todetaan.

Pääministeri kertoo hallituksen työn etenemisestä presidentille ja eduskunnan puhemies Matti Vanhaselle.

Hallitus tarvitsee valmisteluaikaa, joten Vanhaselle viestitään, että perustuslakivaliokuntaa ei tarvitse kutsua kiireellisesti koolle. Tiistai riittää.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen.

Hallitus on myös sulkemassa rajoja samaan tapaan kuin Tanska ja moni muu Euroopan maa on tehnyt jo aiemmin.

Naapurimaat ovat sopineet, että ne pitävät tiiviisti yhteyttä koronavirukseen liittyvistä toimenpiteistään. Pääministeri on ollut tiiviissä yhteydessä Ruotsin pääministeriin Stefan Löfveniin. Lauantaina hän soittaa raja-asioihin liittyen virolaiskollegalleen Jüri Ratakselle.

Sunnuntaina viisikko kokoontuu kello viideltä Kesärannassa. Valtionvarainministeri Kulmuni on hionut omassa ministeriössään ensihätään viiden miljardin talouspaketin, lisää rahahanoja aukaistaan myöhemmin alkavalla viikolla. Muidenkin ministeriöiden toimenpiteet alkavat olla kasassa.

Kokous venyy pitkäksi puoliyöhön asti. Sen lopuksi viisikolla on yhteinen näkemys tulevista toimenpiteistä. IS:n tietojen mukaan työn etenemisestä informoidaan sunnuntain aikana myös presidenttiä.

Maanantaina 16. maaliskuuta viisikon johtajat esittelevät kukin oman puoleensa ministereille päätöksiä. Samalla rajojen sulkeminen aiheuttaa vielä huolta, koska siihen liittyy mittavasti kansainvälisiä sopimuksia. Asia muotoillaan tässä vaiheessa tiedotustilaisuutta varten sanoilla ”valmistelu aloitetaan pikaisesti”.

Rajoihin liittyen pääministeri kertoo päivän aikana Suomen aikeista Löfvenille. Presidentti soittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinille ja tiedottaa puhelusta verkkosivuillaan normaalikäytännön mukaisesti vielä saman päivän aikana.

Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Hallitus toteaa poikkeusolot kellot 13.30 alkavassa istunnossaan. Suomi siirtyy ensimmäisen kerran rauhan aikana poikkeusaikaan. Eduskunta siunaa päätöksen myöhemmin viikolla lainmukaisesti jälkikäteen.

Hallituksen tiedotustilaisuus myöhästyy useamman tunnin. Lakipykäliä hiotaan viimeiseen asti. IS:n tietojen mukaan myös presidentti Niinistölle soitetaan vielä ennen tiedotustilaisuuden alkua. Pääministeri haluaa varmistaa, että presidentillä on oikea käsitys siitä, mitä perustein poikkeusolot todetaan.

Näkemyseroa ei IS:n tietojen mukaan ole.

Käytännössä presidentin ja hallituksen yhteistoiminta asiassa on täyttynyt jo Niinistön perjantaisella ilmoitukselle tp-utvassa, mutta varsin vakavassa ja historiallisessa käänteessä presidentti halutaan pitää pitkin matkaa hyvin informoituna.

–Itse en ole kokenut, että minua olisi kukaan puskenut mihinkään suuntaan, Marin sanoi IS:n haastattelussa lauantaina.

Pääministeri Marin kiistää kovan viikon päätteeksi IS:ssä lauantaina julkaistussa haastattelussa presidentin tuuppineen hänen hallitustaan valmiuslaissa liikkeelle.

– Itse en ole kokenut, että minua olisi kukaan puskenut mihinkään suuntaan, Marin sanoo.

Hän painottaa pitäneensä presidenttiä informoituna hallituksen liikkeistä, muutta valmisteluvastuu on ollut täysin hallituksella.

Samalla hän ottaa kantaa presidentin lukuisiin julkisiin ulostuloihin asiassa. Niiden valossa ulospäin on näyttänyt siltä, että presidentti on ollut ulostuloissaan päivän tai enemmän edellä.

– Totta kai on arvokasta, että tasavallan presidentti viestii kansalaisille voimakkaasti tilanteen vakavuudesta. Se on mielestäni tärkeää. Valmistelu- ja päätöksentekovastuussa on kuitenkin ollut hallitus kuten kuuluukin, Marin sanoo napakasti.

Koska Suomen siirtymisessä poikkeusoloihin presidentin rooli on nostattanut keskustelua, on hyvä katsoa vielä muutamia prosessiin liittyneitä avainhetkiä.

Myöhään sunnuntai-iltana 8. maaliskuuta presidentti Niinistö kirjoittaa Facebookiin päivityksen koronaviruksesta. Hän kehottaa ottamaan sen vakavasti, mutta valaa samalla uskoa, että tilanteesta selvitään.

Pääministeri Marin on saapunut edellisenä iltana kotiin New Yorkista, jossa hän osallistui YK:n naistenviikon tapahtumiin. Päällä on Kreikan ja Turkin välille pakolaisista ja siirtolaisista syntynyt rajakriisi.

Sanna Marin puhui YK:ssa Naistenpäivän tapahtumassa New Yorkissa 6. maaliskuuta.

Perussuomalaiset ovat tekemässä välikysymystä aiheesta ja sisäministeri Ohisalon lausunnot ovat herättäneet kysymyksiä Suomen linjasta.

Rajakriisi haukkaa yhdessä Italiassa kuolovalkean tavoin leviävän koronaviruksen kanssa leijonanosan Ylen Pääministerin haastattelutunnista.

Sen aikana pääministeri Marin katsoo vahvasti, että THL:n arvio tilanteesta oli oikea, eikä Suomella ole tarvetta muiden maiden tapaan ”näyttäviin spektaakkeleihin” kuten kuumeen mittaamiseen rajoilla.

Se ei Marinin mukaan ole tehokas keino viruksen havaitsemiseksi ja iso osa tapauksista jää huomaamatta.

Seuraavana iltana puoluejohtajat ovat kutsuttuna Mäntyniemeen presidentin luokse. Vastaavia tapaamisia järjestetään muutaman kerran vuodessa. Asialistalla ovat rajakriisi ja korona.

Perussuomalaisten hallitukselle työstämä välikysymys suitsii jonkin verran keskustelua rajakriisistä. Kokouksen jälkeen hallituspuolueiden näkemys on, että presidentin luona ei keskusteltu valmiuslain käyttöönotosta liittyen koronakriisiin, eikä siellä käsitelty ylipäätään valmiuslain käyttöönottoa.

Keskustelua käytiin sen päivittämisen tarpeesta liittyen hybridiuhkiin.

– Eli miten meidän valmiuslaki vastaa tilanteessa, jossa Suomenkin itärajalla nähtäisiin hybridivaikuttamista, jollaista tapahtui Turkin ja Kreikan rajalla, hallituslähteestä sanotaan.

Samanlainen kuva asiasta syntyy myös tasavallan presidentin kanslian tiedotteesta. Presidentti itse tosin totesi HS:lle viime perjantaina halunneensa selvittää, miten järeitä toimia koronaviruksen etenemisen hillitsemiseksi vielä tarvittiin.

– Halusin selvittää, ollaanko sellaiseen myös valmiita. Tähtäsin siihen, ettei keinoista syntyisi suurta poliittista kärhämää. Kaikki vastasivat olevansa niihin valmiita – jotkut muita vielä valmiimpia, mutta se on toinen kysymys. Halusin ennen kaikkea varmistaa, ettei synny tilannetta, ettei kovia ratkaisuja saada aikaan.

Suomen eläessä ensimmäistä poikkeusolojen viikkoa presidentti nosti Ylen radiohaastattelussa esiin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin roolia.

Opetusministeri Li Andersson (vas), pääministeri Sanna Marin sekä tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen hallituksen tiedotustilaisuudessa Helsingissä 18. maaliskuuta.

Tarve valmiuslain päivittämiselle on ollut olemassa jo ennen rajakriisiä ja koronaakin. Asia on ollut esillä jo hallitusneuvotteluissakin.

Mäntyniemessä asialle haetaan erään hallituslähteen mukaan puolueiden tukea, koska päivittäminen ei ole aivan yksinkertaista.

Mäntyniemen kokouksen jälkeen illalla oikeusministeriö tiedottaakin ryhtyneensä ”vahvistamaan tietoperustaa valmiuslain ajantasaistamista varten”.

Valmiuslaki nousee Mäntyniemen jälkeen ainakin joitakin hallitustahoja kummastuttavalla tavalla esiin viime viikon torstain kyselytunnilla.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pohjustaa hallitusta koronatoimiin hoputtavaa kysymystään viittaamalla Mäntyniemeen.

Orpon luo kysymyksellään kuvan, että kokoomus olisi Mäntyniemessä sitoutunut tukemaan valmiuslain käyttöönottoa koronatilanteessa.

– Kerroimme silloin, että me oppositiossa olemme valmiit tukemaan valmiuslain käyttöönottoa, Orpo alustaa.

Ministeriaitiossa ainakin pääministeri Marin on kummissaan. Hänestä oli täysin selvää, ettei Mäntyniemessä keskusteltu lainkaan valmiuslain käyttöön ottamisesta koronatilanteessa.

– Viittasitte tasavallan presidentin maanantaiseen tilaisuuteen, itsekin olin paikalla. Siellä keskusteltiin toki valmiuslain uudistamisesta ja päivittämisestä, mutta se ei suoraan liittynyt siihen, otetaanko valmiuslaki käyttöön tässä tilanteessa.

Pääministerin kerrotaan kyselytunnin jälkeen vielä kysyneen Mäntyniemessä mukana olleelta Rinteeltä, ymmärsikö tämä, mistä Orpo puhui.

IS:n tietojen mukaan Rinne ei ymmärtänyt.