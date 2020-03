Kommentti: Ensimmäinen koronakuolema voi toimia herätyksenä – hallitus varautuu jo tekemään uusia kiristyksiä

Husin alueella on todettu yli 300 koronavirustartuntaa. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Uudenmaan eristäminen ei ole ajankohtaista tällä hetkellä. Kuva hallituksen tiedotustilaisuudesta perjantailta.

Avainkysymys on, riittääkö Suomen terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Olli Waris.

THL kertoi lauantaina ensimmäisestä koronavirustartunnan aiheuttamasta kuolemasta Suomessa.

Kyseessä on THL:n mukaan hyvin iäkäs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asunut henkilö.

Uutinen on ikävä, mutta ei yllättävä. THL on useaan otteeseen korostanut, että koronavirus on vaarallinen etenkin ikäihmisille.

THL:n skenaariossa koronaan kuolisi Suomessa 540–3240 henkilöä.

Kriitikkojen mukaan THL:n arvio, jonka mukaan 0,05–0,1 prosenttia koronaan sairastuneista kuolisi, on liian alhainen.

Avainkysymys on, riittääkö Suomen terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky, jos ja kun vakavat tautitapaukset lisääntyvät.

Torstain tietojen perusteella Suomessa oli tehohoidossa koronan takia viisi henkilöä.

Turun yliopistollisen sairaalan teho-osastoa johtava Mika Valtonen sanoi Ylelle, että tehopaikkojen määrän nostamisen jälkeen Suomessa on noin 500–600 tehohoitopaikkaa.

THL:n lievimmässäkin skenaariossa 20 prosenttia väestöstä saisi koronatartunnan ja tehohoitoon joutuisi 1080 potilasta.

Rajuimmassa skenaariossa 60 prosenttia sairastuisi ja tehohoitojaksoja olisi 8 100.

Jos synkimmät ennusteet taudin leviämisestä toteutuvat, tehohoitoa joudutaan Valtosen mukaan rajaamaan raskaasti. Käytännössä esimerkiksi lapsia suosittaisiin ikäihmisten kustannuksella.

Ensimmäisenä pula tulee Valtosen mukaan tehohoitotaitoisesta henkilökunnasta. Pitää muistaa, että muitakin potilaita kuin koronapotilaita riittää.

Koronakriisi on paljastanut jo Suomen terveydenhuoltojärjestelmän heikkouksia, kun esimerkiksi koronatestien tekemättä jättämisiä on perusteltu henkilökunnan ja suojavaatetuksen puutteella.

Nämä eivät ole sellaisia viestejä, joita maailman onnellisimmaksi rankatusta maasta tulisi kriisin hetkellä kuulua.

Ensimmäinen koronakuolema, niin valitettava kuin uutinen onkin, toimii toivottavasti herätyksenä.

Esimerkiksi Levillä vedettiin vielä aivan äskettäin koronasta huolimatta letkajenkkaa. Levin hiihtokeskus suljetaan ensi perjantaina. Rukan ja Pyhän hiihtokeskukset suljetaan päivää myöhemmin.

Etelästä on tullut samanlaisia signaaleja: kauppakeskus Hertsin avajaisissa Helsingissä nähtiin torstaina yleisöryntäys.

Moni oli tullut paikalle Tokmannin yllätysämpäreiden vuoksi, eikä tieto ämpäreiden jaon peruuttamisesta ollut tavoittanut ihmisiä.

Helsingin Kalliossa meno ei IS:n reportaasin mukaan juuri poikennut tavallisesta perjantaista.

Päättäjätkään eivät ole näyttäneet parasta mahdollista esimerkkiä. Eduskunnassakin istuttiin vielä tällä viikolla erästä kansanedustajaa lainaten ”kuin sillit suolassa”.

Kansanedustajan mukaan siinä oli ”jotakin perustavanlaatuisesti pielessä”.

Torstaina meno oli muuttunut eduskunnassakin. Kyselytunnilla istuntosaliin otettiin vain viitisenkymmentä edustajaa, ja laput kuppilassa ja ruokalassa muistuttivat turvavälistä istuessa.

Kaikki hallituksen omatkaan päätökset eivät ole olleet omiaan selventämään tilannetta.

Ensin koulun ovet suljettiin kaikilta paitsi yhteiskunnan kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien lapsilta.

Kun linjaus törmäsi yhdenvertaisuusongelmiin, koulujen ovet avattiin kaikille ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan oppilaille.

Elokuvateattereidenkin kanssa sekoiltiin. Ensin pääteltiin, että elokuvateattereiden tulee sulkea ovensa, sitten tulkinta muuttui, kunnes todettiin, että kokoontumisrajoitukset koskevat elokuvateattereita.

Ristiriitaista kyllä, korona-ajan Suomessa pitäisi välttää kontakteja viimeiseen asti, mutta samalla pienet lapset voi viedä kouluun, baarissa voi kitata kaljaa ja vielä hetken ehtii lasketellakin – hiihtokeskusten tartuntariski ei liity niinkään lasketteluun kuin muuhun yhdessäoloon, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kommentoi Helsingin Sanomille.

Hallitus on halunnut luottaa siihen, että suomalaiset noudattavat suosituksia muun muassa ikäihmisten eristämisen suhteen.

Taustalla on kaunis ajatus vastuullisista kansalaisista, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että ihmisten liikkuvuutta joudutaan rajaamaan väliaikaisesti lisää, vaikka se kurittaisi lisää taloutta ja kiristäisi tunnelmia muutenkin.

Pöydällä ovat myös rajoitukset elinkeinotoimintaan liittyen. Marinin mukaan ravintoloiden, kahviloiden ja baarien sulkeminen voi tulla kyseeseen.

Ylen mukaan hallitus on harkinnut koronamaakunta Uudenmaan eristämistä. Marin piti ajatusta mahdollisena, mutta ei tällä hetkellä ajankohtaisena.

Hallituksen työkalupakissa on myös ulkonaliikkumiskielto.

Hallituslähteistä kommentoitiin lauantaina IS:lle, että ”kaikkeen varaudutaan ja varaudutaan jatkuvasti lisää.”

Joskus muutama viikko voi tuntua vuosisadalta.

Kuka muistaa, että vain muutama viikko sitten eduskunnassa käytiin koronakeskustelu, jossa kerrottiin yhdestä päätöksestä: valtakunnallisen neuvontapuhelimen perustamisesta.

Muille päätöksille ei ollut hallituksen mukaan tarvetta, koska koneisto oli hyvin rasvattu ja koronavalmistautumista oli tehty tammikuusta lähtien. Oppositiokaan ei vielä tuolloin painostanut hallitusta tiukempiin toimiin.

Muutamaa päivää ennen ajankohtaiskeskustelua THL:n korona-asiantuntija Mika Salminen kertoi Ylelle pitävänsä Italian rajoitustoimia ylimitoitettuina.

Tähän mennessä Italiassa on menehtynyt tautiin yli 4000 ihmistä.

Jälkipyykin aika Suomessa ja muualla on myöhemmin. Nyt vaikuttaa viimein siltä, että maata johtaa hallitus eikä THL.