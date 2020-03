Marin Ylellä: Hallitus varautunut rajoittamaan liikkumista Uudeltamaalta muualle

Myös ulkonaliikkumiskielto on edelleen mahdollinen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että hallitus on varautunut rajoittamaan liikkumista Uudeltamaalta muualle Suomeen, jos koronatilanne pahenee.

Uudellamaalla on selvästi eniten koronatartuntoja Suomessa. Ylen tietojen mukaan hallitus olisi varautumassa siihen, että Uusimaa tarvittaessa eristetään. Marinin mukaan asia ei tällä hetkellä ole ajankohtainen.

– Me totta kai seuraamme tilannetta päivittäin ja teemme tarpeen mukaan ratkaisuja. Meillä on nyt poikkeusolot ja valmiuslakin on otettu käyttöön. Meillä on hallituksessa mahdollista antaa asetus myös pykälästä 118, jolla voidaan rajoittaa liikkumista.

Pykälä mahdollistaa sen, että liikkumista maakunnasta toiseen voidaan rajoittaa.

– Jos tilanne menisi Uudellamaalla niin pahaksi, että rajaamistoimiin pitäisi mennä niin hallitus antaisi tästä käyttöönottoasetuksen ja veisi sen eduskuntaan.

Hallitus voi tarvittaessa myös ottaa käyttöön ulkonaliikkumiskiellon, mutta Marin toivoo, ettei siihen tarvitsisi mennä vaan ihmiset noudattaisivat nyt voimassa olevia rajoituksia.