Pääministeri Marin IS:n haastattelussa presidentin roolista valmiuslaeissa: ”Minua ei ole kukaan puskenut mihinkään suuntaan”

Karanteenitoimet ovat koskettaneet myös pääministeri Sanna Marinin perhettä. Hän kiistää IS:n haastattelussa presidentin puskeneen hallitusta ja väläyttää liikkumista rajoittavien toimien mahdollisuutta, jos koronakurittomuus jatkuu.

Pääministeri Sanna Marin (sd) istuu eduskunnassa hallituksen isossa huoneessa korona-ajalle sopivan etäisyyden päässä ja käy läpi Suomen ensimmäistä rauhan ajan poikkeusolojen viikkoa.

Haastattelussa käy nopeasti ilmi, ettei ole lainkaan poissuljettua, että hallitus joutuu rajaamaan suomalaisten elämää vielä järeämmilläkin keinoilla.

Hallituksen rajaustoimia ja vahvoja suosituksia ei ole noudatettu niin tarkasti kuin olisi syytä.

Yksi paljon esillä ollut ryhmä ovat yli 70-vuotiaat, joiden henkeä ja terveyttä rajoitustoimilla juuri yritetään erityisesti suojella, koska heille tauti on vakavin.

Marin sanoo napakasti, että jokaisen suomalaisen vastuulla on nyt huolehtia omasta ja kanssaihmisten terveydestä.

– Haluan uskoa, että suomalaiset ovat vastuuntuntoisia ja he haluavat itse huolehtia omasta ja muiden terveydestä. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien pitää nyt suojella itseään ja välttää lähikontakteja. Toivon, että emme joudu ottamaan raskaampia keinoja, kuten liikkumisen rajoittamista käyttöön.

Marin ei sulje pois, että hallitus voi joutua arvioimaan asetettujen rajoittamistoimien riittävyyttä piankin.

Hallituksen olisi mahdollista rajoittaa esimerkiksi maakuntien välistä liikkumista ja muutakin liikkumista. Euroopassa on asetettu myös ulkonaliikkumiskieltoja.

Marin sanoo, että hallitus tulee käyttämään asiassa tarkkaa harkintaa. Perusoikeuksia ei voi lähteä rajoittamaan lisää kevyesti.

– Olemme jo esimerkiksi sulkeneet kouluja ja muita julkisia tiloja, kieltäneet yli 10 henkilön kokoontumisen yleisillä paikoilla ja antaneet vahvasti toimintaohjeita juuri ikääntyneille ja perussairaille. Jos ihmiset eivät kuuntele ohjeita joudumme tekemään vielä järeämpiä rajoituksia. Nyt vetoan ihmisiin ja heidän omaan harkintakykyynsä että he toimivat oikein.

Marin toivoo, ettei tilanne mene siihen, että hallituksen pitäisi ryhtyä esimerkiksi sakkoja jakamalla ohjaamaan ihmisten toimintaa. Tällöin sakkoja voisi tulla vaikkapa kahvilassa kokoontuville senioreille.

– Olisi erittäin surullista, jos tällaiseen joudutaan. Poliisilla on muutakin tehtävää.

Yli 70-vuotiaiden karanteenitoimet ovat vaikuttaneet myös pääministerin omaan arkeen. Hänen puolisonsa Markus Räikkösen vanhemmat ovat yli 70-vuotiaita.

He ovat nyt muiden yli 70-vuotiaiden tapaan karanteenin tapaisissa olosuhteissa, eivätkä voi tavata Marinin ja Räikkösen 2-vuotiasta Emma-tytärtä.

– Emma ei tietenkään voi hetkeen isovanhempiaan nähdä. Mutta soittelemme videopuheluita ja tavallisia puheluita usein.

Emma on ollut jo jonkin aikaan poissa päiväkodista ja aviomies viime viikosta asti etätöissä. Pääministeri itse on koronakriisin aikana ehtinyt olla hyvin vähän kotona.

Viime päiviä Suomessa on keskustelu rajoittamistoimien ohella siitä, millainen rooli presidentti Sauli Niinistöllä on ollut koronakriisin kulisseissa. Niinistön on katsottu eri tahoilla pökkineen hallitusta valmiuslakiasiassa liikkeelle. Pääministeri on selkeästi tympääntynyt käytyyn keskusteluun.

– Itse en ole kokenut, että minua olisi kukaan puskenut mihinkään suuntaan, Marin iskee.

Pääministeri sanoo pitäneensä presidenttiä tiiviisti poikkeuksellisessa tilanteessa informoituna hallituksen päätöksentekoprosessista samoin kuin eduskunnan puhemiestä Matti Vanhasta (kesk).

– Mutta valmistelua on kaikin osin johtanut hallitus kuten kuuluukin.

Presidentti Niinistö on viestinyt kriisin aikana aktiivisesti suomalaisille ja pyrkinyt tsemppaamaan heitä vaikean ajan yli muiden muassa sloganillaan: Otetaan fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä.

– Totta kai on arvokasta, että tasavallan presidentti viestii kansalaisille voimakkaasti tilanteen vakavuudesta. Se on mielestäni tärkeää. Valmistelu- ja päätöksentekovastuussa on kuitenkin ollut hallitus kuten kuuluukin.

Marin korostaa hallituksen vieneen asiaa eteenpäin myös yhdessä opposition kanssa.

Pääministeri haki muiden puolueiden tukea valmiuslain mahdolliselle käyttöön ottamiselle Säätytalolla viime viikon torstaina järjestämässään tapaamisessa.

Niinistö avasi omaa rooliaan perjantaina Ylen radiohaastattelussa. Hän sanoi tulleensa torstai-iltana siihen tulokseen, että Suomessa vallitsivat poikkeusolot. Näkemyksensä hän kertoi pääministerille ja hallitukselle perjantaina tp-utvassa.

– Kun presidentti oli omalta osaltaan todennut poikkeusolojen vallitsevan, lähdimme välittömästi valmistelemaan valmiuslain käyttöönottoa.

Valtioneuvoston pitää todeta poikkeusolot yhdessä presidentin kanssa. Näin ollen pääministeri sai presidentin kannan asiaan tietoonsa perjantaina tp-utvassa.

Poikkeusolot valtioneuvosto julisti maanantain istunnossaan viikonlopun kuumeisen valmistelun jälkeen.

Pääministeri kertoo itse tehneensä henkisen ratkaisun aiemmin samalla viikolla.

– Keskiviikon ja torstain välisenä yönä itselleni kävi selväksi, että kovempia toimia tarvitaan ja on mahdollista, että nykyinen lainsäädäntö ei riitä ja valmiuslait on voitava ottaa käyttöön.

Marinin arvio perustui siihen, että Suomi oli ja on edelleen koronaviruksen etenemisessä muita maita jäljessä, mutta tulossa perässä. Hänestä näytti todennäköiseltä, että valmiuslakiin tarttuminen tulee ajankohtaiseksi.

– Lopullinen päätös tehtiin yhdessä hallituksen kanssa myöhemmin. Henkisesti olin valmistautunut asiaan keskiviikosta lähtien.

Keskiviikko yönä Marin teki myös päätöksen siitä, että kaikki eduskuntapuolueet on kutsuttava koolle seuraavana päivänä keskustelemaan valmiuslakien mahdollisesta käyttöönotosta. Kokous järjestettiin Säätytalolla.

Presidentti Niinistö oli Ylen haastattelussa perjantaina samaan aikaan, kun hallitus kertoi 15 miljardin lisäpanostuksesta koronan talousvaurioiden korjaamiseen.

Presidentti nosti radiossa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) esiin yhtenä valmiuslakiasiaan ensimmäisenä tarttuneista. Pääministeriä presidentti ei haastattelussa maininnut.

Marin ei halua ottaa kantaa siihen, miksi pääministeri jäi presidentin haastattelussa näkymättömiin, mutta sanoo oikeusministeriön olleen asiassa tietenkin keskeisessä roolissa. Marinin mukaan hänen ja presidentin yhteystyö on ollut toimivaa.

Maanantaina ilmoitetut poikkeusolot ja rajaustoimet ovat ajaneet yrittäjät ahtaalle, ihmisiä lomautetaan ja pahimmillaan Suomea uhkaa massatyöttömyys.

Marin kertoo ymmärtäneensä taloudellisen kriisin syvyyden ja mittakaavan Eurooppa-neuvoston viime viikon videoneuvottelun aikana, jossa asia oli vahvasti esillä.

– Kerroin kokouksen jälkeen valtionvarainministeri Katri Kulmunille (kesk), että nyt pitää ryhtyä valmistelemaan isoa kokonaisuutta kriisiin vastaamiseksi. Tilanne on vakava.

Hallitusta on syytetty siitä, ettei se ole toiminut riittävän nopeasti suojatakseen suomalaisia viruksen leviämiseltä.

Marin katsoo Suomen toimineen ennemminkin etupainotteisesti, koska tulemme taudin kulussa muita Euroopan maita noin viikon tai kaksi myöhässä. Vielä viikko sitten tartuntaketjut olivat hyvin tiedossa.

– Olemme tehneet toimet oikea-aikaisesti suhteessa siihen, millainen tilanne on Suomessa. Emme mielestäni ole tehneet asioita takakenossa vaan pikemminkin etunojassa, Marin vastaa hallituksen ja THL:n saamaan kritiikkiin.

Suomi on koronakriisissä vasta alkuvaiheessa. Tehohoitopotilaiden määrä tulee kasvamaan ja kevät aurinko houkuttaa ihmisiä rikkomaan rajaustoimia.

” Uskon, että suomalaisella sisulla tästä selviämme.

Hallituksella on edessään todennäköisesti vielä monia ikäviä päätöksiä. Aika on raskasta kaikille suomalaisille ja jokainen joutuu sietämään epävarmuutta vielä hyvän tovin.

– On selvää, että rajoittamistoimenpiteet myös vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja aiheuttavat ahdistusta. Silti meidän on kansakuntana tämä kestettävä. Uskon, että suomalaisella sisulla tästä selviämme.

Marinin mukaan rajoitustoimenpiteistä voidaan ryhtyä purkamaan, vasta kun nähtävissä on, että tautimäärät eivät enää kasva. Toistaiseksi ne ovat voimassa 13. huhtikuuta asti, mutta tilannearviota tehdään koko ajan.

Marinin käsissä ovat koronakriisissä olleet suomalaisten henkeä ja terveyttä koskevat vakavat kysymykset, mutta myös koronaviruksesta johtuvat pitkät taloudelliset vaikeudet.

Sellaisten asioiden äärellä pääministerit ovat avustajistaan ja ministerikollegoistaan huolimatta usein hyvin yksin.

Marin ei välitä puhua tunteista, vaan tyytyy sanomaan.

– En ole ajatellut omia tunteitani, vaan tämän tilanteen hoitamista.