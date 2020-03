Peruspalveluministerin mukaan tarkoituksena on estää tehohoidossa olevan potilaan henkilöllisyyden paljastuminen.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) perusteli torstaina eduskunnassa sosiaali- ja terveysministeriön antamaa ohjeistusta olla paljastamatta koronaviruksen vuoksi tehohoidossa olevien potilaiden määrää sairaanhoitopiireissä.

Kristillisdemokraattien Sari Essayahin kysymykseen vastannut Kiuru ei omien sanojensa mukaan ensin tiennyt, mitä asiaa kysymys koskee, ja sanoi lukeneensa asiaa koskevan STT:n uutisen vasta vastauksensa jälkeen. Myöhemmin hän palasi asiaan ja kertoi olleensa yhteydessä ministeriöön asiasta.

– Kävin nyt soittamassa että mikä ihmeen sekaannus tässä valtakunnassa on saatu aikaan tähän asiaan liittyen, Kiuru sanoi.

Vastauksessaan Kiuru päätti paljastaa Suomessa tehohoidossa olevien potilaiden tarkan määrän.

– Tilanne on se, että meillä THL raportoi totta kai alueelta tulevat luvut siitä, kuinka monta ihmistä on tehohoidossa. Tuo luku on viisi. Miksi kerron sen luvun tänään ääneen? Tulin siihen johtopäätökseen että Suomessa meidän ei kannata eikä me voidakaan salailla kansakunnassa tämän tyyppisiä asioita. Sitä ei ole koskaan ollut tarkoitus tehdä ja kuulin juuri äsken tästä asiasta kun kysyitte siitä ja kävin selvittämässä tätä asiaa, Kiuru totesi.

Ministeri perusteli, miksi tehohoidettavien potilaiden määrän kertominen voi kuitenkin olla arkaluontoista tietoa.

– On tärkeää että me tiedämme, kuinka monta tehohoitoa saavaa potilasta meillä tällä hetkellä Suomessa on. Se on todella tuo viisi. Asia erikseen on sitten se, missä he asuvat ja keitä he ovat. Siinä ihmisellä pitää olla oikeus tietosuojaan, Kiuru sanoi.

– Tämä korona on kovin leimaava ja haluan että ihmisiä kohdellaan Suomessa niin kuin oikeusvaltiossa kohdellaan. Sen takia kansakuntaa ei auta se että me metsästämme sitä missä piirissä on sitten se yksi koronatapaus joka on tehohoidossa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on jo kertonut julkisuuteen, että heidän alueellaan tehohoitoa saa neljä ihmistä. Kiurun mukaan harvemmin asutulla seudulla yksittäisen potilaan henkilöllisyys voi paljastua helposti.

– Päätin kuitenkin jakaa tämän tiedon eduskunnan edessä siksi, ettei tule tunnetta että asiaa salaillaan, hän totesi.

– Itse ajattelen että kansakuntana meidän ei pidä käydä keskustelua siitä, että kuinka monta näitä ihmisiä on jotka ovat tehohoidossa, vaan meidän pitää katsoa riittääkö meidän tehohoitokapasiteetti sille porukalle, että me tiedämme kuinka paljon sitä tehohoidon tarvetta on.

Kiuru myös kertoi ohjeistaneensa juuri ministeriötä julkaisemaan ohjauksena myös sosiaalisessa mediassa, jotta viranomaisten virkavastuulla tekemän päätöksen tavoitteesta ei jää epäselvyyttä.

– Siitä, ettei tulisi kellekään tilannetta, että tämän yhden henkilön henkilöllisyys saattaisi paljastua ikävällä tavalla, joka ei voi tietenkään olla ohjausvälinettä käyttävien poliitikkojen tarkoitus.

Kiurun mukaan tiedot tehohoidettavista koronapotilaista luovutetaan päivittäin THL:lle, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC:lle ja WHO:lle.