Mietintö koulujen poikkeusjärjestelyistä ei tullut valmiiksi.

Perustuslakivaliokunta ei saanut valmiiksi mietintöä kaikista valmiuslain käyttöönoton soveltamisasetuksista. Valiokunta ei saanut valmiiksi mietintöä, joka koskee asetusta varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuuden väliaikaisesta rajoittamisesta. Asiasta kertoi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) tiedotustilaisuudessa.

Asetus on kuitenkin jo voimassa, joten kyseessä on valiokunnan jälkitarkastus.

– Katsoimme tässä tilanteessa, että kun kyse on jälkitarkastuksesta eli asetus on jo voimassa, jälkitarkastuksella ei ole niin kiire, etteikö me tätä lisäaikaa nyt otettaisi, Ojala-Niemelä sanoi.

Kahden muun soveltamisasetuksen osalta valiokunta puolsi sitä, että valtioneuvoston asetukset voivat jäädä voimaan.

Valiokunnan puoltamat asetukset koskevat kunnan oikeutta poiketa terveydenhuollon hoidontarpeen arvioinnista kiireettömissä tapauksissa sekä oikeutta poiketa työaika-, vuosiloma- ja työsopimuslaista.

Myös nämä asetukset ovat tulleet jo eilen voimaan.

Perustuslakivaliokunta tarkastelee soveltamisasetusten osalta etenkin niiden asianmukaisuutta, välttämättömyyttä ja sitä, että ne ovat oikeasuhteisia.

– Menettely korostaa eduskunnan asemaa ylimpänä valtioelimenä myös valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa, Ojala-Niemelä sanoi.

Hän lisäsi, että jälkitarkastuksen tarkoitus myös se, että myös poikkeusoloissa ylilyönneiltä yhteiskunnassa vältytään.