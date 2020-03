Ilkka Kanerva, 72, jäi etätöihin flunssan takia – ohjeistaa ikätovereitaan ottamaan eristysohjeet vakavasti

Ilkka Kanerva kertoo, että häntä on pyydetty esittämään eristysikärajan nostamista 75:een ikävuoteen, mutta oppositioedustaja Kanervan mukaan ajatus menee ”huutokauppapuolelle”.

Kanervan mukaan hänellä ei ole koronaoireita. Yli 70-vuotiaiden koronakapina nousi esiin useissa poikkeuslain käyttöönottoa koskeneissa puheenvuoroissa.

IS kertoi tiistaina Suomen ”kurittomista” yli 70-vuotiaista, jotka eivät suostu ottamaan koronavirusta vakavasti.

Hallitus kehotti yli 70-vuotiaita eristämään itsensä kuukauden ajaksi ja pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa, mutta osa seniorikansalaisista on viitannut ohjeistuksille kintaalla.

Eduskunnan kokenein kansanedustaja, kokoomuksen Ilkka Kanerva, 72, on tällä hetkellä itse pois töistä flunssan vuoksi.

Koronatartunnan oireita ei ole, Kanerva sanoo ja kertoo tekevänsä etätöitä.

– Konsultoin eduskunnan työterveyslääkäriä, katsottiin, että on itseni ja muiden kannalta viisaampaa pysytellä poissa. Ei ole mitään sen tyyppisiä (korona) tarpeita todellakaan kropassani, isompi ongelma on se, kun haluaisi olla sorvin ääressä.

– Kärsin siitä, että joudun olemaan pois siitä miljööstä, jossa politiikkaa tosiasiallisesti tehdään, mutta viisautta on totella lääkäriä ja ottaa varovaisuusperiaatteen mukaan.

Kanervan suurin huolenaihe koskee ”yleisten liikennesääntöjen noudattamista” eli sitä, otetaanko asiantuntijoiden koronaohjeet vakavasti.

– Ei kannata retostella viranomaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä vastaan, että olen niin kova kundi, että ei pidä välittää. Kai nyt normaalit elämänrutiinit kauppoineen ovat mahdollisia, jos ei ole huonokuntoisuutta. Nykyään seitsemänkymppiset kaverit kulkevat farkuissa, moni ei koe määräyksen hengessä olemassaoloaan.

Eduskunnan ikänestori, Sdp:n 73-vuotias kansanedustaja Erkki Tuomioja kehottaa kansalaisia käyttämään tervettä järkeä ja välttämään tilanteita, joissa tartunnan voi saada.

– Jokainen pystyy omalla käyttäytymisellään vaikuttamaan. Itse en mene oikeastaan muualle kuin eduskuntaan, kaupassa tietysti tulee käytyä, puoliso on myöskin 70 vuotta täyttänyt ja jommankumman täytyy käydä kaupassa. Lähikauppamme on erikseen auki yli 70-vuotiaille, ja silloin siellä on mahdollisimman vähän ihmisiä.

Tuomiojan mukaan koronakriisin jälkeen on tehtävä ”poikkitieteellistä tutkimusta” ja analysoitava, mitä olisi kannattanut tehdä paremmin.

– Tämä voi toistua, ja silloin on hyvä, että toimitaan mahdollisimman laajasti samojen periaatteiden mukaisesti. Nyt olemme keskellä kriisiä ja sen mukaan toimitaan.

Viime kuussa 70 vuotta täyttänyt Toimi Kankaanniemi (ps) sanoo olevansa syvästi huolissaan yksinäisistä ikäihmisistä.

– On otettava tämä asia vakavasti ja etsittävä ilonaiheet ja elämän sisältö muualta. On ankara rajoitus, että ei saa mennä lastenlasten luo eivätkä lapsenlapset saa tulla kylään, mutta se täytyy vaan kestää.

– Osa vanhemmistamme ja isovanhemmistamme suhtautuu tähän nyt kuin arestina, vaikka olisi hyvä muistaa, että kyse on suojelusta ja rakkaudesta heitä kohtaan, Pia Lohikoski (vas) sanoi.

– Noudatetaan näitä ohjeita. Pysytään kotona, vältetään kontaktit, Arja Juvonen (ps) paalutti.

– Sääntöjä tulee noudattaa, sillä tavalla madallamme aaltoa, Pia Kauma (kok) säesti.