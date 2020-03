Mitä yli 70-vuotiaan on sopivaa tehdä ja mikä ei ole järkevää? Näin vastaa oikeusministeri Henriksson

Saako käydä kahvilassa tai ravintolassa? – Siinäkin pitää käyttää tervettä järkeä. Eihän se kiellettyä ole, mutta siellä on tietysti suuremmassa vaarassa saada tartunnan, jos siellä on paljon muita ihmisiä, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Lapsenlapsia ei ole nyt hyvä nähdä.

Hallituksen linjaus, joka velvoittaa yli 70-vuotiaat välttämään kontakteja muiden ihmisten kanssa, hämmentää kyseiseen ikäryhmään kuuluvia. Ilta-Sanomat on saanut yli 70-vuotiailta lukijoiltaan valtavasti yhteydenottoja, joissa toivotaan täsmennystä hallituksen toiveeseen.

IS pyysi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia (rkp) kertomaan, mitä yli 70-vuotiaiden on sopivaa tehdä ja mitä ei.

– On tärkeää, että kaikki yli 70-vuotiaat ymmärtävät, että se mitä hallitus haluaa, on suojella heitä. Vaikka on hyväkuntoinen ja terve, on näyttöä siitä, että koronavirus on ikäihmisille vaarallisempi kuin nuoremmille, Henriksson aloittaa.

Ministerin mukaan hallituksen kehotus pysytellä kotona ei tarkoita, etteikö saisi käydä esimerkiksi kaupassa.

– Itse voi miettiä, mihin aikaan vuorokaudesta on parasta mennä sinne kauppaan, ettei siellä ole niin paljon ihmisiä.

Aina parempi, jos joku muu voi hakea ruoan kaupasta, Henriksson lisää.

Kävelylläkin saa käydä.

– Mutta ei pitäisi mennä suurella joukolla vaan yksin tai kumppanin kanssa. Voi myös kävellä niin, että pitää väljyyttä toiseen ihmiseen, ministeri neuvoo.

Pienten lasten vanhempien on syytä ymmärtää, että nyt ei pidä lähettää lapsia isovanhemmille hoitoon.

– Nyt ei ole paras aika tavata lapsenlapsia. Se voi tuntua hyvin ikävältä, mutta on varmasti lastenlastenkin intresseissä, että mummo ja pappa pärjäävät tämän kriisin ylitse.

Saako käydä kahvilassa tai ravintolassa?

– Siinäkin pitää käyttää tervettä järkeä. Eihän se kiellettyä ole, mutta siellä on tietysti suuremmassa vaarassa saada tartunnan, jos siellä on paljon muita ihmisiä.

Voiko kutsua vieraita kotiin?

– Kukaan ei kiellä kutsumasta vieraita kotiin, mutta jos haluaa noudattaa valtioneuvoston suosituksia, pidetään noin neljä viikkoa taukoa, ettei niin hirveästi kutsuta vieraita. Ja jos kutsutaan, mietitään tarkoin, ketä.

Seuraamuksia ohjeiden rikkomisella ei ole.

– Kukaan ei tule sakottamaan. Sitä ei tarvitse pelätä.

Myös poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen vahvisti tänään IS:lle, ettei poliisi sakota tai muuten hätyytä kaupungilla kulkevia ikäihmisiä ja käännytä heitä kotiinsa.

Henriksson neuvoo pitämään kotona käsidesiä ja pesemään kädet monta kertaa päivässä. On myös hyvä pestä ovenkahvoja ja muita pintoja, joihin kosketaan usein.

Ministeri suosittelee käyttämään yhteydenpitoon puhelinta ja sosiaalista mediaa.

– On äärimmäisen tärkeää pitää huolta läheisistä ihmiskontakteista olematta fyysisesti kontaktissa.