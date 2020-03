Eduskunnassakin pohditaan etäjärjestelyjä koronan vuoksi – Mika Niikko: ”Kohta rikomme taas ohjeistusta”

Mika Niikko (ps) on huolissaan suojavarusteiden saatavuudesta. Niikko on nostanut Taiwanin esiin esimerkkinä koronaepidemiaan onnistuneesti vastanneesta maasta.

Hallituksen linjauksissa yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään muista ihmisistä, mutta tämä ei koske kansanedustajia, valtionjohtoa tai kunnallisia luottamushenkilöitä.

Hallitus on linjannut, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan koronaviruksen vuoksi kymmeneen henkilöön.

Eduskunta on poikkeustapaus – ainakin toistaiseksi.

– Tänään oli puhemiesneuvoston kokous, siellä oli aika monta henkilöä koolla ja kaikilla puolueilla oli ryhmäkokoukset omissa huoneissaan. Kohta rikomme taas ohjeistusta, kun menemme kaikki samaan istuntosaliin, mutta välttämättömät toimet ovat tässä talossa tehtävä. Meidän täytyy olla varovaisia, että emme tuo virusta tänne. On tullut ohjeet käyttää omaa autoa ja välttää julkisia liikennevälineitä, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) kertoi IS:lle.

Hallitus otti linjauksissaan huomioon päättäjät: yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään muista ihmisistä, mutta tämä ei koske kansanedustajia, valtionjohtoa tai kunnallisia luottamushenkilöitä.

Niikon mukaan eduskunnassa on varauduttu siihen, että valiokuntakokoukset voivat jatkua etänä, jos eduskunnassa alkaa useampi henkilö oirehtia.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan eduskuntaryhmien kesken on tehty herrasmiessopimus, jonka perusteella mahdollisia sairastumisia tai varautumistoimia ei saa käyttää hyväksi äänestyksissä.

– Myös tässä talossa ymmärretään, että vähäisemmät erimielisyydet on laitettava sivuun.

Kansanedustajien omassa arjessa hallituksen koronatoimet ovat jo näkyneet.

– Viime viikolla aloin suostutella 80-vuotiasta isääni, että Esport Center voisi jäädä pois joka-aamuisesta repertuaarista, viikonloppuna saimme tämän sisarusteni kanssa läpi, nyt on siirrytty ulkoliikuntaan. Aamulla vaimo piti ensimmäistä kertaa etäluentoa yliopistolle yläkerrasta ja häädin lapset alakertaan tekemään etäläksyjä, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi.

– Viimeksi olen oman äitini kanssa keskustellut, joka on 80-vuotias. Häneltä tuli viesti, että ruokaa on riittävästi mutta sukkalankoja puuttuu, ajattelin että käyn ostamassa lankoja, jotta hänellä aika kuluu, kristillisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen mainitsi.

– On yksi päiväkoti-ikäinen ja yksi kouluikäinen lapsi, tällä hetkellä organisoidaan varhaiskasvatusta ja perusopetusta etänä. Se näkyy aika tavalla, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki totesi.

Hallitus on saanut oppositioryhmiltä hyväksynnän järeille toimilleen koronaepidemian hillitsemiseksi.

– Tuemme hallituksen linjaa. Ehkä siitä on pientä ihmetystä, että eurooppalaiset liikemiehet eivät saa enää ylittää rajoja, mutta turvapaikanhakijat saavat, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kommentoi.

– Huomenna pitäisi saada velvoittavat asetukset vahvistettua. On paljon parempi tehdä hieman liikaa ja nopeasti kuin katsoa jälkeenpäin, mitä olisi voinut tehdä toisin, Mykkänen sanoi.

– Epidemia on vasta alkamassa, muutaman viikon sisällä ollaan vielä kipeämmässä tilanteessa. Kaikkein kriittisin kohta on tehohoitoa ja hengityksen tukea tarvitsevat potilaat. Anestesialääkäreiltä on tullut huolestuttavaa viestiä, että meillä eivät valmiudet riitä. Ryhdytään pikakouluttamaan hoitajia tehohoidon tarpeisiin ja huolehditaan riittävästä laitteistosta, Räsänen evästi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi, että akuutein huoli koskee ikäihmisiä ja perussairaita ihmisiä, kuten syöpäpotilaita.

– Ne, kenellä on heikentynyt vastustuskyky, ovat vaarassa. Koko maailma tässä hiljenee aika lailla.