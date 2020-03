”Tämä on kansakunnan yhteinen asia.”

Perussuomalaisten Ville Tavio muistuttaa, että perussuomalaiset esitti valmiuslain käyttöönottoa ja koulujen sekä rajojen sulkemista jo viime viikon torstaina. Hän kertoi perussuomalaisten kannattavan valmiuslakia ja sen kautta tehtäviä välttämättömiä toimenpiteitä.

Tavio puhui eduskunnassa, jossa käydään tänään lähetekeskustelua valmiuslain käyttöönotosta.

– Tämä on kansakunnan yhteinen asia, joka ei katso poliittista ideologiaa. Me selviämme tästä yhdessä, Tavio sanoi viitaten koronakriisiin.

Tavio kiitti myös yhteiskunnan pyörittäjiä kuten terveydenhuollon työntekijöitä, kaupanalan työntekijöitä, poliiseja ja rajavartioita.

Tavio sanoi lisäksi perussuomalaisten tukevan kaikkia toimenpiteitä, joilla yritykset autetaan kriisin yli.

Kun yritysten tulot jäätyvät, myös menojen on jäädyttävä, Tavio sanoi.

– Myös työmarkkinaosapuolten on tässä tilanteessa syytä nähdä yhteinen etu ja puhaltaa yhteiseen hiileen.

Tavion mukaan nyt tarvitaan talvisodan henkeä eli yhtenäisyyttä.

– Eduskunnalle keskeistä on, että kansalaiset voivat luottaa päättäjien kaikissa teoissaan puolustavan juuri heidän etuaan ja kaikkien osallistuvan talkoisiin yhteisen kotimaan hyväksi, Tavio sanoi.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Petteri Orpo sanoi, että jokaisella on nyt huoli lähimmäisistä. Hän muistutti, että nyt on syytä ottaa yhteyttä niihin, jotka ovat jääneet huomiotta. Orpo sanoi, että kriisin keskellä on näkynyt myös paljon hyvää.

– Lähimmäisen rakkaus kanssaihmisiä kohtaan. Apua ikääntyville ihmisille, kansalaisjärjestöjen aktivoituminen, Orpo luetteli.

Orpo lisäsi, että myös yrityksiä on autettava kriisin yli.

– Toivomme yhteistä kansallista ponnistusta, tarjoamme kaiken tukemme hallitukselle, Orpo sanoi.

– Koko maailma on poikkeustilassa, Suomi on poikkeustilassa. Hoidetaan asia yhdessä ponnistelleen. Jokainen tekee osansa, jokainen kykyjensä mukaan, Orpo sanoi.

Orpo kiitti hallitusta selkeistä linjauksista ja sanoi, että samaa päättäväisyyttä tarvitaan myös jatkossa.

Orpo sanoi, että kokoomus tukee valmiuslain käyttöönottoa ja soveltamisasetuksia, jos perustuslakivaliokunta tätä puoltaa.