Lääkärikansanedustajat muun muassa keskittäisivät resursseja tehohoitoon, Päivi Räsäsen mukaan Suomessa on pula tehohoitolaitteiden käyttöä osaavista hoitajista ja lääkäreistä.

Lääkärikansanedustajat toivovat rivakkuutta koronavirusepidemian rajoittamisessa ja lievittämisessä.

Lääkärikansanedustajat penäävät myös muun muassa kiireettömien leikkausten siirtämistä, koska koronaviruksen taltuttaminen vie terveydenhuollon voimavaroja, ja hoidon tarve todennäköisesti vielä kasvaa.

Esimerkiksi tehohoidossa on vasta yksi koronavirukseen sairastunut, tehohoitolaitteita lienee riittävästi, mutta henkilökuntaa pitäisi kouluttaa pikaisesti laitteiden käyttäjiksi.

IS kysyi eduskunnan viideltä lääkärikansanedustajalta, miten turvataan ikäihmiset ja mitä terveydenhuollossa pitäisi nyt saada nopeasti aikaan.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) sanoo, että ikäihmisille on tärkeää vältellä ihmiskontakteja ja viettää aikaa kotonaan.

Esimerkiksi Italiassa ei Räsäsen tietojen mukaan yksikään alle 50-vuotias ole kuollut koronaan.

Toistaiseksi tehohoitoa on Suomessa vaatinut tiettävästi vain yksi koronapotilas. Räsäsen mielestä voimavarat pitäisi keskittää siihen, että Suomessa on kohta käsillä epidemia.

Räsäsen mukaan pullonkaula on pula tehohoidon osaajista.

– Nyt pitäisi alkaa perua kiireettömiä leikkauksia ja toimenpiteitä. Tehohoidon kapasiteettia pitäisi laajentaa. Laitteita ja tiloja meillä ymmärtääkseni on, sitä osaamista täytyy vahvistaa. Täytyisi pikakouluttaa anestesiahoitajia ja toimenpidehoitajia osaamaan tehohoidossa tarvittavia toimenpiteitä, sama koskee myös sairaalalääkäreitä.

– Tehdä suunnitelmat, jolla saadaan nopeasti lisää tehohoidon kapasiteettia, jos sitä tarvitaan. Meillä pullonkaula on osaajissa. Jos tehohoitajat sairastuvat itse, täytyy olla reserviä. Laitteet eivät riitä, niitä täytyy osata käyttää, Räsänen kertoi.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) sanoo, että tehohoidon osaavia ammattilaisia ei ole riittävästi ja hoitajia ja lääkäreitä pitäisi pikaisesti kouluttaa tehohoidon laitteiden taitajiksi.

Räsänen sanoo, että tehohoitopaikkoja pystytään rakentamaan lisää ja laitteita on ehkä myös riittävästi.

– Keskustelin yhden anestesialääkärin kanssa. Hän oli sitä mieltä, että laitteet ja tilat riittävät, mutta osaajat ovat pullonkaula. Sen takia pitäisi alkaa pikakouluttaa ihmisiä vaativaan tehohoitoon, hoitajia ja lääkäreitä. Jotta tähän koulutustyöhön voidaan siirtyä, kiireetön leikkaustoiminta täytyisi ajaa alas.

– Tietenkin kaikki välttämättömät leikkaukset täytyy hoitaa. Kyllä lääkäreillä työtä on jatkuvasti, ja kaikkea kiireellistä on. Minkä voi kolmella kuukaudella lykätä eteenpäin, se kannattaa lykätä. Pitäisi myös laatia suunnitelma, onko meillä juuri eläkkeelle jääneitä tehohoitajia ja lääkäreitä, joita voidaan rekrytoida avuksi, Räsänen totesi.

Räsänen myös toivoi, että kotimaiset suojavälineiden tuottajat voitaisiin valmiuslain turvin velvoittaa tuottamaan maskeja ja muita tarvikkeita kotimaan tarpeisiin suojatarvikkeiden viennin sijasta.

Kansanedustaja Aki Lindén (sd) sanoo, että tehohoidon lisäksi on huolehdittava ikäihmisten kotihoidosta.

Lindén oli itse lähdössä katsomaan 91-vuotiasta äitiään, joka on kotiutunut sairaalasta leikkauksen jälkeen.

– Hän tarvitsee ruokaa, hänen lääkityksestä pitää huolehtia. Ikäihmisten huoli on kahdenlainen. On joukko, joka tarvitsee sairaalahoitoa. Sairaaloissa osataan ja tiedetään, mitä tehdään. Kyse on vaativan hoidon riittävyydestä. Tämä on tiedostettu. Punainen lanka on se, että rajoituksilla tautia ei kuihduteta pois. Meillä on sairaus, joka tuoreiden englantilaisten tietojen mukaan jyllää vielä keväällä 2021. Me loivennamme ja pitkitämme tätä, ja tämä on jatkuvaa tasapainoilua. Emme voi laittaa Suomea vuodeksi kiinni.

– Teemme rajoituksia. Kaupungilla ei näy juuri ketään. Tämä on ollut hyvää rajoittamista. Se ei estä taudin jylläämistä, se hidastaa sen leviämistä. Saamme rajattua määrää, joka kerralla vaatii sairaalassa vaativaa tehohoitoa. Kotihoidon henkilöstö on nyt yhtä tärkeä kuin tehohoidon henkilöstö. Meillä on tuhansia vanhuksia kotona, ja hyvä että ovat kotona. Siellä he ovat paremmassa turvassa, mutta heille pitää saada kotiin ruokaa ja lääkkeitä, Lindén sanoi.

Kansanedustaja Aki Lindén (sd) on HUS:n entinen toimitusjohtaja ja hän luottaa sairaaloiden kykyyn hoitaa kaikki potilaansa myös koronaviruksen aikana.

Lindén on HUS:n entinen toimitusjohtaja, ja Lindénin mukaan koronavirus tulee olemaan kova koettelemus terveydenhuollolle.

– Eihän meiltä muut taudit tässä rinnalla lopu. Sairaaloissa pitää nyt turvata akuutti hoito. Ei tässä kaihileikkauksilla tai vaivaisenluunleikkauksilla ole kiire, ja varmaan sitä sairaaloissa tekevät. Vierastan ajatusta, että maalta neuvotaan kun merellä myrskyää. Kyllä siellä on Suomen osaavimmat ihmiset.

– Sairaaloissa tuotantoprofiili käännetään palvelemaan akuuttia tilannetta. Tänä aamuna ei tietääkseni ollut vielä yhtään koronapotilasta tehohoidossa, ja tässä on annettu vähän aikaa valmistautua tilanteen varalle. En usko, että minkään muun maan terveydenhuolto on näissä asioissa fiksumpi, Lindén totesi.

Kansanedustaja Mia Laihon (kok) mukaan ikäihmisille pitäisi antaa koronasta suoraa viestintää.

– Ikäihmisten pitäisi ymmärtää, että he ovat riskiryhmä ja ne henkilöt, joilla on perussairaus tai lääkitys, joka huonontaa vastuskykyä. Helsinki ja Espoo ovat avaamassa yhden terveysaseman, joka keskittyy vain koronapotilaiden tai infektiopotilaiden hoitoon. Se on hyvä asia.

– Mutta ikäihmiset käyttävät usein lähiterveysasemaa ja heille matkustaminen muualle voi olla hankalaa. Ihmisiä tulee hakeutumaan omiin terveysasemiin joka tapauksessa. Sen takia pitää huolehtia, että terveysasemalla pystytään jaottelemaan infektiopotilaat, jotka tulevat jonkun muun vaivan takia, Laiho näki.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok) muun muassa toivoi, että etätöissä oleva hoitohenkilökunta voisi tulla puhelinpalveluiden avuksi.

Laiho sanoo, että nopeasti tarvittavat toimenpiteet ovat henkilökunnan suojaaminen sekä puhelinpalvelun parantaminen.

– Sekä julkisella että yksityisellä puolella pitää huolehtia siitä, että on riittävät suojavarusteet ja hygieniaohjeet. Olisi tärkeää, että saataisiin infektiopotilaat menemään omaan reittiänsä ja muut potilaat toista reittiä.

– Julkisen puolen on pakko saada kuntoon puhelinpalvelut. Ne ovat ruuhkautuneet, ihmiset eivät saa yhteyttä ja lähtevät paikan päälle. Sen verran pitäisi olla it-osaamista, että saadaan lisää yhteyksiä, ja saadaan riittävästi osaavaa henkilökuntaa vastaamaan puheluihin. Puheluihin voivat vastata myös ne, jotka eivät fyysisesti voi olla paikalla. Puhelimeen vastausta pitäisi pystyä tekemään myös etätyönä, Laiho totesi.

Kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr) sanoo, että ohjeistukset ovat hyvät ja ikäihmisten altistumista koronaan vältetään.

– Jos ikäihmiset sairastuvat, heidät hoidetaan. Maailmalta tulleiden tilastojen mukaan näyttää siltä, että ne ihmiset, joilla on muita sairauksia, todennäköisesti kehittävät vakavamman sairausmuodon. Sen takia täytyy rajata riskiryhmien sairastumista. Terveydenhuolto toimii normaalisti ja noudatamme samoja periaatteita kuin normaaliaikoina. Jos on esimerkiksi jo vaikeita keuhkosairauksia olemassa, ihmiset tietävät, että toipumispotentiaali ihan tavallisesta flunssasta tai kausi-influenssasta on huonompi, Soinikoski kertoi.

Kansanedustaja Mirka Soinikosken (vihr) mukaan sairaalat alkavat perua kiireettömiä hoitoja, kun sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita alkaa tulla lisää.

Soinikosken mukaan terveydenhuollossa tehdään parhaillaan kaikkia valmiussuunnitelman mukaisia toimia.

– HUS:ssa on ollut eniten tartuntoja. Siellä näyttää siltä, että ensimmäisenä lähdetään perumaan kiireetöntä hoitoa. Varaudutaan siihen, jos sairaalahoitoa vaativia potilaita alkaa tulla. Se jää nähtäväksi, miten tauti leviää.

– Ikäihmisten hoitolaitokset ja vuodeosastot jo suojattiin ja ohjeistettiin, vierailumääriä rajattiin. Se oli ensimmäinen rajaus, joka tehtiin, Soinikoski sanoi.

Kansanedustaja Sari Tanus (kd) penää rivakampia suosituksia koronan taltuttamiseksi.

– Olen hämmästellyt viranomaisten hitautta näissä toimissa ja toimien selkeydessä. Yksi ikäihmisten suojaamisen perusta on, että pyrimme rajoittamaan ihmisten toimintaa. Pitäisi rajoittaa voimakkaammin epidemian ja infektion leviämistä. Ikäihmisiin pitää pitää yhteyttä, mutta välttää vierailuja. On tärkeää, että ikäihmisten perussairaus on mahdollisimman hyvin hoidettu, ja lääkitystä noudatetaan ohjeiden mukaan. Samoin kuin huolehtia ravinnosta, nukkumisesta ja liikkumisesta kotioloissa.

– Puhelinpalveluihin pitäisi myös päästä. Puhelinkontakti pitää turvata. Ja jos joutuu menemään terveydenhuoltoon, ikäihmisille pitää saada nopeasti tarvittava apu, Tanus sanoi.

Kansanedustaja Sari Tanus (kd) haluaisi tiukempia ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Tanus myös toivoi maltillista tietoa koronaviruksesta ja huolehtimista ikäihmisistä.

– Tärkeää on myös selkeän ja levollisen informaation antaminen. Paitsi terveydenhuollon, myös median kautta. Kuten presidentti kiteytti: fyysisesti etäisyyttä, henkisesti läheisyyttä. Ikäihmiselle on tärkeää, että niin terveydenhuolto kuin lähimmäiset huomioivat heidät, Tanus totesi.