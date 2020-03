Pääministeri Sanna Marin (sd) heräsi pääministeriksi torstaina, kun koronakriisi iski täysillä päälle. Tähän saakka Marin hallituksineen on puskenut poliittista vastuutaan virkamiesten niskaan, kirjoittaa Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Setä Arkadia toteaa heti alkuun, että pääministeri Sanna Marin (sd) löysi itsestään vihdoin viimeinen vastuullisen johtajan koronakriisin keskellä – torstaina. Maailman toiseksi nuorin pääministeri, 34, esiintyi kyselytunnilla ja illan tv-haastatteluissa kuten kriisin keskellä kuuluukin.

Sanotaan silkalla suomella ja kehutaan kerrankin, kun on kehumisen aihetta: hyvin meni, jopa vakuuttavasti.

Tulitukea tuli myös presidentti Sauli Niinistöltä, joka kävi niin ikään Ylellä rauhoittamassa kansalaisia.

Tällaisissa kriiseissä johtajuus ja esiintymiskyky punnitaan. Pääministeri on sitä varten, että hän antaa johtajuudelle kasvot, kun isänmaa on ongelmissa.

Ja lisätään: Viimeinkin. Kalkkiviivoilla.

Nimittäin vielä keskiviikkoillan A-Studiossa Marin polki hallituksen ikuista rukousmyllyä, jossa vastuuta sysättiin moneen kertaan THL:lle, viranomaisille, virkamiehille ja ties kenelle – kunhan ei omalle kohdalle satu.

Kun Marinilta kysyttiin lisärajoitusten mahdollisuuksista, vastaus tuli kuin ulkoavaruudesta tyyliin minäentiijämittään:

– Minulla ei ole tietoa, onko tällaisia suosituksia pohdittu, kuultiin pääministerin suusta.

Häh? Se nyt vain on niin, että kun osa kansalaisista on vaarassa, pääministeri ei tule tv-studioon levittelemään käsiään ja sanomaan, ettei tiedä mitään.

Että kysykää viranomaisilta, ne saattavat jotakin tietää.

Toivotaan, että se oli laitimmainen kerta, ja tästä eteenpäin pääministeri ja hallitus tekevät sitä, mihin he ovat pyrkineet ja mihin heidät on valittu: kantamaan vastuuta.

Tähän saakka tämä hallitus on ollut vastuun suhteen kummallinen eläjä: siitä on ollut mukava puhua, mutta käytännössä poliittisen vastuun kantamista on pelätty kuin ruttoa, tai tässä tapauksessa koronaa.

Vastuun sysääminen virkamiehille on ollut hallituksen ammattitauti, mikä näkynyt siellä ja täällä. Erityisesti vastuun vältteleminen on pesiytynyt vihreisiin ministereihin.

Kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) alkoi junailla syksyllä ”operaatio korpea” Syyrian al-Holin pakolaisleirin suomalaisten kotiuttamiseksi, hän oli kaatamassa poliittista vastuuta konsulipäällikkö Pasi Tuomisen niskaan, kun sen paremmin Haavisto kuin hallitus ei saanut poliittista linjausta ns. elämän ja kuoleman kysymyksessä aikaiseksi.

Samaa vältä vastuutasi -peliä pelasi myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) Turkin ja Kreikan pakolaiskriisissä. Ministerin kanta EU:n ulkorajakiistassa heilui kuin tuuliviiri. Kun keskelle sotkua päätettiin lähettää suomalaisia rajaviranomaisia, niin näytti, että heidän rooliinsa jäi tehdä poliittinen päätös, millä ehdoilla Kreikan ja Turkin rajalla pitää toimia. Soitelkaa Frontexille, jos kreikkalaisten kanssa tulee ongelmia, saattoi henkisen käpykaartiviestin tulkita.

Sellaista vastuunkantoa. Huvittavaksi tilanteen tekee se, että hallitukseen on palkattu yhden armeijan verran avustajia ja valtiosihteereitä, joiden määrää on perusteltu nimenomaan poliittisen ohjauksen tarpeella. Siitä huolimatta virkamiesten asema on vain korostunut. Kun jotakin suunnitellaan ja tulee toteuttamisen ja vastuun hetki, niin ministerin ja valtiosihteerin taholta kantautuu kaino pyyntö virkamiehen suuntaa:

– Äiti, tuu pyyhkimään!

Ja kun vastuuta pannaan virkamiehille, niin sitäkin voi ihmetellä, kenelle. Kansa katsoi ihmeissään, kun THL:n johtaja Markku Tervahauta valisti kansalaisia perjantaina koronaviruksen vaaroista televisioidussa tiedotustilaisuudessa: räkäluutu nenän alla ja nokka valuen. Jos Suomessa alkaa ura hyytyä, Iranissa on ehkä apulaisterveysministerin paikka auki.

PS 1. Koronaviruksen jalkoihin on jäämässä myös kevään odotetuin työtaistelu. Hoitajien Tehy ja Super ovat vaatineet palkkakierroksella muita 1,8 prosenttia suurempia korotuksia kymmenen vuoden palkkaohjelmalla. Lakkouhka on leijunut ilmassa. Sopimukseton tila alkaa huhtikuussa, mutta kansallisen hätätilan aikana Tehyn Millariikka Rytkösen saattaa olla hiukan vaikea heilua lakkokenraalina barrikadeilla. Viis koronapotilaista, sairaalat kiinni? Häh?