THL:n korona-asiantuntija: ”Totta kai tulee kuolleisuutta – tautia ei voi pysäyttää”

THL:n terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen sanoo, että kuolleisuuden arvioinnissa on ”iso pyramidin pohja, jonka tarkkaa kokoa ei vielä tiedetä”. Kuolleisuus ei tule olemaan Salmisen mukaan ”missään tapauksessa kolmea prosenttia”.

THL:n johtaja Mika Salminen sanoo, että riskiryhmässä ovat vanhusten lisäksi muun muassa henkilöt, joilla on syöpä, diabetes tai astma.

THL:n johtaja, professori Mika Salminen kertoi hallituksen koronavirusta koskevan tiedotustilaisuuden jälkeen pitävänsä selvänä, että korona tulee aiheuttamaan kuolonuhreja Suomessakin.

– Totta kai tulee kuolleisuutta, ei siitä ole kahta sanaa, ikävä kyllä. Tämä ei ole ikäihmisillä mikään hauska tauti. Sen takia juuri on oleellista, että ei mennä vanhustenpalveluihin ja huolehditaan siitä, että jos on lastenhoitotarvetta, se isoisä- tai äiti, ei ole ensimmäinen vaihtoehto, koska he ovat alttiita tälle taudille, Salminen sanoo.

Salmisen mukaan kuolleisuuden arvioinnissa on ”iso pyramidin pohja, jonka tarkkaa kokoa ei vielä tiedetä”.

– Julkisuudessa on annettu paljon arvioita kuolleisuusluvuista, ne ovat vähän hämmentäviä. Tapauskuolleisuus tarkoittaa sitä, että lasketaan kuolleet ja jaetaan ne kaikilla tapauksilla. Siitä jäävät pois tapaukset, jotka eivät käy testeissä. Tämä on normaalia kuolleisuuden arvioinnissa, siellä on iso pyramidin pohja, josta emme tiedä tarkkaa kokoa vielä, mutta iso se tulee olemaan. Se (kuolleisuus) ei tule olemaan missään tapauksessa kolmea prosenttia.

Salmisen mukaan ”nyt täytyy puhua suoraan”.

– Asia on niin, että kuka tahansa, joka tuntee infektioaluetta, tietää, että jos tulee uusi hengitysteitse tarttuva tauti, joka tarttuu kohtuullisen helposti – niin kuin tämän kohdalla tiedetty Kiinan huippuluvuista asti – niin sitä ei voi pysäyttämään maailmassa. Ei voi.

Korona tulee olemaan Salmisen mukaan suurimmalle osalle väestöä kohtuullisen vaaraton tauti.

– Sitten on riskiryhmä, joilla tämä ei ole vaaraton tauti, siksi panos pitää panna nimenomaan sinne. Silloin suuri osa heistäkin paranee.

Ketkä ovat riskiryhmissä?

– Perussairaudet ovat paras listata kunnolla, mutta puhutaan sydän- ja verisuonitaudeista, diabeteksesta, syöpäpotilaista, astmakin on yksi riskitekijä... kaikki riskitekijät eivät ole samalla viivalla. Puhutaan yleensä potilaista, joista monet ovat jo sairaalassa. Tämä on iso syy sille, miksi Italiassa on käynyt niin kuin on käynyt, siellä on päässyt sairaalaympäristössä myös tapahtumaan epidemioita.

THL oli vielä 20. tammikuuta sitä mieltä, että koronatapausten todennäköisyys Suomessa on hyvin pieni. Kaksi ja puoli viikkoa sitten THL:n johtaja piti Italian rajoituksia ylimitoitettuina.

Onko mahdollista, että hallitus toimii nyt väärän tilannearvion pohjalta nojatessaan THL:n suosituksiin?

– Aina se on tietysti mahdollista. Olemme aina sanoneet, mikä on nykyinen tilanne. 20. tammikuuta oli hyvin pieni riski ja oli myöhemminkin, epidemiat kulkevat juuri niin, että tilanne muuttuu päivittäin. Tilanne on nyt muuttunut.

Onko THL tehnyt virheitä arvioidessaan koronaviruksen leviämistä?

– Se viesti, jonka THL aikaisemmin antoi, perustui WHO:n ja Euroopan tautiviraston toimintaohjeisiin. Silloin pyritään siihen, että epidemian kulkua jarrutetaan mahdollisimman pitkään, koska tällä voitetaan aikaa. Aika on aivan kriittistä sen suhteen, että terveydenhuoltojärjestelmä pärjää, tätä on tehty kaksi kuukautta ja se aika on ollut kullanarvoista.

– Olemme toimineet oikeastaan ihan samalla tavalla kuin missä tahansa Euroopan maassa, sitten on poikkeuksia, joissa on tullut yllättäviä kriisejä, kuten Italiassa.

Onko mahdollista, että koronaviruksen saa, vaikka taudin on sairastanut jo kerran?

– Tähän ei ole varmaa vastausta. Perustuen muihin tauteihin on kohtuullisen epätodennäköistä, että sen ainakaan heti saisi uudestaan, poikkeuksia tietysti aina on.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus ei ottanut vielä kaikista järeimpiä toimia, kuten koulujen sulkemisia, käyttöön. Salmisen mukaan kyse on poliittisesta päätöksestä.

– THL on tehnyt mallinnuksen, jossa on eri toimenpiteitä listattuna ja sieltä hallitus on valinnut ne, jotka ovat pragmaattisesti toteuttamiskelpoisia. Tässä vaiheessa tämä tuntuu oikealta.

Salmisen mielestä on olemassa suuri vaara, että jos mennään kaikista rajuimpiin toimiin, koko yhteiskunnan toiminta vaarantuu.

– Ainoa, jota emme lähtisi suosittelemaan, olisi alueiden täydelliset sulut – paitsi aivan poikkeuksellisessa tilanteessa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilöt sulun sisällä sairastavat kaiken sen epidemian. Onko tämä eettisesti kestävä ratkaisu? Sitä varmaan kysytään jälkikäteen.

Salminen painottaa, että nyt tehtävien toimien tavoitteena ei ole estää epidemiaa, koska se ei ole mahdollista.

– Toimien tarkoituksena on estää se, että se kasvaa liian nopeasti, koska jos se kasvaa liian nopeasti, on olemassa vaara, että terveydenhuolto ylikuormittuu. Toimien tarkoituksena on hidastaa epidemian kulkua, koska näillä toimilla pyritään sosiaalisten kontaktien vähentämiseen. Tärkeimpiä ovat lähiympäristön kontaktit.

Koronatesteihin on vaikea päästä, tällaista viestiä tulee nyt kansalaisilta. Vieläkö koronaa testataan?

– Testataan toki, kuten pääministeri totesi, testausperiaate muuttuu: aikaisemmin testaus on kohdistettu niihin, jotka tulevat epidemia-alueilta. Nyt emme voi poissulkea sitä, etteikö taudin voisi saada mistä tahansa Euroopan maasta, tämä koskee myös Pohjois-Amerikkaa. Käytännössä maailmassa ei ole paikka, mistä ei voisi koronainfektiota saada.

