Halla-aho ja Orpo jakoivat suuren kuvan turvapaikkapolitiikassa – yksi viittaus esti yhteisen välikysymyksen

Orpo halusi tarttua perussuomalaisten ”lempilainaukseen”.

Perussuomalaiset esitteli keskiviikkona välikysymyksensä hallituksen turvapaikkapolitiikasta. Oppositioryhmistä mukaan välikysymykseen lähti vain nyt-liike.

Kokoomus ei lähtenyt välikysymykseen mukaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo perusteli ratkaisua Politiikan toimittajat ry:n tilaisuudessa muun muassa sillä, että perussuomalaisten välikysymyksessä vaadittiin, että Suomi ajaisi sisärajatarkastuksen palauttamista koko EU-alueelle.

– Se heikentäisi työllisyystilannetta Suomessa välittömästi ja olisi EU:n vapaan liikkuvuuden vastainen ylimitoitettu toimenpide, Orpo kommentoi.

Kokoomus aikoo esittää silti hallitukselle ja sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr) epäluottamusta Kreikan tilanteen hoitamisesta.

Perussuomalaisten välikysymyksessä linjataan, että itsenäisen maan tulee voida evätä turvapaikanhakuoikeus Kreikan tavoin, kunnes kansainväliset sopimukset on tulkittu uudelleen.

Kokoomuksen Petteri Orpo ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho jakavat käsityksen siitä, ettei kansainvälinen sopimusjärjestelmä ole enää ajan tasalla turvapaikkapolitiikassa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, että pakolaisuutta koskeva sopimusjärjestelmä ei vastaa enää tämän päivän realiteetteja, ja arvioi, että siirtolaispaine Lähi-idästä ja Afrikasta tulee pahenemaan tulevina vuosikymmeninä.

Orpo kertoi näkevänsä ”ison tilanteen hyvin pitkälle samanlaisena” kuin perussuomalaiset. Orpon mukaan Suomi painosti pakolaiskriisin aikaan vuonna 2015 Ruotsia ja Tanskaa ottamaan sisärajatarkastukset käyttöön.

– Meidän lainsäädäntömme ei mahdollistanut olla ottamatta vastaan Ruotsin rajalla turvapaikkahakemuksia, siksi olemme esittäneet valmiuslain avaamista, Orpo sanoi.

Kokoomus olisi valmis jäädyttämään kriisitilanteessa turvapaikkahakemusten jättämisen kansallisen turvallisuuden perusteella.

– On hyvä, että kokoomus on pystynyt päivittämään tilannekuvaansa vuodesta 2015, jolloin silloinen sisäministeri Orpo oli sitä mieltä, että ketään ei voi estää tulemasta ja tulijoiden motiivien kyseenalaistaminen on rasismia, Halla-aho kommentoi.

– Pakko tarttua tähän perussuomalaisten lempilainaukseen. Kyse oli siitä, että emme voi yleistää sitä, että jos ihmisiä on liikkeellä, he ovat yksiselitteisesti kaikki elintasopakolaisia tai onnenonkijoita, Orpo vastasi.

– Sinä sanoit Petteri silloin, että ketään ei voi palauttaa Irakiin, Somaliaan tai Afganistaniin, Halla-aho piikitteli.

– Niille alueille, joissa sotaa käydään. Tiedät hyvin, että sinne palautettiin paljonkin väkeä ollessani sisäministerinä, Orpo jatkoi.