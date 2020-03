Orpo jäi kaipaamaan Halla-aholta listaa työllisyystoimista – Halla-aho: ”Virkakunta pukee poliittisen näkemyksen lainsäädännölliseksi lihaksi”

Halla-aho ihmetteli, miksi kokoomus ei saanut vietyä läpi mainostamiaan työllisyystoimia ollessaan hallituksessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo jäi kaipaamaan perussuomalaisten puheenjohtajalta Jussi Halla-aholta listaa työllisyyskeinoista Politiikan toimittajat ry:n väittelyssä keskiviikkona.

Halla-aho sanoi, että poliitikkojen tehtävänä on määritellä ideologiset puitteet, joiden mukaan toimitaan, minkä jälkeen ”virkakunta pukee poliittisen näkemyksen lainsäädännölliseksi lihaksi”.

– On täysin selvää, että jos haluamme ylläpitää työllisyyttä esimerkiksi teollisuudessa, kuljetusaloilla ja muilla merkittävillä työllistämissektoreilla, meidän täytyy huolehtia vaikkapa ilmastopolitiikassa, energiapolitiikassa ja infrastruktuuria rakennettaessa siitä, että yrityksillä on Suomessa toiminta- ja kilpailuedellytykset, Halla-aho lausui.

– Tästä jäi puuttumaan liha luiden ympäriltä, tässä ollaan suuren eron äärellä, meiltä löytyy ohjelmia ja keinoja, miten Suomea tässä vaikeassa tilanteessa autettaisiin, Orpo piikitteli.

Orpo mainosti kokoomuksen toimenpideohjelmaa, joka toisi Orpon mukaan maahan 60 000 työpaikkaa. Yksittäisistä keinoista Orpo mainitsi muun muassa työttömyysturvan porrastamisen ja eläkeputkesta luopumisen.

– Kokoomus on ollut juuri käytännössä kahdeksan vuotta vetoasemassa erilaisissa hallituksissa. Herää kysymys, miksi kovia ja tehoavia toimenpiteitä ei ole toteutettu, miksi ne tulevat mieleen vasta oppositiossa, Halla-aho piikitteli takaisin.

– Teimme viime kaudella 80 yksittäistä työllisyyttä ja kasvua parantavaa muutosta, Suomeen syntyi osin näiden keinojen tukemana 140 000 oikeaa työpaikkaa, joista 100 000 kehäkolmosen ulkopuolelle, Orpo vastasi kritiikkiin.

Toisinajattelijana työllisyyspolitiikassa esiintynyt Halla-aho kritisoi hallituksen ”ripustautuneen” 75 prosentin työllisyysastetavoitteeseen.

– Jos tuijotetaan sitä ainoana indikaattorina, hallitukselle syntyy ilmeinen kiusaus nostaa työllisyysastetta keinotekoisilla keinoilla, esimerkiksi palkkatuella tai tuomalla tänne halpatyöläisiä, jotka eivät pysty elämään palkallaan. Kaiken a ja o on, että ihmisellä on työtä enemmän kuin kaksi tuntia viikossa, jolla pääsee jo työlliseksi papereissa.

Oppositiojohtajat jakoivat näkemyksen siitä, että työn ja yrittämisen verotusta tulisi alentaa.

– Pitäisi luottaa siihen, että sillä on dynaamisia vaikutuksia, että se lyö uutta työtä, jolloin veropohja laajenee ja verotettavaa rahaa tarvitaan vähemmän, koska ei tarvitse lääkitä työttömyyden kustannuksia, Halla-aho sanoi.

– Suomessa verotetaan aivan liikaa työtä ja yrittämistä, verotuksellisesti kollegalla on järkilinja, Orpo säesti.

Orpon mukaan Suomi on jo käytännössä taantumassa.

– Meillä on pohja pois taloudelta ja siihen päälle tulee vielä korona. Kehysriihi on kuukauden päästä, annetaan kuvaa, että ei edelleenkään tehdä mitään, koska on korona. Tämä on aivan päin mäntyä, Orpo päivitteli.

Halla-aho sanoi, että tilanne on ”totta kai lohduton”.

– Vasemmistolaisella politiikalla rahoitetaan äänestäjillä luvattuja menolisäyksiä verottamalla yhä ankarammin tuottavaa työtä ja yrittämistä, mikä vähentää tuottavan työn ja yrittämisen määrää.