Soininvaara kyseenalaistaa massakaranteenit koronan vuoksi – näin viranomainen kommentoi

Osmo Soininvaaran huoli iäkkäistä lämmittää asiantuntijaa.

Tutkimus ja aiempi kokemus eivät kokonaan tue eivätkä tyrmää konkaripoliitikko Osmo Soininvaaran ajatuksia koronaviruksen vuoksi asetetuista massakaranteeneista, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Tuija Kumpulainen.

Soininvaara kyseenalaistaa blogikirjoituksessaan koronaviruksen vuoksi asetetut massakaranteenit, jollaisia on käytössä Italiassa. Sosiaalisessa mediassa kirjoitus on tuomittu vastuuttomaksi ja Soininvaaraa on jopa vaadittu poistamaan se.

Soininvaara kiittää massakaranteeneja siitä, että ne hidastavat viruksen leviämistä ja antavat siten aikaa rokotteen kehittämiselle. Kun karanteeni puretaan, virus ryöpsähtää kuitenkin uudelleen liikkeelle, hän pelkää.

Suomessa käytettyjä minikaranteeneja Soininvaara pitää järkevinä.

Kumpulaisen mukaan kukaan ei tiedä, mitä karanteenien purkamisen jälkeen tapahtuu, sillä aiempia kokemuksia siitä ei ole. Viruksen käyttäytyminen ehkä tunnetaan, mutta ihmisten käyttäytymisen ennakointi on vaikeampaa.

Kumpulaisen mukaan karanteenin tarkoituksena voi olla myös Italian eteläosan terveydenhuoltojärjestelmän suojeleminen. Maan pohjoisosassa terveydenhuolto on jo hyvin kuormittunut.

Alustavan suunnitelman mukaan Italian rajoitukset ovat voimassa 3. huhtikuuta saakka. Siihen mennessä rokotetta ei vielä ole, mutta toisaalta yhteiskunnan toimintaakaan ei voi halvaannuttaa loputtomiin, Kumpulainen sanoo.

Vielä ennen Italiaa esimerkkejä saadaan todennäköisesti Kiinasta.

Soininvaara eristäisi vain riskiryhmiin kuuluvat, eli vanhukset, diabeetikot sekä sydän- ja verisuonisairauksista kärsivät. Terveet ja hyväkuntoiset voisi hänen mielestään altistaa virukselle kuin lapset vesirokolle.

Yleensä matkailijoita kuhisevassa Rooman keskustassa oli perjantaina hiljaista.

Kolosseumilla on yleensä paljon ihmisiä.

Huomattava osa tartunnan saaneista sairastaa taudin oireettomana, ja näin heille syntyisi vastustuskyky, Soininvaara uskoo.

– Eristyksissä elävien vanhusten kannattaisi jopa toivoa, että mahdollisimman moni hyväkuntoinen hankkisi tartunnan nopeasti ja tulisi vastustuskykyiseksi. Sairautta vastaan syntyisi laumasuoja, Soininvaara kirjoittaa.

Kumpulaisen mukaan tästäkään ei ole toistaiseksi näyttöä koronaviruksen osalta. Laumasuoja on kyllä tunnettu ilmiö, mutta nykyään vesirokkoakin vastaan rokotetaan, hän huomauttaa.

Eri taudeille pyritään kehittämään rokotteita, ja siihen on monia syitä. Rokotus suojaa mahdollisilta jälkitaudeilta ja vähentää sairastamisen hintaa yhteiskunnalle esimerkiksi sitä kautta, että sairastuneet ja sairastuneiden lasten vanhemmat eivät jää pois töistä.

Koronavirus on koetellut pahiten ikäihmisiä. Soininvaara ihmettelee, miksei vierailuja vanhainkoteihin rajoiteta.

– Kun kuulun itse kaikkiin lueteltuihin riskiryhmiin, joskaan en sentään tupakoi, tulen eristäytymän kotiini, kun ollaan tilanteessa, että joka ratikassa on aikakin yksi tartuttaja. Enkä tule vierailemaan vanhan äitini hoitolaitoksessa, Soininvaara kirjoittaa.

Pohdinta vanhusten hoidosta lämmittää Kumpulaisen mieltä. Vanhusten suojaamisesta keskustellaan myös ministeriössä.

Joskus parasta hoivaa ja huolenpitoa voikin olla se, että ei käy tervehtimässä.

– Vielä käyn äitini luona asumisyksikössä, mutta jos tautia alkaa olla eri puolilla, varmaan sukulaisten käynnit vähenevät, Kumpulainen sanoo.

Soininvaaran ehdotus vierailijoiden kuumeen mittaamisesta ei kuitenkaan saa siunausta ministeriöstä. Kuumeen mittaamisen tehosta viruksen torjunnassa ei Kumpulaisen mukaan ole mitään näyttöä.

Tartunnan saanut voi tartuttaa itsekin jo ennen lämmön kohoamista. Osan oireet jäävät niin lieviksi, ettei kuume nouse missään vaiheessa.