Koronakaranteeniin itsensä laittanut Kimmo Kiljunen: ”Kriittisiä päiviä on neljä”

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen voi hyvin ja lenkkeilee, mutta jää vielä pois kokouksista.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd) päätti viikonloppuna jäädä pois eduskunnasta muutamaksi päiväksi koronaviruksen varalta. Hän oli vieraillut Pariisissa Ranskan kansalliskokouksessa, jossa on todettu koronavirustartuntoja.

Kiljunen kertoi maanantaina voivansa oikein hyvin.

– Olen lähdössä lenkille ja lääkäri jopa suositteli sitä, sillä en ole altistunut taudille, hän sanoo.

– Päätin jäädä pois Haminan lippuasiaa käsittelevästä kokouksesta, kuten muistakin kokouksista. Se on tyylikkäämpää, kun kerran jäin pois varmuuden vuoksi eduskunnastakin.

Kiljusella on rauhoittava viesti kaikille.

– Vaikka kyse on taudista, jota ei hyvin tunneta, täytyy olla panikoimatta. Tarttuvuus on vähäinen ja sairastuneiden kuolleisuus on vain 2 prosenttia, hän kertoo.

Hän ymmärtää niitä, joille karanteeni tuntuu epätodelliselta, mutta se kannattaa nyt hänestä kestää muiden takia.

Kiljunen kertoi lauantaina vierailustaan Euroopan neuvoston kokoukseen Pariisissa, jossa hän oli ollut kaksi päivää.

Kiljunen on Euroopan neuvoston varapuheenjohtaja.

– Sain tietää Suomeen tullessani, että kolmella Ranskan kansalliskokouksessa työskentelevällä on todettu koronatartuntaa. En ollut heidän kanssaan missään tekemisissä. Työpaikkalääkäri oli minuun yhteydessä tästä asiasta. Hän sanoi minulle, että minun ei tarvitse olla karanteenissa, koska minulla ei ole oireita, Kiljunen sanoi.

Kunnioitti muita

Kiljunen päätti kuitenkin asian vakavuuden takia ja sosiaalista yhteisöä kunnioittaakseen sekä kollegoidensa työskentelyn vuoksi jäädä pois eduskunnasta muutamaksi päiväksi.

– Vaikka tilanne on omassa harkinnassani, päätin jäädä hetkeksi pois ja tulen ehdottomasti olemaan yhteydessä lääkärin kanssa. Seuraamme tilannetta päivä päivältä ennen kuin palaan töihin. Kriittisiä päiviä on neljä, hän korostaa.

– Asia on niin sensitiivinen, ettei pidä vaarantaa kenenkään terveyttä, vaikka todennäköisyys on pieni, että olisin sairastunut. Menen myös testiin kaiken varalta, hän kertoi.