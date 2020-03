Pääministeri Marin Ylen haastattelutunnilla: ”Meillä on mahdollisuus sulkea rajanylityspaikkoja”

Sanna Marin totesi pääministerin haastattelutunnilla, että ymmärtää Kreikan toimia.

– Jos tällaista painostusta ja hybridivaikuttamista kohdistettaisi Suomeen, joutuisi Suomi siihen reagoimaan, kommentoi pääministeri Sanna Marin tilannetta Turkin ja Kreikan rajalla.

Pääministeri oli toimittajien haastateltavana Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla.

Marinin mukaan Turkin toiminta Kreikan rajalla on tuomittavaa. Uusimpien tietojen mukaan Turkki on pakottanut ja painostanut lähtijöitä Kreikan rajalle. Tilanteessa on myös hybridivaikuttamisen piirteitä.

Marin toteaa ymmärtävänsä Kreikan toimintaa poikkeuksellisessa tilanteessa ja kertoo Suomen olevan sitoutunut EU:n yhteiseen päätökseen tukea Kreikkaa.

– Meillähän on tälläkin hetkellä lainsäädännössä mahdollisuudet siihen, että tällaisissa tilanteissa olisi mahdollisuus sulkea rajat väliaikaisesti ja rajoittaa maahantuloa.

– Suomi on myös varautunut siihen, Marin totesi.

Marin painotti myös sitä, että Suomi, kuten Kreikkakin, on EU:n rajavaltio.

– Meidän pitää tietenkin ulkorajat turvata.

– Meillä on tälläkin hetkellä mahdollisuus rajoittaa tai sulkea rajanylityspaikkojamme väliaikaisesti.

Suomen viranomaiset eivät tule Marinin mukaan osallistumaan Kreikassa mihinkään laittomuuksiin tai kansainvälisten sopimusten vastaiseen toimintaan. Hän arvioi, että Kreikan poikkeuksellisia toimia tullaan arvioimaan vielä jälkikäteen.

Pääministeri myös korosti, että ihmisillä on kansainvälisten sopimusten mukaan oikeus hakea turvapaikkaa ja että hakemukset tulee käsitellä asianmukaisesti.

Marinia haastettiin erityisesti Suomen kannasta suhteessa Kreikan päätökseen olla ottamatta vastaan uusia turvapaikkahakemuksia seuraavan kuukauden ajan. Poliitikot ovat esittäneet asiasta eriäviä näkemyksiä.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan Kreikan täytyy noudattaa EU-lakia, johon sisältyy oikeus hakea turvapaikkaa.

Presidentti Sauli Niinistö taas osoitti enemmän ymmärrystä Kreikan päätökselle ja totesi, että Suomi, osana EU:n yhteistä päätöstä, seisoo Kreikan takana.

Perjantaina Ohisalo totesi Ylellä, että Kreikka on kansainvälisen oikeuden isossa kuvassa tehnyt väärin kieltäytyessään ottamasta vastaan uusia hakemuksia.

Pääministeri Marin ei ollut vastaamassa eduskunnan kysymyksiin torstain kyselytunnilla, vaan työmatkalla New Yorkissa. Pääministerin sijaisena toiminut valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) totesi, että EU seisoo yhtenäisenä Kreikan päätöksen takana.

– EU:n ulkorajojen täytyy pitää. Tämä on Suomelle EU:n ulkorajavaltiona tärkeää. Tämä tehdään kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeussopimuksia noudattaen, Kulmuni sanoi kyselytunnilla.

Otsikkoa korjattu klo 15.46