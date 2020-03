IS selvitti millainen johtaja Sanna Marin on: Tiukka, kulmikas ja liki työnarkomaani pääministeri ”painaa asioita kuin robotti”

Sanna Marinin 100 ensimmäistä päivää on varjostanut hallituksen sisäiset yhteentörmäykset vihreiden kanssa. Pääministeri on valmis veivaamaan kompromisseja, mutta ei pidä palopuheista tai jää tekemään turhia piruetteja.

”No niin, hoidetaanpa tämä nyt taas tästä”.

Suomen uuden pääministerin Sanna Marinin (sd) kerrotaan suhtautuvan hallituksen syliin tiheään tippuviin haasteisiin käytännönläheisesti. Tätä kuvaa edellinen kulisseissa al-Hol-setvinnän aikana pääministerin suusta kuultu tokaisu.

Marinin hallituksella tulee mittariin 18. maaliskuuta 100 päivää vallassa. IS selvitti haastattelemalla yli 20 hallituspuolueen edustajaa, millaisen pääministerin Suomi Marinista sai dramaattisten vaiheiden jälkeen 10. joulukuuta.

Sanna Marinin aiempi asema liikenne- ja viestintäministerinä vaihtui pääministerin pestiin, kun Antti Rinne luopui päänimisterin tehtävistä Postin työehtosopimuksiin liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

– Marin painaa asioita kuin robotti. Ihmisenä hän on hieman kulmikas luonne, mutta järjestelmällinen prosessi-ihminen, eräs hallituspuolueen edustaja kuvailee.

Oppositio on saanut maistiaisia Marinin kulmikkuudesta niin, että kookoomuksen ylimmän johdon ja Marinin välisen kanssakäymisen määrää voi kuvata yhden tekstiviestin ja siihen saadun vastauksen mittaiseksi. Puoluetta jäytää edelleen Marinin alkukauden käytös al-Hol-vyyhdistä käydyssä välikysymyskeskustelussa, jossa tämä tylytti kokoomusta kysymällä, eikö puoluetta hävetä.

Hallituspuolueista kuvataan, ettei Marinin ylitse neuvotteluissa kävellä. Hän osaa tarvittaessa olla ”sairaan tiukka”. Eräs hallituslähde kuvaa Marinin olevan tarvittaessa valmis käymään hallituksen neuvotteluissa pitkäänkin läpi erilaisia vaihtoehtoja. Hän etsii ja nostaa pöydälle uusia asioita, joista kompromissia voi hakea. Näin tehtiin esimerkiksi Vuosaaren ilmastokokouksen alla.

Li Andersson, Katri Kulmuni, Sanna Marin, Anna-Maja Henriksson ja Maria Ohisalo, vasta nimitetyn hallituksen voimahahmot joulukuussa 2019.

Marinin neuvottelutapaa kuvataan omalla tavallaan hyvin raskaaksi, mutta tuloksiin sillä on päästy. Osa hallituskumppaneista kuitenkin näkee pääministerin toiminnassa myös tietynlaista joustamattomuutta. Hänen edeltäjänsä Antti Rinne (sd) saattoi jättää neuvotteluissa oman kantansa aluksi avoimeksikin, mutta Marin tuo oman mielipiteensä ja näkökantansa selvästi esille.

– Sanna on suora ihminen. Jos hänellä joku kanta on, niin ei hän jää piruetteja tekemään, vaan hän menee suoraan asiaan, eräs demarilähde kuvailee.

Pattitilanteessa Marinilla on tapana heittää pallo muille hallituspuolueille ja kysyä: ”No, mitä te haluatte?”. Välillä hän voi tuskastua siihen, ettei saa kysymykseensä selkeitä vastauksia ”koska muut eivät tiedä, mitä haluavat”. Sdp:n puoluekoneisto on jauhanut sen prioriteetit jo ennen eduskuntavaaleja järjestykseen.

Suomen tuore pääministeri sai onnitteluja EU:n huippukokouksessa Brysselissä joulukuussa.

Rinne-kortti heiluu neuvotteluissa

Kun keskusta sysäsi Rinteen pois pääministerin paikalta, arvioitiin sen ja Sdp:n välien paikkailun leimaavan Marin hallituksen alkukautta. Rinteen kaatamisesta ei tunnu jääneen hallituskumppaneiden välille erityistä luottamuspulaa. Myös Sdp:stä myönnetään, että monella tapaa keskustan voi nähdä tehneen puolueelle jopa palveluksen.

– Kyllähän keskusta teki vähän Sdp:n sisätöitä joulukuussa. Sdp virallisesti mökötti hetken aikaa, mutta oli sitten sisältään tyytyväinen. Kyllä keskustakin sen tietää, demareista kiteytetään.

Mikään ei kuitenkaan estä Sdp:tä vetämästä esiin Rinne-korttia neuvotteluissa. Sdp:ssä tiedetään hyvin, että keskusta käytti Rinteen kaatamisessa tämän hallituskauden suurimman valttikorttinsa. Asia nousee edelleen pintaan. Neuvottelutilanteissa Sdp:stä voi kuulua keskustan vaatimuksiin vastaus: ”Ei onnistu, kaadoitte jo meidän pääministerin”.

Marin ja keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni tulevat toimeen säällisesti. He ovat kuin hyviä naapureita, jotka tulevat tarvittaessa juttuun. Molempia yhdistää se, että heistä on tullut nuorina ja vaikeassa tilanteessa kahden suomalaisen politiikan vanhan mahtipuolueen puheenjohtajia.

– Uuden sukupolven punamulta on osoittanut kykenevänsä päätöksiin myös tässä ajassa, Kulmuni tyytyy sanomaan puolueiden väleistä.

Virka haalistanut värin tunnustamista

Etenkin keskustan riveissä oli aluksi huolta siitä, miten omassa puolueessaan viher-vasempaan nurkkaan asemoitunut Marin kykenisi löytämään hallituksen kesken myös keskustalle sopivia kompromisseja. Huoli on toistaiseksi osoittautunut turhaksi.

Myös Sdp:ssä koetaan, että Marin on pääministeriyden myötä omaksunut käytännönläheisemmän linjan.

– Virka on haalistanut hieman punaisuutta ja hieman vihreyttä. Hallituksen toimintakyvyn kannalta on hyvä, että hän on vähän luopunut idealismista ja ottanut tilalle pragmatismia, eräs demari kuvailee.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan Marin pyrkii aina korostamaan yhteistä linjaa.

– Sanna edellyttää neuvotteluosapuolilta konkretiaa palopuheiden sijaan ja hän pyrkii välttämään konflikteja, kun ne ovat vältettävissä.

Ensivierailullaan Ruotsiin tammikuussa Marin tapasi pääministeri Stefan Löfvenin tämän kesäasunnolla.

Vihreät hierätävät ministeritasollakin

Vaikka Marin olisikin saanut oman puolueensa taakseen, eikä keskustalla ole hänen suuntaansa nokan koputtamista, varjostaa hallituksen työtä vihreiden kiukuttelu. Vihreiden aiheuttama päänsärky nousee vahvasti esiin juttua varten tehdyissä haastatteluissa.

Vihreän eduskuntaryhmän kokemattomuus ja puolueen kyvyttömyys kompromisseihin aiheuttaa tyytymättömyyttä jo kaikissa hallituskumppaneissa ministereitä myöten. Vihreä ongelma kumpuaa puolueen pettymyksestä hallituksen etenemiseen ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

– Vihreiden heti mulle, kaikki tänne nyt –periaate turhauttaa kaikkia. Kannattaisi käyttää aikaa siihen, mikä hallitusta yhdistää, eikä tukehtua hiilinieluihin ja liikaan kärjekkyyteen, demareista kommentoidaan.

– Vihreät vain lukevat iPadilta puolueohjelmaansa, ei sillä tavalla saa asioita aikaan, keskustasta sanotaan.

Pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni ja sisäministeri Maria Ohisalo eduskunnan täysistunnossa joulukuussa 2019.

Ongelmia vihreiden kanssa esiintyy IS:n lähteiden mukaan myös eduskunnassa.

– Muutamissa valiokunnissa vääntöä on ihan kiusallisiin tilanteisiin asti, kun hallituspuolueiden valiokuntaryhmät eivät ole aina samassa rintamassa edistämässä hallituksen pyrkimyksiä, eräästä hallituspuolueesta kerrotaan.

Yksi valtioneuvoston jäsen ripittää vihreitä siitä, ettei puolueen tulisi pyrkiä omimaan ilmastokysymyksiä. Toisen mukaan vaikeuskerrointa lisää se, ettei edes vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo tunnu aina ymmärtävän, miten eduskunta toimii.

Anderssonilta paloi proppu vihreisiin

Helmikuussa järjestetyssä hallituksen Vuosaaren ilmastokokouksessa Ohisalon käytös neuvottelupöydässä johti jopa Anderssonin ja Ohisalon väliseen yhteenottoon.

Aikaisemmin Ohisalo avustajineen oli kävellyt ulos hallituksen yhteisestä kokousta valmistelleesta palaverista pääministerin virka-asunnolta Kesärannasta.

– Lillä on palanut proppu siihen hommaan. Hän ymmärtää, miten asioita hoidetaan neuvottelupöydässä. Se ei ole mikään kiukuttelun paikka, eräs hallituslähde kertoo.

Ohisalon mukaan hallitustyö on hänen näkökulmastaan sujunut asiallisesti ja tuloksekkaasti.

– Hallituksessa on viisi puoluetta, joilla kaikilla on omat prioriteettinsa. Siksi hallituspolitiikan peruskauraa on kompromissien etsiminen ja kaikkeen on löydetty viime aikoina ratkaisuja, Ohisalo sanoo.

Pääministeri ja presidentti Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa helmikuussa.

Marinin tulikaste vasta edessä

Uudella pääministerillä on kuitenkin kaikesta huolimatta ollut positiivinen vaikutus koko hallituksen sisäiseen dynamiikkaan. Hallituksen iltakouluja järjestetään harvemmin ja asioiden käsittely on siirtynyt suoraan hallitusviisikolle, joka on kokoontunut Marinin kaudella huomattavasti aiempaa useammin.

Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mukaan hallituksen työskentely kehittyy koko ajan parempaan suuntaan.

– Tietenkin on koko ajan viilattavaa. Hallituksessa oleminen vaatii kärsivällisyyttä, eikä kaikkia hallitusohjelman kirjauksia voi saada yhtä aikaa. Kaikkien on tärkeää pitää mielessä se, että me olemme samassa veneessä ja teemme yhdessä työtä.

Ilmapiiriongelmat tulisi monen haastatellun mielestä saada kuitenkin selvitettyä, sillä kevät tuo mukanaan vaikeita neuvotteluita. Eräs keskustalainen muistuttaa, että Marinin tulikaste on vielä edessä.

– Johtajuus mitataan kehysriihessä. Tullaanko sieltä ehjinä ulos ja saadaanko siellä aikaan asioita. Onko hänellä neuvotteluissa kykyä löytää luovia ratkaisuja, ja onko hän riittävän joustava, sitä en osaa vielä sanoa.

Marin ja Saksan liittokansleri Angela Merkel neuvottelivat EU:n budjetista Berliinissä helmikuussa.

Rinteen käskyttäminen oli liikaa milleniaalijohtajille

Ulkomailla nuori naispääministeri saa osakseen runsaasti tähtipölyä. Perjantaina hän sai valtaisaa huomiota pitämällä New Yorkissa YK:n naistenpäivän juhlassa avauspuheenvuoron tasa-arvosta ja Columbian yliopistossa luennon ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Marin ei kuitenkaan vaikuta keskittyneen vain kansainvälisessä valokeilassa paistattelemiseen.

Jos hallituksen toimintaa kuvailtiin Rinteen aikana ajelehtivaksi, on meno hallituslähteiden mukaan nyt koordinoidumpaa. Marinin kanssa neuvottelutilanteissa ollut kuvaa tätä viimeiseen pisaraan asti systemaattiseksi työssään.

– Marin on selkeästi Antti Rinnettä strukturoidumpi, hyvä organisoimaan ja palastelemaan asioita, toinen kommentoi.

Suomen pääministeri Sanna Marin puhui YK:ssa Naistenpäivän tapahtumassa New Yorkissa, Yhdysvalloissa perjantaina 6. maaliskuuta 2020. Tapahtuman nimi oli “I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights”.

Marinin kerrotaan tekevän valtavasti töitä, osa puhuu jopa työnarkomaniasta. Pääministeri viettää viikostaan ainakin päivän Tampereella perheensä parissa ja keskittyy silloin pieneen Emma-tyttäreensä ja perhe-elämään. Näinä päivinä hän hän ei roiku tarpeettomasti puhelimessa hoitamassa tai kirittämässä asioiden hoitoa.

– Silloin kun hän on Helsingissä, hän tekee aivan julmetusti töitä.

Kun Rinne tunnettiin kaikkialla häärivänä mikromanageeraajana, kuvataan Marinia työssään hyvin tarkaksi ja huolelliseksi. Asioiden pitää olla hyvin valmisteltuja ja faktojen pilkulleen kunnossa. Tämä koskee myös kaikkia hänen lausuntojaan. Marin perehtyy asioihin, ennen kuin lähtee ottamaan julkisuudessa kantaa.

Sanna Marin antoi 27. helmikuuta pääministerin ilmoituksen Suomen varautumisesta koronaviruksen leviämiseen.

Sdp:n puheenjohtajana kesään asti istuva Rinne ei ole lähtenyt sekoontumaan Mariniin työhön puolueessa etukäteen pelätyllä tavalla. Rinne toki esittelee ahkerasti omia näkemyksiään ryhmäkokouksessa, mutta sitä kuvataan ihan asialliseksi toiminnaksi.

– Kyllä Sanna asioita johtaa, mutta myös Rinne korostaa usein johtavansa edelleen puoluetta. Kipuilee ehkä sen kanssa, demareista kuvataan Rinteen toimintaa.

Rinne käyttäytyi oman hallituksensa kulisseissa kuin vanha ay-jyrä. Sukupolvien välinen kuilu hallituksen milleniaalipuheenjohtajien kanssa kävi usein liian suureksi. Heille ei maistunut Rinteen käskyttäminen. Rinne ei aina osannut antaa riittävästi arvoa muiden tulokulmille asioihin.

Keskustelu saattoi päättyä, kun hän jyrähti, että nyt tuli loppu ja tehdään näin.

– Marin eroaa Rinteestä siinä, että hän on ymmärtänyt mitä tarkoittaa olla pääministeri. Rinne leikki ay-johtajaa, keskustasta kuvataan pääministereiden eroa.