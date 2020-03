Pääministeri Marin: Hallituksen Kreikka-linja on yhtenäinen – ”Itselläni riittää myös ymmärrystä Kreikkaa kohtaan”

Sanna Marinin mielestä myös Suomen pitäisi varautua siirtolaisten kautta tapahtuvaan hybridivaikuttamiseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vieraili perjantaina New Yorkissa, jossa hän oli YK:n naistenpäivän tilaisuuden pääpuhuja.

Marin tapasi puheensa jälkeen suomalaistoimittajia. Pääaiheeksi nousi hallituksen suhtautuminen Kreikan ja Turkin rajalla vallitsevaan pakolais- ja siirtolaiskriisiin.

– Tilannehan on erittäin vaikea. On viitteitä siitä, että Kreikan rajalle olisi tuotu ihmisiä jopa Turkin toimesta, Marin sanoi.

– Turkin toimet ovat tuomittavia, ja EU on näin yhdessä todennut. Suomi tukee EU:n yhteistä linjaa tässä asiassa, ja me olemme pitkään peräänkuuluttaneet EU:n yhteistä turvapaikkapolitiikkaa.

– On myös aivan selvää että kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat maita ottamaan vastaan turvapaikkahakemuksia ja käsittelemään ne yhdenmukaisesti.

Kreikka on ilmoittanut, että se ei käsittele turvapaikkahakemuksia kuukauteen.

– Itselläni kyllä riittää myös ymmärrystä Kreikkaa kohtaan. Tilanne on erittäin haastava, ja on viitteitä siitä, että tässä on hybiridivaikuttamisesta ja painostuksesta myös kyse. Tilanne ei missään nimessä ole mustavalkoinen.

Marinin mukaan Suomen hallitus ei ole keskustellut siitä, toimiiko Kreikka oikein.

– Emme ole tehneet päätöstä liittyen siihen, onko Kreikan toiminta oikein vai väärin. Me olemme yhteisissä pöydissä ja sitoutuneet EU:n yhteiseen linjaan. Sisäministerit löysivät yhteisen julkilausuman ja yhteisen toimintalinjan, ja sen mukaisesti myös Suomi toimii.

Hallituksen sisältä on kuulunut asiasta erilaisia painotuksia.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on painottanut, kuinka tärkeää on EU-lakien ja kansainvälisten sopimusten noudattaminen. Ohisalo sanoi Ylen haastattelussa, että Kreikka tekee väärin keskeyttäessään turvapaikkahakemusten käsittelyn.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk) sen sijaan on korostanut Suomen tukea Kreikalle.

Marinin mukaan hallituksella on yksi yhteinen linja.

– Se on se, että meillä pitää olla vahva ulkorajavalvonta, ja samalla meidän pitää huolehtia siitä, että toimimme niiden kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti, jotka meitä sitovat, Marin sanoi.

– Näin Suomen viranomaiset toimivat, enkä itse näe, että hallituksen ministereillä olisi ollut tästä erilaista viestintää.

– Ymmärrän myös sen, että tällaisessa tilanteessa ehkä joillakin tahoilla on tarve myös yrittää kärjistää tätä keskustelua.

Mihin viittaatte?

– Kuten tiedämme päivän uutisista, perussuomalaiset jätti aiheesta välikysymyksen. He tekevät tästä Suomen sisäpolitiikkaa.

Marinin mukaan EU:n olisi pystyttävä sopimaan yhteisestä turvapaikkapolitiikasta.

– Tämä on tilanne, joka on tällä hetkellä Turkin ja Kreikan rajalla, ja toimijana on Euroopan unioni. Ei kyse ole tässä kokonaisuudessa Suomesta, mikä tuppaa tässä keskustelussa unohtumaan.

Marinin mukaan on hyvä, että Suomessa keskustellaan turvapaikkapolitiikasta. Tällä hän viittasi muun muassa kokoomuksen aloitteeseen mahdollisuudesta rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella.

– Itse toivon, että tämänkaltainen keskustelu käydään kaikkien puolueiden kanssa, ja uskon että sitä kautta saisimme myös parhaan yhteisen näkemyksen, Marin sanoi.

– Vaikka ehkä jotkut puolueet näin toimivatkin, en halua ajatella että Suomen turvallisuudessa ja meidän rajojemme pitävyydessä olisi kyse puoluepolitiikasta tai jonkinnäköisestä kannatuksen metsästyksestä. Kyllä sen pitäisi olla kaikkien puolueiden yhteinen asia ja yhteisen keskustelun aihe.