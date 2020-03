Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) valitsema ristiriitainen Kreikka-kommentoinnin linja jatkui tänään.

Suomen Kreikka-kantaa tivattiin sisäministeri Maria Ohisalolta (vihr) eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Perjantaina Ohisalo vastasi Politiikan toimittajien yhdistyksen kysymyksiin aiheesta.

Tilaisuudessa sisäministeriltä kysyttiin taas kerran, tukeeko Suomi Kreikkaa, vaikka se on jäädyttänyt turvapaikka­hakemusten käsittelyn ainakin kuukaudeksi.

Ohisalo on useaan otteeseen korostanut, että Kreikan on noudatettava EU-lakia, johon sisältyy oikeus hakea turvapaikkaa.

Ohisalon lausunnot Kreikka-kysymyksestä ovat ihmetyttäneet myös sen vuoksi, että ne ovat ristiriidassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk) puheiden kanssa. Niinistön mukaan EU ja Suomi sen mukana tukevat Kreikkaa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) Politiikan toimittajien yhdistyksen vieraana.

Ohisalo korosti Politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa, että ”Suomen hallitus on yhdessä sitoutunut tukemaan Kreikan hallitusta tässä vaikeassa tilanteessa”. Hän korosti voimakkaasti, ettei Suomi hyväksy kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden rikkomista. Kreikka rikkoo niitä, koska ei tällä hetkellä käsittele turvapaikkahakemuksia.

– Emme ole sanoneet, että jokainen Kreikan hallituksen päätös on sellainen, jota hallitus tukee tai ei tue, hän sanoi.

Ohisalo ei ole toistaiseksi vastannut selkeästi, kun hänen puheidensa ristiriidasta on kysytty. Epäselvät vastaukset ja jopa kysymyksiin vastaamatta jättäminen jatkuivat perjantaina.

Ohisalon mukaan Kreikan toiminnasta tekee lopulta tulkinnan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

Ohisalolta kysyttiin, miten Kreikkaan lähetetty suomalainen viranomainen toimii käytännön tasolla sellaisessa tilanteessa, jossa kreikkalaiset rajavartijat eivät laske ketään rajan yli.

– Sanon edelleen sen, mitä rajavartijat itse sanovat, että heidän tehtävä on ohjata ihmiset oikeiden viranomaisten piiriin, onko kyse sitten poliisista tai turvapaikanhakijoista, niin se on siellä paikan päällä ratkaistava, tämä on se rajavartijoiden tapa toimia siellä. En voi poliitikkona puuttua operatiivisen puolen asioihin, Ohisalo kierteli.

Suomalaisviranomaiset eivät hänen mukaansa voi ”lähteä Kreikkaan rikkomaan lakia”.

Tilaisuudessa sisäministeriltä kysyttiin myös, toimiiko Kreikka hänen mielestään oikein vai väärin. Samalla viitattiin illalla Yle TV1:llä ja Yle Areenassa näytettävään haastatteluun. Siinä Ohisalo kertoo, että Kreikka tekee väärin, koska se ei käsittele turvapaikkahakemuksia seuraavan kuukauden aikana.

Ohisalo ei vastannut asiasta kysyneelle toimittajalle suoraan, vaan jatkoi aiemmin valitsemallaan linjalla ja totesi, että ”Suomen hallituksen kanta on selvä”.

– Kun me turvaamme rajoja, me noudatamme kansainvälisiä velvoitteita. Silloin ihan jokaiselle lienee selvää se, mitä sisäministereiden julkilausumaankin kirjattiin, että kansainvälisten velvoitteiden puitteissa turvapaikkaa voi hakea. Tämä on se, missä me pyrimme Kreikkaa tukemaan, hän sanoi.

Perussuomalaiset ilmoitti tänään jättävänsä hallitukselle välikysymyksen Suomen linjasta siirtolaiskriisin ehkäisemiseksi.