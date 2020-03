Kreikan ja Turkin rajakriisissä nähdään reaalipolitiikan voittokulku – tutkija: Niinistön lausunto ongelmallinen

Tutkijan mukaan Turkin liikkumatila on vielä pienempi kuin EU:n.

Euroopassa todistetaan reaalipolitiikan voittokulkua, jossa liikkumavara on pieni molemmin puolin Kreikan ja Turkin rajaa.

Kreikka ilmoitti viikonloppuna, ettei ota kuukauteen vastaan uusia turvapaikkahakemuksia. Tänään maa myös ilmoitti, että aikoo karkottaa kaikki maaliskuun alun jälkeen tulleet.

YK:n pakolaisjärjestö tuomitsi päätöksen turvapaikkahakemuksista, mutta Suomessa presidentti Sauli Niinistö ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ovat esittäneet tilanteesta jokseenkin eriluonteisia arvioita.

Ohisalon mukaan Kreikan täytyy noudattaa EU-lakia, johon sisältyy oikeus hakea turvapaikkaa. Niinistön mukaan taas EU-maat joutuvat vakavasti puntaroimaan, otetaanko kaikki turvapaikkahakemukset vastaan.

Turun yliopiston tutkija Hanna Tuominen pitää Niinistön lausuntoa ongelmallisena.

– Niinistöhän on varsinkin toisella kaudellaan luonut voimakkaasti kuvaa itsestään Suomen arvojohtajana, Tuominen sanoo.

Arvot olivat keskiössä myös Suomen vasta päättyneellä EU-puheenjohtajuuskaudella, Tuominen muistuttaa. Puheenjohtajuuskauden tärkein teema oli juuri yhteisten arvojen edistäminen, ja siinä oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet ja demokratia muodostavat pyhän kolminaisuuden.

Toisaalta suvereenilla valtiolla on oikeus päättää rajoistaan ja siitä, ketä niiden yli päästetään, Tuominen lisää. Kyse ei ole spontaanista liikkeestä Kreikan rajalle, vaan pikemminkin Turkin painostuksesta.

– Silloinhan voi ajatella, että Turkille pitää lähettää vahva viesti, vaikka nämä ihmiset joutuvat pelinappuloiksi.

Kun EU ei ole löytänyt yksimielisyyttä turvapaikkapolitiikasta, tilanne kuormittaa juuri EU:n ulkorajavaltioita. Niihin lukeutuu myös Suomi. Tällä hetkellä turvapaikanhakijat tulevat etelästä, mutta tilanne voi muuttua.

Pakolainen nukkui tetassa Turkin Pazarkulessa lähellä Kreikan rajaa.

Päästämällä ihmisiä Kreikan rajalle Turkki testaa, kuinka paljon EU on valmis maksamaan vuonna 2016 solmitun sopimuksen voimassa pitämisestä.

Hanna Tuomisen mielestä EU saa tässä maistaa omaa lääkettään.

– Jos tehdään diilejä autoritaarisen hallinnon kanssa, totta kai se helposti kääntyy itseään vastaan. Sopimusta ei kunnioiteta.

Sekä Kreikka että Turkki ovat ahtaassa raossa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Teemu Tammikon mukaan Turkin toimintaa selittää osaltaan sisäpoliittinen paine. Jos moni kreikkalainen on väsynyt turvapaikanhakijoihin, niin on moni Turkissakin.

– Tämä on ollut Turkin presidentti Erdoganille sisäpoliittinen keino näyttää, että hän tekee nyt jotain, Tammikko sanoo.

Alla olevalta videolta näet ilmakuvaa Kreikan ja Turkin rajalta.

Turkki on esittänyt rajan yli pyrkineiden ihmisten määristä moninkertaisia arvioita muiden esittämiin lukuihin verraten. Tammikon mukaan viesti on suunnattu nimenomaan yleisölle kotimaassa.

Turkin liikkumavara on Tammikon mukaan jopa pienempi kuin EU:n. Se on osallisena konfliktissa, joka pakolaisia synnyttää ja jossa mukana on myös Venäjä. EU taas on yhtenäinen kannassaan pitää rajansa kiinni.

– On ikävää, että nämä ihmiset joutuvat pelinappuloiksi. Mutta EU on tietyllä tavalla pakotettu reagoimaan aika kovastikin.

Kreikassa taas tilanne on kiristynyt niin pitkälle, että ihmiset ovat uhkailleet pakolaisia, heitä auttavia järjestöjä ja mediaa. Se kertoo, että myös Kreikan hallitus toimii jonkinasteisessa pakkoraossa, sanoo professori Kaius Tuori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

Vihainen väkijoukko kerääntyi avustusjärjestön laivaa vastaan Lesboksella. Myös IS:n kuvaajaa uhkailtiin.

– Tässä on kyse reaalipolitiikan voittokulusta, Tuori sanoo.

Tilanteessa rikotaan varmasti kansainvälisiä sopimuksia, Teemu Tammikko toteaa. Mutta millaista inhimillistä kärsimystä seuraisi, jos ihmisiä tulisi satojatuhansia? Kreikassa on jo ennestään valtavasti ihmisiä, jotka ovat turvapaikkaprosessien kestäessä jääneet vuoksiksi epämääräisille telttaleireille.

– Ei myöskään ole inhimillisesti kestävää kuormittaa jo ennestään heikoissa kantimissa olevaa järjestelmää.

EU:n ulkopolitiikan punainen lanka on ollut pyrkimys luoda sääntöihin perustuva maailmanjärjestys, Tammikko muistuttaa.

– Siinä mielessä se, että kriisitilanteessa itsekään ei sitä noudateta, nakertaa pohjaa koko EU:lta ulkopoliittisena toimijana muiden silmissä.

Juttua varten on haastateltu myös vanhempaa tutkijaa Saila Heinikoskea Ulkopoliittisesta instituutista.