Oppositio syytti hallitusta ristiriitaisista näkemyksistä Kreikan tilanteessa – Ohisalolta tivattiin lukuisia kertoja vastausta yhteen kysymykseen

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sai selittää eduskunnalle kommenttejaan Kreikan ja Turkin rajalla vellovaan pakolais- ja siirtolaiskriisiin.

Ohisalolta kysyttiin monta kertaa, tukeeko Suomi Kreikan päätöstä sulkea Kreikan raja kuukaudeksi.

Ohisalo luki vastaukseksi kolme kertaa Rajavartiolaitoksen esitettä, muun muassa kansanedustaja Mari Rantasen (ps) kysymykseen.

– Luen vielä kerran, koska perussuomalaiset eivät viranomaisviestintää ole seuranneet. Rajavartiolaitoksen näkemyksen mukaan maa- ja merirajoilla tapahtuvan valvonnan tehtävänä on mahdollistaa sujuva ja turvallinen rajanylitysliikenne sekä paljastaa luvattomat rajanylittäjät. Ja saattaa heidän asianmukaiseen viranomaisprosessiin. Oli kyse käännytysprosessista, oli kyse turvapaikkaprosessista, Ohisalo luki.

Kreikka on estänyt Turkin kautta tulevien turvapaikanhakijoiden tulon maahan.

Sisäministeri Maria Ohisalo luki useaan kertaan vastaukseksi rajavartiolaitoksen esitettä sen tehtävistä.

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis on sanonut, ettei maa aio ottaa turvapaikkahakemuksia kuukauteen vastaan.

Sisäministeri Ohisalon mukaan Kreikan täytyy noudattaa EU-lakia, johon sisältyy oikeus hakea turvapaikkaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kommentoinut Kreikan kieltäytymistä toisin. Niinistö sanoi, että EU ja Suomi ovat tässä mukana ja tukevat Kreikkaa.

Myös pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) toisti kyselytunnilla, että Suomi tukee Kreikkaa.

– EU seisoo tässä yhtenäisenä Kreikan takana. EU:n ulkorajojen täytyy pitää. Tämä on Suomelle EU:n ulkorajavaltiona tärkeää. Tämä tehdään kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeussopimuksia noudattaen, Kulmuni sanoi kyselytunnilla.

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoi, että Suomen kanta on yhteinen. Suomi tukee Kreikkaa, rajoja valvotaan ja kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan.

Sisäministeri Ohisalo vastasi kysymykseen vasta, kun puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) tuskaili, että ministerin vastaus uupuu yhä.

– Suomen hallituksen kanta on selvä. Se on EU-ministerivaliokunnassa linjattu, se on suuressa valiokunnassa pitkän keskustelun jälkeen tullut kaikille valiokuntalaisille selväksi. Keskeistä on nyt se, että Suomi tukee Kreikkaa noudattamaan kansainvälisiä velvoitteita, Ohisalo vastasi ja nostatti metakan salissa.

– Suomi ei osallistu laittomuuksiin. Tämä lienee kaikille selvää. Tällä hallituksella ei ole tahtoa viedä suomalaisia viranomaisia rikkomaan lakia mihinkään. Me turvaamme Kreikkaa siinä, että he selviävät akuutista tilanteesta, ja tämä hätäapu ei itsessään riitä. Meidän täytyy löytää suuri eurooppalainen politiikkaratkaisu, Ohisalo sanoi.

Suomi lähettää Kreikkaan avuksi korkeintaan 30 rajavartijaa Frontex-joukkoihin ja asiantuntijoita turvapaikka-asioiden tukivirasto EASOn ja Europolin tehtäviin. Lisäksi turvapaikanhakijoiden leireihin viedään varusteita ja tarvikkeita.

Kansanedustajat halusivat selvyyttä Ohisalolta, että menevätkö rajavartijat käännyttämään turvapaikanhakijoita, kuten Kreikka tekee, vai auttamaan heitä hakemaan turvapaikkaa.

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok) mukaan Ohisalon ja muun hallituksen näkemykset ovat ristiriidassa keskenään.

Myös Zyskowicz tivasi kyllä tai ei -vastausta Ohisalolta siihen, että tukeeko Suomi Kreikan päätöstä sulkea rajansa kuukaudeksi ja estää turvapaikkahakemusten jättäminen.

– Kuten jo aiemmin totesin, Suomi tukee Kreikkaa noudattamaan velvoitteitaan. Noudattamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan. Mihinkään laittomuuksiin suomalaiset viranomaiset eivät voi osallistua. Tämä ei ole pelkästään hallituksen näkemys, tämä on jokaiselle viranomaiselle selvä asia, Ohisalo vastasi.

Tämän jälkeen Orpo kysyi samaa asiaa pääministerin sijaiselta, Kulmunilta.

– EU, ja Suomi osana EU:ta, tukee aivan yksimielisesti Kreikkaa. EU:lla on tähän vain yksi yhteinen kanta.

– Ulkorajoja valvotaan, kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeussopimuksia noudatetaan, Kulmuni totesi.

Kreikan ja Turkin rajan tuntumassa on 25 000 ihmistä. Turkissa on kaikkiaan 1,7 miljoonaa pakolaista.