Perussuomalaisten nuorisojärjestön varapuheenjohtaja julistautui fasismin ja etnonationalismin kannattajaksi, puolue perusti uuden nuorisojärjestön.

Perussuomalaiset ja puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) tekevät selkeää pesäeroa ääriajatteluun.

– Vastustamme hallitsematonta maahanmuuttoa, joka muuttaa Suomen väestörakennetta, ja aiheuttaa taloudellisia ja muunlaisia ongelmia. Emme näe mitään tarvetta, emmekä halua tähän puolueeseen minkäänlaisia rotuoppeja tai kallonmittausoppeja, Halla-aho sanoi.

– Tällaiset puheet, joita tietty koulukunta vanhan nuorisojärjestön sisällä on esittänyt, ovat vahingollisia puolueelle. Ne eivät myöskään vastaa perussuomalaisten tavoitteita ja arvomaailmaa, Halla-aho totesi.

Perussuomalaiset perusti fasismi-kohun jälkeen uuden nuorisojärjestön. Järjestöä johtaa järjestäytymiseen asti kansanedustaja Jenna Simula, ja lakkautettavan järjestön puheenjohtaja Asseri Kinnunen toimii varapuheenjohtajana. Asiasta kertoivat puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja puoluesihteeri Simo Grönroos.

Perussuomalaiset kertoi tänään, että se on perustanut uuden nuorisojärjestön.

Nuorisojärjestön varapuheenjohtaja Toni Jalonen julistautui viime kuussa fasistiksi ja etnonationalistiksi, ja Jalonen jätti tehtävänsä kohun jälkeen. Viime viikonloppuna nuorisojärjestö piti ylimääräisen kokouksen, jossa nuorisojärjestö oli sääntömuutoksella tarkoitus saada tiukemmin emopuolueen kontrolliin.

Nuorisojärjestön jäsenten olisi pitänyt ryhtyä myös puolueen jäseniksi, puheenjohtaja Halla-aho kävi puhumassa Tampereen kokouksessa sääntömuutoksen puolesta, mutta sääntömuutos ei saanut määräenemmistöä.

Perussuomalaiset vakuuttelivat, että puolueessa ei ole laajemmin fasismin ja etnonationalismin kannatusta.

Perussuomalaisten tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että puolueen nuorisojärjestössä oli parituhatta jäsentä, joista Tampereella paikalla oli noin sata.

– Siitä kun parikymmentä saa masinoitua vastustamaan sääntömuutosta, se ei saa määräenemmistöä taakseen. Ongelman kokoa ei ole syytä liioitella, vaikka laadullisesti ongelma on toki olemassa, Halla-aho sanoi.

Puolueessa on 12 000 jäsentä. mutta puoluejohdon mukaan fasisteja tai kapinallisia puolueessa ei ole.

– En tiedä, millä mittarilla kapinaa pystytään lukemaan. Esimerkiksi viime puoluekokouksessa puheenjohtajaa vastaan ei ollut minkäänlaista kapinahenkeä. Se varmaan jotain kertoo, puoluesihteeri Simo Grönroos (ps) kommentoi.

– Fasismin kannatusta ei ole mitattu vaaleissa pitkään aikaan, joten tällä on turha spekuloida. Arvelisin, että sellaisilla poliittisilla tavoitteilla ole kovinkaan laajaa vetoa äänestäjäkunnassa ole, Halla-aho totesi.

Perussuomalaisten kuntapoliitikkojen ja kansanedustajien puheet ovat usein värikkäitä ja kovia. IS kysyi Halla-aholta missä menee perussuomalaisten rajat.

– Olemme puolue, joka on sitoutunut demokraattisiin toimintatapoihin, meidän ohjelmissa on määritelty meidän poliittiset tavoitteemme. Emme ole täydellisiä ihmisiä, meille tapahtuu virheitä ja yritämme oppia niistä.

– Huono käyttäytyminen on eri asia kuin tavoitteet ja ideologiat, jotka ovat ristiriidassa puolueiden tavoitteiden ja ideologioiden kanssa. Virheitä sattuu kaikille, myös kansanedustajille, myös minulle, mutta me pyrimme oppimaan virheistä. Ja tavoitteena on, että emme syöttäisi aivan helppoja vastustajan lapaan, Halla-aho vastasi.