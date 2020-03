Perussuomalaisten uusi nuorisojärjestö on Perussuomalainen nuoriso ry.

Perussuomalaisille on perustettu uusi nuorisojärjestö, puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi tiedotustilaisuudessa.

Halla-aho totesi, että perussuomalaisten nuorisojärjestö on kohdannut paljon negatiivista julkisuutta viime vuosina. Hänen mukaansa kyse on pidempiaikaisista ongelmista ja erimielisyyksistä puolueen ja nuorisojärjestön välillä, joita on pyritty ratkaisemaan tuloksetta.

– Nämä erimielisyydet eivät ole ratkaistavissa keskustelemalla, Halla-aho totesi.

Puoluejohto, nuorisojärjestön johto ja nuorisojärjestön pitkäaikaiset aktiivit ovat tällä viikolla kokoontuneet laatimaan suunnitelman uudesta järjestöstä.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Jenna Simula esitteli tiedotustilaisuudessa uuden yhdistyksen Perussuomalainen nuoriso ry, joka perustettiin eilen. Simula on uuden yhdistyksen puheenjohtaja.

– Olemme kansallismielinen järjestö, johon ovat tervetulleita ne nuoret, jotka ovat valmiita yhdessä tekemään töitä perussuomalaisen aatteen eteen, Simula totesi.

Ps-nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen on uuden järjestön varapuheenjohtaja.

Uusi järjestö hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta seuraavan hakukierroksen aikana. Vanha nuorisojärjestö ajetaan alas.

Perussuomalaisten nuorisojärjestön Ps-nuorten toiminta nousi tapetille helmikuun lopulla, kun järjestön silloinen varapuheenjohtaja Toni Jalonen totesi Tallinnassa järjestetyssä tapahtumassa olevansa etnonationalisti ja fasisti. Lausunnosta nousseen kohun seurauksena Jalonen jätti tehtävänsä järjestön varapuheenjohtajana.

Kohun jälkeen emopuolue ilmoitti nuorisojärjestölle, että puolueen ja järjestön yhteistyön jatkumisen edellytyksenä on sääntömuutoksen tekeminen. Puolueen esittämässä sääntömuutoksessa rajattiin nuorisojärjestön äänivaltainen jäsenyys vain perussuomalaisten jäsenille.

Ps-nuoret hylkäsi sääntömuutosehdotuksen ylimääräisessä kokouksessaan Tampereella 29. helmikuuta. Sääntömuutoksen puolesta äänesti 56 kokousedustajaa, 45 vastaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli kokouksessa paikalla ja piti sen alussa puheen sääntömuutoksen puolesta.

Äänestystuloksen selvittyä perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoi STT:lle, että puolueen suunnitelmissa on perustaa uusi nuorisojärjestö.