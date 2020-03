Kommentti: Keskustan nousu on paras uutinen Sanna Marinille

Hallituksen tuoreet kasvot purevat, mutta ei pelkästään niillä tietenkään selvitä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Päähallituspuolueiden Sdp:n ja keskustan kannatus kasvoi Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Voi olla, että pääministeri Sanna Marin on iloisempi keskustan kuin omien demariensa pienestä noususta.

Keskusta on pitkään kipuillut lähellä kymmenen prosentin kriisirajaa, mutta nyt sen suosio oli 12,4 prosenttia ja nousua yli puolitoista prosenttiyksikköä. Tämä vahvistaa Katri Kulmunin asemaa ja hiljentää edelleen puheita pikaisesta puoluejohtajanvaihdoksesta.

Marin hyötyy tästä, koska keskustan halu nostaa kytkintä hallituksesta vähenee, ja sen varassa on koko hallituksen olemassaolo. Demarit on antanut jo monessa asiassa peräksi keskustalle tämän vuoksi.

Kulmunin työnä on varmistaa, että nousu ei ole vain hetkellinen vaan muuttuu trendiksi. Se ei ole helppo työ.

Marin syö Anderssonin ja Ohisalon kannatusta

Pääministerin pikavaihdos on toiminut demarien eduksi. Marin on paljon Antti Rinnettä tuoreempi kasvo, ja kerännyt sukupuolellaan ja iällään kansainvälistäkin huomiota. Moni politiikka vähemmän seuraava saattaa luulla Sdp:n puheenjohtaja Rinteen siirtyneen jo eläkkeelle.

Marin tulee tyyliltään ja linjauksiltaan varsin lähelle hallituksen kahta muuta puoluejohtajaa vihreiden Maria Ohisaloa ja vasemmistoliiton Li Anderssonia. Omassa nousussaan hän syö näiden kannatusta, joka laski nyt kummallakin puolueella vähän. Samalla ikivanhan Sdp:n asema uudehkon punavihreän blokin pääpuolueena vahvistuu.

Imago on politiikassa tärkeää, mutta ei kaikki. Hallituksen pasmoja sotkee yllätyksenä tullut koronauhka ja ennestään tiedetyt ilmastopäätökset. Ja sitten on se iän ikuinen talouskin. Pääoppositiopuolueiden perussuomalaisten ja kokoomuksen kannatus on yhä suurempi kuin Sdp:n. Kokoomuksella se on piristymässäkin.

Imagon merkitys on siinä, että se antaa hetken peliaikaa ja pelitilaa. Marin mitataan siinä, miten hän sen käyttää.