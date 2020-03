EU:n sisäministereiltä yhteinen viesti Turkille – Ohisalo: ”Näyttää käyttäneen ihmisiä oman poliittisen pelin nappuloina”

Ohisalon mukaan Kreikan täytyy noudattaa EU-lakia, johon sisältyy oikeus hakea turvapaikkaa. Presidentti Niinistö kommentoi Kreikan kieltäytymistä toisella tavalla.

Ihmisoikeudet vilkkuvat sivulauseissa, kun poliitikot kertovat EU:n sisäministerien julkilausumasta Kreikan ja Turkin rajan tilanteen suhteen.

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis sanoi tiistaina, ettei maa aio ottaa turvapaikkahakemuksia kuukauteen vastaan.

– Se on Kreikan hallituksen oma linja, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) toteaa Ilta-Sanomille.

– Jokainen jäsenvaltio vastaa niistä itse. Mutta kun unionissa ollaan, yhteisiä sitoumuksia ja velvoitteita pitäisi noudattaa. Tässä julkilausumassa todetaan, että kun rajavalvontaa tehdään, niin noudatetaan kansainvälistä oikeutta. Tähän tietysti sisältyy myös oikeus hakea turvapaikkaa.

Hän sanoo sama kuin maahanmuuttoasioista vastaava komissaari Ylva Johansson: tukemalla Kreikkaa tuetaan sitä myös toimimaan ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

Sisäministerit tapasivat keskiviikkona Brysselissä hätäkokouksen merkeissä. Tarkoituksena oli sopia unionin yhteinen linja Kreikan ja Turkin rajan tilanteen suhteen ja päättää, miten ja minkälaista apua annetaan. Konsensus löytyi yllättävän helposti, Ohisalo kertoo, ja osasyynä oli, että Turkille tahdottiin lähettää selvä viesti.

– Turkki näyttää käyttäneen ihmisiä tietyllä tavalla oman poliittisen pelin nappuloina, ja tämä toimintatapa torjuttiin vahvasti koko neuvoston toimesta.

Kreikan avuksi päätettiin antaa välittömästi 350 miljoonaa euroa ja lähettää sata henkeä Frontexin kautta rajalle, jossa käynnistetään kaksi projektia tilanteen vakauttamiseen ja sen lisäksi uusi palautusväylä ihmisille, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan.

Kreikka on pitänyt tiukkaa järjestystä rajallaan sen jälkeen, kun Turkin presidentti Receep Erdogan ilmoitti viikko sitten, ettei se aio enää pitää osaansa sopimuksesta EU:n kanssa, ja maa avasi rajan Kreikkaan. Johansson huomautti tiedotustilaisuudessa, että EU pitää oman osansa sopimuksesta tukien taloudellisesti yli 1,7 miljoonaa pakolaista Turkissa.

EU arvioi, että rajan tuntumassa on 25 000 ihmistä. Kreikan armeija ja poliisi päivystävät rajalla. Turvapaikanhakijoiden on kerrottu heittäneen viranomaisia muun muassa kivillä, ja viranomaisten taas operoineen vesitykeillä, kumiluodeilla ja kyynelkaasulla. AFP kertoi, että yhtä turvapaikanhakijaa on ammuttu jalkaan.

– Meidän rajavartijamme eivät lähde toimintaan, jossa rikotaan lakeja, Ohisalo toteaa STT:lle.

Ohisalo tapasi keskiviikkona Brysselissä muut EU-maiden sisäministerit.

Julkisuudessa on puhuttu vuoroin Turkin rajalla pakolaisista olevista ja vuoroin siirtolaisista. Kansainvälisen oikeuden edessä käsitteiden erot ovat suuret.

– Meidän käsitys on (että rajalla on) ihmisiä, jotka ovat jo pidemmän aikaa olleet Turkissa eli eivät välttämättä ole Syyriasta äskettäin sotaa paenneita vaan muita siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita, Ohisalo vastaa.

– Emme voi tietenkään täysin tietää sitä. On kreikkalaisten viranomaisten tehtävä rajalla katsoa läpi, että keitä he ovat ja ohjata ihmiset oikeaan paikkaan oli se sitten vaikka turvapaikkaprosessi.

Kreikka puhuu kannanotoissaan laittomasta maahanmuutosta. Nyt potentiaalisten turvapaikanhakijoiden status ei liikahda kuukauteen.

Presidentti Sauli Niinistö – taustaltaan juristi – sanoi, että ”eri oikeusoppineilla on varmaan erilaisia käsityksiä” nykytilanteesta. Kun IS kysyi Niinistöltä, voidaanko hakemuksia olla ottamatta vastaan ja samaan aikaan kunnioittaa Euroopan arvoja, hän vastasi ytimekkäästi:

– Kreikkahan ei ota niitä nyt. EU, ja Suomi siinä mukana, tukee Kreikkaa. Jotenka osittain tuossa on kai vastaus.

Kun tiedotustilaisuudessa kysyttiin, meneekö kaikki kansainvälisen oikeuden mukaisesti, Johansson vastasi, ettei kukaan voi tarkalleen tietää, mitä kaikkea on meneillään.

– Uskon ja luotan siihen, että Kreikka noudattaa EU-lakia ja kansallista oikeutta.

– On mahdollista sekä suojella rajojamme että huolehtia perustavanlaatuisista oikeuksista. Totta kai olen huolissani. Tämä on todella huolestuttava tilanne, Johansson sanoi.

Hänen mukaansa fokus on Kreikan, Kyproksen ja Bulgarian tukemisessa, ettei tästä tule pitkäkestoista humanitaarista kriisiä. Hän kiitteli vuolaasti Suomea ja Luxemburgia, jotka ovat luvanneet ottaa leireiltä konkreettisen määrän alaikäisiä. Suomeen heitä otetaan 175.

Suomi lähettää Kreikkaan avuksi korkeintaan 30 Rajavartiolaitokselta Frontex-joukkoihin ja mahdollisesti partioveneitä ja asiantuntijoita turvapaikka-asioiden tukivirasto EASOn ja Europolin tehtäviin. Lisäksi viedään sata telttaa, joihin voidaan majoittaa 500 ihmistä, retkipatjoja, huopia, pressuja ja vesitankkeja.

Ulkoministeri Pekka Haavisto on sanonut, että meneillään on hybridivaikuttamisoperaatio, jossa Turkki pyrkii vaikuttamaan toisen valtion sisäisiin asioihin ei-sotilaallisin keinoin. Pakolaiset eivät ole rajalla spontaanisti, vaan jotta Turkki saisi EU:lta haluamansa. Niinistö taas on puhunut tilanteesta toisin kuvaillen sitä samanlaiseksi kuin vuonna 2015.

– Tämä on yksi tapa tehdä hybridivaikuttamista. Koko asian ympärillä on ehkä levitetty paljon väärää tietoa asian ympärillä, ja se tietysti liittyy hybridivaikuttamiseen, että pyritään muokkaamaan mielikuvia, Ohisalo sanoo.

EU-puheenjohtajamaa Kroatian sisäministeri Bogdan Bozinovic kertoi, miten Turkki oli väittänyt 75 000 ylittäneen rajan, kun hän itse arvioi paikan päällä olevan tuhat tai korkeintaan kaksi tuhatta ihmistä. Hän pitää ilmiötä hyvin vaarallisena.

EU:n maahanmuuttopolitiikan uudistamisesta on puhuttu iät ja ajat. Ohisalo kuvailee sitä ”haastavaksi”.

– Uskon että tämä tilanne työntää sitä työtä eteenpäin. Nyt on löydettävä pidempiaikaisia ratkaisuja, Ohisalo sanoo.

Uusi ratkaisu tarkoittaa Dublin-järjestelmän täydellistä uudistamista ja linjanvetoa vastuunjaosta. Koska eteläiselle ulkorajalle muodostuu tällä hetkellä paljon painetta, Kreikka vaatii solidaarisuutta ja toivoo, että tilanne todella toimii ”herätyskellona” Euroopalle.