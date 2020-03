Ministeri Haavisto ulkoministeriön viestintäjohtajan valinnan pitkittymisestä – ”Ei ole ollut poliittista ohjausta”

Virkaa on täytetty syyskuun lopusta lähtien, hakuprosessi aloitettiin viime kuussa uudelleen hakuilmoituksen muotovirheiden vuoksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kiistää suhmuroinnin ulkoministeriön viestintäjohtajan valintaprosessissa.

– Ei ole ollut poliittista ohjausta, Haavisto sanoi IS:lle.

– Puhtaasti tekninen virhe, joka hallinnosta on myönnetty. Hakuprosessissa on tehty virhe ja se on korjattu, Haavisto jatkoi.

Ulkoministeriön viestintäjohtajan virka tuli hakuun syyskuun alussa, kun tehtävää hoitanut Jouni Mölsä siirtyi tasavallan presidentin viestintäpäälliköksi.

Hakuprosessi käynnistettiin uudelleen viime kuussa sen jälkeen kun oikeuskansleri oli löytänyt virheitä viranhakuilmoituksen kelpoisuusvaatimuksista.

Haku uudistettiin, se päättyi helmikuun lopussa. STT uutisoi eilen, että presidentin entinen viestintäpäällikkö ja A-Studion juontaja Katri Makkonen sekä Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Laura Saarikoski ovat vetäytyneet ulkoministeriön viestintäjohtajan hausta.

Eduskunnan käytävillä on kuiskuteltu, että Haavisto ajaisi tehtävään presidentinvaalien kampanjapäällikköänsä Riikka Kämppiä.

Haavisto kiistää, että Kämppi olisi hänen ehdokkaansa ulkoministeriön viestintäjohtajaksi.

– Ei ole, eikä ole koulutuksensa vuoksi ollut loppusuoralla lainkaan, Haavisto totesi IS:lle.

Ulkoministeriön viestintäjohtajan valinta alkoi syyskuun lopussa, jolloin hakuaika tehtävään päättyi.

Hakuprosessi ehti kestää puolisen vuotta, kunnes oikeuskansleri viime kuun puolivälin tienoilla puuttui hakuilmoituksen virheellisiin kelpoisuusvaatimuksiin.

Kärkihakijat ehdittiin haastatella ennen hakuprosessin uudistamista.

Syyskuussa ulkoministeriön viestintäjohtajaksi haki 34 ihmistä.

Viime perjantaina päättyneessä uudessa haussa viestintäjohtajan virkaa tavoittelee 32 henkilöä.