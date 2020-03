Entinen oikeusministeri Häkkänen näkee, että Suomen pitäisi Syyria-keskusteluisssa Venäjän kanssa toimia aloitteellisena ja tuoda omia avauksia pöytään.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja entinen oikeusministeri Antti Häkkänen vaatii hallitukselta oma-aloitteisuutta ja konkreettisia omia avauksia liittyen Kreikan pakolaistilanteeseen ja sen hoitamiseen. Häkkänen korostaa, että on hallituksen vastuulla edistää EU-maiden yhteistyötä esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä ja neuvotteluissa Turkin kanssa.

– Sellaiset kommentit, joita nyt sisäministeriltä tulee, että meillä on palaveri muiden ministereiden kanssa, eivät riitä. Kyllä Suomen täytyy kyetä kehittämään myös omaa näkemystään tähän asiaan valtioneuvoston tasolla ja olemaan aloitteellinen saamaan myös muita mukaan järkevien ratkaisujen löytymiseksi.

– Sellainen ei nyt hirveästi huou ainakaan ulospäin. Ei ulkoministerin, mutta ei myöskään sisäministerin toiminnoista, Häkkänen tilittää.

Sisäministeri Maria Ohisalo osallistuu tänään Brysselissä järjestettävään ylimääräiseen oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon, jossa Euroopan unionin sisäministerit keskustelevat tilanteesta Kreikan ja Turkin rajalla.

EU-maiden yhteisestä kannasta olisi Häkkäsen mukaan ollut hyötyä esimerkiksi eilen, kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli vierailulla Suomessa. Lavrov tapasi vierailullaan ulkoministeri Pekka Haaviston ja presidentti Sauli Niinistön.

Häkkänen totesi Ilta-Sanomien haastattelussa maanantaina pelkäävänsä, että hallitus ei ole perusteellisesti valmistautunut Lavrovin tapaamiseen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov (vas.) ja Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto tapasivat tiistaina Helsingissä.

Nyt hän sanoo, että Suomella olisi ollut mahdollisuus osoittaa johtajuutta ja ajaa neuvotteluissa EU:n yhteistä asiaa, mutta mahdollisuutta ei pystytty hyödyntämään, ja ulkoministerien tapaamisen jälkeinen tiedotustilaisuus lipsahti ”Lavrov-show’n” puolelle.

– Varsinkin tällaisissa tilanteissa, kun Lavrov tulee sanomaan, että länsi on kaiken syypää, olisi ollut aika paikallaan, että ulkoministerillä olisi ollut selkänojaa puhua hieman EU:n muidenkin maiden yhteisistä näkemyksistä asiaan.

– Nyt näytti ulospäin siltä – en ole neuvotteluhuoneessa ollut – että tiedotustilaisuus oli ennemminkin pelkkää Lavrov-show’ta.

Häkkänen on huolissaan siitä, että EU-maat eivät saa muodostettua yhteistä kantaa, kun samalla Venäjä ja Turkki pelaavat omia valtapelejään. Hän näkee, että tilanteessa on jossain määrin kyse Turkin hybridioperaatiosta. Samasta havainnosta on aikaisemmin puhunut myös ulkoministeri Haavisto.

– On katastrofaalinen tilanne, että samaan aikaan Venäjä pommittaa siviilejä liikkeelle Syyriasta ja toisaalta taas Turkkikin pelaa tässä omaa peliään. On vaikea tilanne ulkopoliittisesti.

– EU:n yhteinen näkemys pitäisi löytyä välittömästi. Kun Venäjän kanssa näistä asioista käydään keskustelua, pitää EU-maiden hallituksilla olla jämäkän selkeä ja yhteinen näkemys siitä, että mikä on EU:n jäsenmaiden strategia tämän kriisin hoitamisessa suhteessa Venäjään, Turkkiin ja omaan rajavalvontaansa.

Häkkänen näkee, että Suomen rooli tässä prosessissa on toimia aloitteellisena ja tuoda omia avauksia pöytään.

– Kun Suomella oli EU-puheenjohtajakaudella mahdollisuus aloitteellisesti kasata laajempaa rintamaa hoitamaan näitä asioita, silloin ei ollut tätä aloitteellisuutta.

– Suomi pystyy ulkopoliittisissa toimenpiteissä, jotka liittyvät vaikkapa pakolaisuus- ja maahanmuuttokysymyksiin, tuomaan muita EU-maita tähän rintamaan. Pitää olla oma-aloitteinen ja valmistautua selkeästi neuvotteluihin.

Selkeää valmistautumista kaivattaisi paitsi kansainvälisissä pöydissä, myös kotimaassa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toi Kauppalehden haastattelussa esille, että Suomessakin voitaisi pohtia rajamenettelyn saattamista lainsäädäntöön.

Rajamenettelyllä tarkoitetaan sitä, että arvio maahan pyrkivän turvapaikan tarpeesta tehtäisi rajavyöhykkeellä eikä hakijoita siis päästettäisi maahan ennen arviointia. Perusteettomasti maahan pyrkivät käännytettäisi rajalla.

Häkkäsen mukaan hallituksen tulisi ainakin selvittää, onko esimerkiksi rajamenettelyn kaltaisille poikkeustoimille mahdollisuutta. Myös mahdollisuudet muihin, koviinkin toimenpiteisiin, kuten Kreikan päätös olla kuukauteen ottamatta uusia turvapaikkahakemuksia, tulisi hänen mukaansa ainakin selvittää Suomessakin.

– Peräänkuulutan, että tällaiset lainvalmistelutekniset haasteet pitäisi olla hallituksellakin nyt pöydällä oikeudellisesti valmiiksi pureskeltuna. Enkä usko, että näin on tehty.