Niinistö: Ellei Kreikka olisi painanut jarruja, näkisimme saman kuin 2015

Presidentti Sauli Niinistön mukaan hänen ja ulkoministeri Pekka Haaviston Kreikka-lausuntojen välillä ei ole ristiriitaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei näe ristiriitaa omiensa ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) Turkin tilannetta koskevien lausuntojen välillä.

Niinistö sanoi maanantaina Ylen haastattelussa, että tilanne Turkin ja Kreikan rajalla on huomattavan samanlainen kuin vuonna 2015. Niinistön mukaan kyse on hallitsemattomasta kansainvaelluksen toisesta aallosta.

Niinistö huomauttaa, ettei puhunut siitä, mistä ilmiö saa alkunsa.

– Totesin, että vuonna 2015 takana oli ihmissalakuljetusta, nyt voi olla hybridivaikuttamista. Minä puhuin vain siitä, että väkeä liikkuu. Ellei Kreikka olisi pannut täysiä jarruja, varmasti näkisimme juuri samaa mitä 2015 nähtiin, Niinistö sanoi tavatessaan toimittajia tutustuttuaan panssariprikaatin harjoituksiin Parolassa.

Niinistön mukaan hallitus on pitänyt hänet hyvin informoituna tilanteesta. Hän ei kysyttäessä tunnustanut olevansa tilanteesta huolestuneempi kuin hallitus.

– Täytyy tietenkin muistaa, että olin mukana jo vuonna 2015, kun ilmiöön ensimmäisen kerran törmättiin, joten ehkä äänenpainoni ovat sitten vähän erilaiset. Tietysti olen huomannut, että hallituskin on asian hyvin vakavasti ottanut ja päättänyt tukea Kreikkaa.

Turkissa oli jo entuudestaan kolme neljä miljoonaa pakolaista. Osa heistä on ollut maassa jo pitkään, eikä Niinistön mukaan ole välttämättä suoraan sodan jaloista tulleita pakolaisia vaan pikemminkin siirtolaisia. Niinistön mukaan osalla lienee mielessään Eurooppaan pääsy.

– Nyt kun sitten Turkki lopetti estämisen, Kreikan rajalle tulemisen, tuo väki lähti liikkeelle.

Helsingin Sanomissa Niinistö sanoi, että EU:n jäsenmaat joutuvat nyt vakavasti puntaroimaan, otetaanko kaikki turvapaikkahakemukset vastaan. IS kysyi Niinistöltä, voidaanko hakemuksia olla ottamatta vastaan ja samaan aikaan kunnioittaa Euroopan arvoja.

– Kreikkahan ei ota niitä nyt. EU, ja Suomi siinä mukana, tukee Kreikkaa. Jotenka osittain tuossa on kai vastaus.

– Kreikka on todennut, että nyt vallitsevissa poikkeuksellisissa olosuhteissa heillä on mielestään oikeudellinen mahdollisuus olla kuukauteen ottamatta vastaan näitä hakemuksia. Siitä eri oikeusoppineilla on varmaan erilaisia käsityksiä, mutta tällaisen tilanteen edessä me olemme. Totean uudelleen sen, että ellei Kreikka olisi pannut näitä jarruja päälle, joita EU ja Suomikin kannattavat, kyllä varmasti olisi aika runsasta liikettä koko ajan.

Lue lisää: Presidentti Niinistö HS:ssa: EU joutuu puntaroimaan, otetaanko kaikki turvapaikkahakemukset vastaan